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كن انت الصديق اولا ..ثم تحدث عن الخيانة

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة hakim story, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:18.

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  1. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

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    السلام عليكم
    [​IMG]
    بادئ ذي بدئ نتمنى تكونو توحشتو مواضيعي هههه علابالي ما تتوحشونيش لانو دائما نكونيكتي خخخ:cool:
    المهم بعد مقدمة مليئة بالمشاعر الجياشة الجارفة ياسيدي تفكرت بعض القاشي اللي يضال يهدر على الصداقة
    كل دقيقة طايح عليها تصاور نتاع واحد مبعوج من ظهرو وواحد يطلg في ليستاتي نتاع خيانة الاصدقاء
    بالاظافة الى gاع واش ذكرت نذكرو جزء من احاديثنا النفسية وكيما تعرفو الستوري لازم يدخل الستوري نتاعو
    ياسيدي ساعات نقعد نحسب في اصدقائي اصدقائي مش زملائي وكي العادة ديما نبدا بالابهام (y) نحسب واحد ثم نحبس ههه
    ونقعد نسقسي في روحي علاه هذي الرزيلتا ندخل للعزيز هاتفي نوكيا سامبل نشوف ارقام الهاتف
    اهبط
    اهبط
    اهبط
    زيد اهبط
    لالا وراسك ق لا زدت هبطت
    ماشاء الله :X3: 150 في سيم رقم واحد
    و015 في سيم رقم 2
    و300 في الهاتف
    ومن بعد نشتم روحي بالانجليزية :p :censored:
    ونقعد نخزر في الابهام بصح هذي المرة بالمقلوب (n)
    اين انتم يلي راني مركيكم في الهاتف اين حسكم اين ضجيجكم ماهي رناتكم المفضلة هل تزوجت ؟
    ام لازلت عزابا كحالتي :Love:.......:cry:
    ام انتم متزوجون درقة عبر الفايسبوك :oops:
    المهم نطرح اسئلة عديدة لكن ماهوش هذا موضوعي مازالنا في الطريق :devilish:
    نرجع للسطر الثاني من المقدمة على هذاك السيد اللي يضال قاعد يحكي على الخيانات
    ونزيد نمزج مع السطر هذا بعض الاسطر الاخرى ونقعد نقول في نفسي هل كنت صاحب مليح للاصدقاء هذوم
    آخر مرة عيطت لهذو الزملاء آخر مرة سقسيت على احوالهم الاجتماعية او احوالهم النفسية
    دراستهم العمل نتاعهم والنتيجة اجد نفسي صديقا عاق
    اما النتيجة الثانية فهي احتمال تلقى ممكن آخر اتصال كان من هذو الاصدقاء
    احبابي ناس اللمة :
    علاه ديما نستناو حنايا تكون البداية من عند اصدقائنا علاه ؟

    هل تعلمون انو الناس كامل تخمم كيف كيف
    وهل تعلمون ايضا انو هذا التخمام اللي رانا نخممو فيه كامل كيف كيف
    هو من صنع الشيطان باش ما تتفكرش خاوتك باش يفرق بين المسلمين
    نجيو ضوكا للتفصيل :
    الصديق الجيد لما يسمع بخبر زميلو اللي عاش معاه تقريبا سنوات في الحي القديم ولا في الجامعة ويسمع عنو اخبار
    مش مليحة انحرف ولا دخل ميليو مش مليح مثلا
    هل تعلمون انو عندو احتمال يخرجو من الميليو هذا بجاست وااحد
    والله واللي اسمو ربي غير قادر برك تعيطلو في التيليفون وتقلو نتلاقاو في قهوة وتحكي معاه ويحكي معاك وتنصحو واقسم بالله عندها نتيجة

    وفي الاخير خاوتي الدنيا قصيرة والصداقة تموت بالتجاهل كاين اصدقاء تبعد عليهم ما تحسش بالفارق هذو ماهومش اصدقاء ههه:sneaky:
    وكاين اصدقاء كي تتلاقى بيهم تحس بالفارق o_O دوختكم علابالي ..
    وفي آخر الاخير ههه
    وانت تقرى في موضوعي غمض عينيك :X3: يخي غمضت اتل غمض
    تفكر صديق راك متوحشو واحكي مع روحك واخطيك من الانانية نتاع علاش ما عيطليش
    ربما انت عندك الكريدي في الهاتف وربما هو مسكين راهو في حصلة وبالاك تكون انت الحل نتاع هذي الحصلة
    واذا عيطت ولقيتو اوناتونت :ROFLMAO: واش نقلك يا صديقي او ياصديقتي ابكي على زهرك لانو مازالك خارج التغطية { ماعرفتش الترجمة هنا اضحكو شوي }
    وراك مازالك سيليباير
    سلام احبابي ...وفي الاخير نتاع آخر الاخير
    نعاود نكتب عنوان الموضوع لانو عبارة عن كتابة من عندي طبعا :
    كن انت الصديق اولا ثم تحدث عن الخيانة
    حكيم ستوري
    :kiss:
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏26 ديسمبر 2017 على 20:36
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    hakim story, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:18
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
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    ركن لـقطات من تصويري
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    السلام عليكم
    أهلا خويا حكيم كيفاه هذي مانتوحشوكش ... نتوحشوك ونتوحشو مواضيعك
    والله ياخويا عندك الحق انا نقرى ونتفكر
    والله تفكرت بزاف حاجات وصوالح كاين وين كنت انا بلاك الغالط وكاين وين كنت انا المظلوم
    صح كيما قلت انت عندي وحد 300 رقم في التيليفون
    ماشي كامل صحابي مي اكثرتهم قراو معايا مي كاين لي جامي عيطولي وجامي عيطتلهم ههههه
    وكاين لي ماعنديش علاقة معاهم مي كاين لي صحابي لازم نعيطلهم ويعيطولي
    مي التخمام لي لخممت فيه انت الناس كامل تخمم فيه وانا واحد منهم
    علاه هوما مايعيطوليش انا كنت نعيطلهم نهار حبست انا حبسو هوما
    وكاين لي لالا انا حبست وماعيطتلهمش مي منذاك نكون معذور
    سورتو نهار ماكناش خدامين مكاش ليزينيتي البرتابل على العام مرمي فالشامبرا
    ممبعد يجوزو الايام الواح يولي يحشم يعيطلهم ومنذاك نقول خلي المرة الجاية نعيط ووووو
    حتى نلقى عندي عام ماهدرت معاهم ماعيطولي ماعيطت انا
    مي منذاك والله نقول نعيط مي المورال دائما يجي عكسي ههههههههه
    نهار نتفكر نعيطلهم المورال يكون تحت الصفر لازم عليا نلغي كلش هههههههه
    مي درتلي الكوراج شويا خويا حكيم تانيت انت عندي موووودا ماحكيتش معاك
    ان شاء الله هذو اليمات نبدا فيك ههههههههه

     
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    Skor m@k, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:47
    #2
  3. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    هههه زوج حوايج خممت فيهم كي كنت نكتب في الموضوع
    اولا قلت عندي مدة ما ديتش ختم التميز ههه كشما يحنو عليا هذي المرة
    والحاجة الثانية قلت مالك ضركي يقلك هذا العبد ماهوش يعيطلي ويزيد يهدر على الصدااقة ههه
    بصح واش نقلك ا خويا والله كامل رانا مسؤولين امام مصطلح الصحبة
    لانو الصاحب صراحة اللي تقعد تقرى معاه 4 سنوات ولا تعرفو وعندك الهاتف نتاعو ولا تقدر تروح ليه ومن بعد والو
    هذي فيها عيب لينا كامل حتى هوما عندهم خطا كبير اذا ما عيطولكش لكن ديما ديما
    تحت شعار من اجل ارضاء الله سبحانو
    وزكارة في ابليس الملعون نبدا انا الاول وانت تعرف فضل البادئ ههه
    المهم الصحبة زينة حتى ساعات كي تتفكر بعض الذكريات تقول تبا لمشاغل الدنيا التافهة
    الي الواحد في جالهم ينسى الصحبة ربي يهنيك ا خويا قتلني بالضحك
    نهار كتبت ّ{ حتى الختم توحشك }هههههه الله يهنيك
     
    "viola", missing heart و Skor m@k معجبون بهذا.
    hakim story, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:53
    #3
  4. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

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    tlemcen
    el7amdo lillah wallahi man lom wala wa7da makassarch rasi bzf li natwa7cha n3ayatla w sayé :D
     
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    zohor kfz, ‏26 ديسمبر 2017 على 20:58
    #4
  5. hakim story

    hakim story
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    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    ياسيدي هذي نعمة مادامك تسقسي على صديقاتك معناتها فيك خير كبير
    لانو قلبك طيب ادعيلنا معاك ختي زهور رانا مخسرينها مع الصحبة
     
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    hakim story, ‏26 ديسمبر 2017 على 21:00
    #5
  6. "viola"

    "viola" :: عضو بارز ::

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    اوساكا..
    السلام عليكم
    ههههه اولا حبيت نقولك راك هايل كي تشوف الابهام برك -_- اف يو نو واط اي مين -___-
    ثانيا موضوع في وقتو راني مجروحة حكيم خويا خخخ
    شوف هي و الله قكلامك قااع صح مييييييييي خخ اك عارف...
    مثلا نتا تكون عقليتك هاك يعني قليل وين تسقسي و لا و اذا كانو صحابك يعني صح اصدقاءك تاع الصح لازم يكونو عارفينك كيفاه مخدوم ميدوهاش سيستام تاغنانت تاع هو على ما عيطش و لا سقسا ...هي كيما قلت صح الناس قاع تخمم كيفكيف بصح كاين واحد طفرة لازم يفهموه و لا مايسماوش اصدقاء ...خاطر راهم عارفينك كفاه داير و في وقت الصح مكش نتا لي تفوتهم و لا تنساهم و لا تتهاون على مساعدتهم ...
    و اني حابة ندخل فالموضوع تاع صديقك كي يكون غالط معاك علاه ميطلبش السماح و يبقا يستنا و علاه نتا ثان تبقا تستنا و علاه و علاه ...بصح يطفي عليا بابا المودام و تبقالي في قلبي خخخ
    مهم وش نقولك الدنيا فانية و ندو منها شبر ربي يصلح القلوب تصلح الاحوال
    موضوع مميز صحييت
     
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    "viola", ‏26 ديسمبر 2017 على 21:08
    #6
  7. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
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    السلام عليكم و رحمة الله

    موضوع زين ياسر ... و كثير من القاشي ينطبق عليه وش راك تقول يا خويا حكيم

    و على كل حال اغلبنا رانا مقصرين من هذي الناحية

    الا انو كيما يقولك .. قضا خير من قضا

    كاين وكاين ... كاين الي عاميها قاع وما يسقسيش طول على صحابو ق على صوالحو

    و كاين الي الله يبارك عندو العهدة و يسقسي على اصحابو و احبابو و هي ماشية

    و راك قلت كلمة زينة هي انو الواحد يكون هو المبادر ... مش يستنى ق الطرف الاخر هو لي يبدا

    و هذي اللقطة ... بعض القاشي اصحاب الفهم القصير ... يشوفوها طياح من قيمتهم و لا طياح من قدرهم و هي العكس

    هي راها تعلي من شان الواحد و تخلي قدرو كبير عند القير ...

    و الله يجعل الخير و يتولنا لعيبوبا

    يعطيك الصحة خويا حكيم



     
    التعديل الأخير: ‏26 ديسمبر 2017 على 21:13
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    habchisalaheddin, ‏26 ديسمبر 2017 على 21:08
    #7
  8. باتنية و نص

    باتنية و نص :: عضو مُتميز ::

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    Batna
    سلام عليكم
    الزمن يتغير
    الحياة تتغير
    النفسيات تتغير
    المبادئ تتغير
    لا اؤمن بشيئ اسمه الصداقة
    الغريب يظل غريب
    تحياتي
     
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    باتنية و نص, ‏26 ديسمبر 2017 على 21:09
    #8
  9. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
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    أويلي فيولا مجروحة هههه انت كي يجرحوك يخرج من العطر ههه يخي بارفا ولا بطلنا
    والله يااختي كلامك كامل صحيح لكن حطي نفسك في قائمة الاصدقاء الجيدين
    يعني لازم تسقسي عليهم وتحوسي على اخبارهم حتى وتكون عقليتك كيما ذكرت
    وكي ذكرتلكم مثال الصديق اللي يقول ماعيطليش ما نعيطلوش هنا عطيتلك مثال
    لانو كاين اسباب اخرى ومنها مشاغل الحياة
    كاين صديق مثلا داتو الدنيا دخلها ليزافار داخل منا خارج منا
    الهاتف نتاعو ما يحبسش وكاين اصدقاء دخلو في العشق هههه هذو انا نعذرهم
    وزيد وزيد علابيها ديما الانسان ما يحوسش على اصل الاسباب ولكن يحاول يغير الواقع لانو الاسباب اذا نعدوها ما تخلاصش
    ونرجع للموضوع نتاعي كن انت الصديق الجيد وفقط ربي يهنيك ختي
    نعرفك انسانة طيبة ما تكونيش معلمة ههه فليكسي وربي يعوضك ههه
     
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    hakim story, ‏26 ديسمبر 2017 على 21:15
    #9
  10. أماني أماني

    أماني أماني :: عضو مُشارك ::

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    يعطيك الصحة أخي تاع الصح موضوعك يستحق الختم كي بديت نقرا الموضوع جات في بالي صحبتي قريت معاها 5 سنوات وكنا تاع الصح صحابات بصح مدة عامين هي ماعيطت وانا ماعيطت صدقني بالله غير خليتني نعاود حسابي كلما انقول انعيط أجيني في راسي فكرة و علاش هي أنساتني و أنا لالا و هي كما قلت الشيطان بصح بإذن الله غير نفلكسي و نعيطلها و الأجر بصحتك انت اديتو .و مسألة 300 راقم فالتيليفون انا شخصيا محتافظة بأرقام ألي كانو يقراو معايا لسبب واحد باش كي انشوف انيميرو تاعهم منرفدش خاطرش ميستهلوش ماشي الي تحتفظ برقمو يستهل اتصالك (مجرد راي)
    موفقة اخي
     
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    أماني أماني, ‏26 ديسمبر 2017 على 21:26
    #10
  11. hakim story

    hakim story
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    اهلا حبيبي صلاح ان شااء الله راك بخير ؟
    علابالي مدوخك الكلاسيكو ههه معليه
    اسمحولي البارح خرجت لاخاطر عيطلي صاحبي مول الابهاتم خلص عليا اتاي في الليل هذاك ههه
    المهم كيما قلت انت كاين شي ناس يشوفو فيها طياح قدر وكاين شي ناس يشوفو في رواحهم هم المظلومين
    لكن ولا واحد يقدر يخلي من عندو ويسمح من عندو وزيد عشرت عام وثلث سنين ما لازمش تروح في افكار انانية بحتة
    ولا في عزة نفس غالطة لانو هذي دنيا غدوا يوصلك خبر الوفاة نتاعو او بالاك راهو محتاج معاونة تقدر تقدمها انت اكراما للرفقة نتاع سنوات
    شكرا خويا على حضورك
     
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    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:48
    #11
  12. hakim story

    hakim story
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    وعليكم السلام اهلا بيك يا الشاوية
    انعم الزمان يتغير والحياة تتغير ومشاغل الدنيا
    لكن هذي حجة الناس اللي جامي فكرو انو يكونو صداقات لانو مهما تتغير الحياة
    الصاحب ديما يكون عندو جزء من التفكير نتاعك ولو مرة في الشهر ولو مرة في العام
    هذيك المرة لوكان الواحد يستغلها قادر يرجع حبل الود وحبل الصداقة
    حتى وممكن ردة الفعل نتاعي الصاحب تكون مش مليحة لكن وفاءا للسنوات وفاءا للمواقف الانسان يوسع قلبو
    ويسقسي عليهم
    وان شااء الله الغريب يرجع صاحب كيما كاان
    بالاك انت لا تؤمنين لانو الانسان يؤمن بواش يشوف لكن كيما قلت مش مهم انو يكونو عندك اصحاب جيدين
    المهم تكونو انت الصديقة الجيدة وفقط شكرا للمداخلة اختي
     
    missing heart معجب بهذا.
    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:52
    #12
  13. hakim story

    hakim story
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    شكرا اختي على الاطرااء
    وهكذا اسنغلي الفرصة ورجعي اربطي حبل الود اللي انقطع من سنوات
    واكيد الوحدة شيء قاتل صعب جدا تخمم ممكن عرسك ولا واحد من الاصدقاء نااوعك حااضر
    مجرد شيوخ القبيلة ههه عرس ساامط
    او ممكن حفل تخرج ومكانش واحد من اصدقاء الحي يعني صعيبة بزااف
    ربي يرجعنا للطريق وكيما قلت ممكن ارقام الهاتف ما تعبرش على صداقة في حين انو تعبر على
    قائمة نتاع مجرمي مشاعر ربي يهنيك ختي شكرا لمرورك
     
    missing heart معجب بهذا.
    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:55
    #13
  14. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم و رحمة الله

    أهلا خويا حكيم ، هذي غيبة مش انت غايب مواضيعك تبحرت ههه ..

    المهم مانيش قادرة نكتب ولا نزعف ولا نضحك بصح موضوعك ذكرني بزاف حوايج مالغري راهم في راسي ما يتنساوش بزااف صوالح بصح الواحد راه يتجاهلهم باش يقدر يكمل حياته ..

    "كنت أنت الصديق أولا ثم تحدث عن الخيانة "

    مهما تكون انت الصديق و تبادر اولا تسقسي و تهتم باصدقائك بصح البشر طبعهم حاشا البعض راهم قلال اللي يعرفوا قيمتك ومعنى الصداقة ، راني مجربة خويا حكيم ، و دوك مانيش ندير حتى صديقة حلفت بالله منزيدش نخلي ولا وحدة تدخل حياتي و تعرف سري و نحكيلها جامي بعد الآن عايشة غير مع نفسي و ستيلوا والكراس وانا فرغت كااامل واش فقلبي ، معليش نحكي شوي على هذوا الاصدقاء اللي يستناوك تفهمهم و ما يفهموكش ، صداقة دامت 14 سنة لوكان صح يعرفوا قيمة ومعنى الصداقة والله ماشي بين ليلة ونهار سنوات تروح هكا على جال ظروف تاع دراسة ولا كي يتخطبوا او يتزوجوا يعطوا القيمة لشيء واحد فقط الخطيب و خلاص ياااو ماشي هكذا العلاقات بزااف تستاهل نعطوها قيمة ماشي غير علاقات الزواج كاين اهل اصدقاء معليش بالتيليفون قال نسقسي مننساش بصح معليش اسيدي ما يسقسوش عليك نقولوا بلاك معندهمش كريدي ليكوش وووو ما يلحقوش ههه بصح خلي رقمك هو هو علاه كي تبدليه ما تبعتيهش ياك انا نسقسي عليك نورمال هذي صديقتي وواجبي نسقسي عليك ، بصح لا جامي كان عندهم مشاعر و لا قلوب ، جامي احترمهوا هذي العلاقات النقية و لا اعطاوها قيمة صح .. انا صحبتي و نزيدلك اسمها مريم من الابتدائي حتى للثانوي كانت صحبتي بصح دوك خلاص علاه ؟ في رايك وحدة كي تطلع للجامعة تتبدل و تقولك الدراسة وووو لا للتبرير يا اخي اعذرناهم و جرحونا و تحاهلونا هذي لوكان صحبتك في فرح نورمالمون تتفكر قبل ماشي في يوم الفرح تتفكرك و تقولك ااه نسيتك والله توجع يا حكيم كي تسمع هكا كلام من صديق قديم و تعزه وتتمناله الخير ، علابلك كنا نحبوا نفس الشي و عينينا يقعوا على نفس الاشياء كنا متشابعين في كلشي تخمام ووو امور بزااف ، مكنتش حابة تخلاص هكا صداقتنا بصح نهار تلاقيتها عرفت بلي تبدلت و ما بقاتش صحبتي ، ذكرتها بحوايج بزااف واش فوتنا وواش عشنا تعرف واش كان ردها ؟؟!! تعجبت هي نسات انا متذكرة كلشي دهشت نساات كلشي تعرف كيفاه كلشي ، انا انصدمت الصراحة و خلي وخلي منهدروش ، قلت معليه ربي ارادها هكا نتباعدوا معليش رضيت وقلت نخلي كلشي ذكرى ، صراحة كل التضحيات كانت على جال اصدقاء وجامي اعتبرت تضحية هي فعل خير نهدر بيه لا ابدا بصح تقولي كن صديقا اولا ثم تحدث عن الخيانة انا نقولك : كن صديقا اولا و توجور و دير واش تدير فالناس هذوما ديما يضربوك فالظهر علاه ؟ خاطر كي يلقاوك نية و تعطي قيمة ليهم و لصداقتهم و تحبهم من قلبك ومها داروا ليك تفوتلهم يضحكوا عليك يوما ما و كي تقول كيفاه و علاه ، متلقاش رد والى ردوا عليك كان ردهم جااف و قلوبهم باردة ،،، انا راني نحكيلك بصفة عامة وكامل واش حكيت عشتوا ،، أنا عمري ما شفت وحدة صح صحبتك تسمع بيك مريضة ولا عصفت بيك مصيبة و ما تسقسيش عليك ياو لابغا تيليفونيا ،،

    مي فالاخير نقولك : منزيدش نكون لا صديقة لا هم يحزنون ، بلاك فيا الفوط معليش انا منعرفش قيمة الناس بلاك ، مالا نهنيهم مني ماشي مليحة انا خلي نجبد روحي وخلاص هكذا ما نظلش نقول ضربوني فالظهر و طعنوني ووووو ههه

    مرسي خويا حكيم على هذا الموضوع المميز

    ننتظر جديدك
     
    missing heart, "viola" و hakim story معجبون بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:38
    #14
  15. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اهلا ختي فطوم ان شاء الله راكي بخير والوالدة بخير ؟ هي في الحقيقة كامل عندنا بروبلام نتاع انو نحبو اللي ما يستاهلش وهذي الغلطة نتاعنا لكن ابدا ما ينكرش الانسان وجود ناس يستاهلو وقتك والمحبة نتاعك والصداقة الناس تحسبها صديق الطفولة برك لا ختي كاين اصحاب بالاك مازلت ما تلاقيتيش بيهم ممكن حتى يكونو هنا في اللمة او في العالم الافتراضي بصفة عامة يعني ما تقنطيش برك وتنخلاي لانو وجود صديق شيء مهم حتى الانبياء كانو بحاجة الى صحبة واش نقلك ربي فيه الخير لذا ما تايسيش صحيتي ختي
     
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    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:59
    #15
  16. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    المهم انا ساكنتلك فالمخ ان شاء الله ههههههههههه
    علابالي واش راكي تحكي
    المشكل لما تتعرفي على وحدة تقولي بالاك ماهيش كيفهم ومن بعد انا نظلمها بسوء ظني على خاطر موش لكل كيف كيف وتقللها وتحكيلها وتزيد تقللها واش يجرحك لكن هي تدير واش يجرحك وتاكد عليه تقول راكي هابلة عليه هههههههه والباقي راكي عارفاتو

    المهم اني وراك والزمن طويل ان شاء الله ولما نحكمك نكشردلك شعرك لمكشرد رجعت هدي امنيتي
    مهما كان ويكون احبيبتي الزينة والطيوبة نكونا اصدقاء ونعملو واجبا لوجه ربي كاصدقاء والباقي مايهمش بينهم وبين اللي خلقهم وضميرهم
    ربي يحفظك حبيبة ويعطيك ماتتمني ان شاء الله ويحفظلك ويشفيلك امك ان شاء الله يارب
     
    hakim story معجب بهذا.
    missing heart, ‏27 ديسمبر 2017 على 13:05
    #16
  17. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله تبارك الدي بيده الملك موضوع مميز وقيم جدا اخي الصغيروني
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك
    تواحشت مواضيعك والله، دمت ودام تميزك وقلمك الجميل لنا ان شاء الله يارب
    اسال الله ان لا نكون منهم وان كنا او سنكون منهم فاسال الله الهداية والثبات لنا ولكل المؤمنين
    دائما ما اسال نفسي نفس الشيء
    اجل بما انهن صديقاتي فاعرف اللتي تفضل الوحدة ولا تسال على احد فدلك طبع فيها لدا اتصل ولا اعتب عليها ادا حدث امر منعني من الاتصال ولم تتصل
    دائما ما كنا أتصل بالكل، ادخل القائمة واتصل واسال ولا افكر بدلك الامر ابدا لما لم يتصلون وغيره فداك اغتبره واجبي كصديقة
    لحين علمت انهن يتصلن باخريات ولا يتصلن بي لدا عرفت اني كنت اتوهم اني صديقتهن، فربما كانت تعتبر صداقة من طرفي فقط لدا لم الم ولا اندم على شيء
    ولم اتصل بهن مجددا
    ويوجد من كانت تتصل وكل شيء ولما تحكي لها عن كل شيء لتتفهم قرارات اتخدتها وان كانت خاطئة واعلم انها خاطئة تتصرف بطريقة "افهمي نفسك اصبحتي غير مرغوبة" ولا باس عادي استحق على كل كل حال لكن ما يؤلم انك تخبرهم انك تكره تلك التصرفات بحد ذاتها وتفضل الصراحة وهناك من احترمهن واحترمتهن من كل قلبي، كل من قالت لي اني فتاة سيئة ولا تتشرف بصداقتي فدلك افضل واجمل من تلك التصرفات
    وتوجد من تغيب لاشهر واعوام وتاتي لما تحتاج شيء منك وتكون صديقتك لتلك الفترة ثم تختفي ويعاد السيناريو
    حدثت ظروف، لم اكن فيها قادرة حتى عن معرفة نفسي لدا لم اتصل باي احد وابتعدت عن الكل وياللغرابة والصدفة الجميلة، عرفت اني مصدر ازعاج لدا بعد دلك الظرف لم اعد اسال عن احد
    لم اعد اهتم كثيرا، حين احس اني مصدر ازعاج ابتعد ان سالو وان مرة واحدة اعلم باني ظلمتهظ واتاسف وان لم يفعلو فلا اسال الا ادا عرفت بظرف سيء وادعو لهم ان شاء الله وفقط وكما قلت حين اعلم انهم يسالون عن اخرين وليس عموما
    على كل حال كل مايهمني ان لا اخطيء غي حق احد وان حدث اعتذر وان لا اكون الطرف المخطيء
    لا اعطي لانتظر مقابل، اعطي لاني اريد او لاني احس انه واجب والباقي لا يهمني
    ارجو تقبل مروري اخي الصغير
    واسفة للاطالة فقد فتحت ابواب ساغلقها باحكام لكي لا تفتح مجددا ابدا، فصحيح نسامح لكن لا ننسى الموقف او ما جعلنا نحس به واكيد وجب ان نتعلم لكن نحن اغبياء فحسب لدا نستحق واللي يكتبو ربي سبحانه هداك هو
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
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    missing heart, ‏27 ديسمبر 2017 على 13:24
    #17
  18. hakim story

    hakim story
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    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
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    اهلا بيك ختي شيماء قالولي تلفتي البشماق نتاعك هههه
    هاكي تشوفي اختي رجعنا نمشو بالتضحية لازن يضحى الواحد على جال صحابو لازم يسمح في حقو على جالهم باش تمشي الحياة لكن كاين حدود الانسان وحدو وحدو يحبس عندها واهم هذي الحدود هي التجاهل المتعمد من الاصحاب هناك تنتهي الصداقة ويحل محلها البرود ربي هنيك ختي شكرا للمشاركة
     
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    hakim story, ‏27 ديسمبر 2017 على 13:44
    #18
  19. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    هلا فيك ترحب بيك الجنة ان شاء الله
    نونو رجعت مانستخدموش رجعت نقطع ونكشرد الشعر برك
    بالنشبة لي لا تعتبر تضحية فان كان الغربي وبودي ان اساعده فبالك باالاصدقاء من هدا المبدا
    وايضا اعتبره واجبي كصديقة ولا اهتم ان فعلو نفس الشيء ام فكل واحب وشخصيتو لكن الحاجة اللي تقيسني صح انو نقول لكاش مخلوق الحاجة اللي تجرحني ونكرها وهو يديرها
    نقللو نفضل الصراحة وكاني قلتلو نموت على لكذب والله مرات نكش فروحي
    حتى ضرك رجعت عارفة انو الغلطة فيا انا، نرجع كيما كنت وحدي احسن وارحم لا ازعج احد الا للنصيحة والدعاء واللي يحكي معي اهلا وسهلا ببساطة ونهني راسي ومانشك اني طلمت والخرطي لاخر
    تصور، عندي ميلينيوم كنت نقللهم اللي ماعندهاش ليزينيثي تبيبي برك ولا تبعثلي ميساج ابال موا وخلاص وانا نعيط
    جمن بعد يقولولي نسينا ولما نتلاقى بالصديقات لخرين يقولولي عيطتلنا وحكينا
    ماعليه براحتك بصح قوليلي ماباغياش نحكي معاك ببساطة والله نحبك ونحتارمك اكثر من الخرطي والتصرفات لخرين ولكذب
    واللي قستها او قستو هنا باي طريقة عن قصد او عن غير قصد فاسفة جدا وارجو المعذرة
    تكلمت كثيرا هههههه
    ويهنيك ويبرك فيك يارب
    كل الشكر لكم ولمواضيعكم المميزة
    تحياتي احترامي وتقديري​
     
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    missing heart, ‏27 ديسمبر 2017 على 13:55
    #19
  20. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    مشكور أخي والله موضوع فالقلب
    وهاو جاك ختم التميّز مبروك والله تستاهل ههه
    ممم حسنا نبداو في الموضوع
    وياخي متعطينيش الحمراء للاطالة هههه
    صدقني ضربت طلّة الصباح فالفجر على اللمّة ولقيت الموضوع
    خلآني نتفكر ونراجع اموري ونأنب ضميري
    وتفكرت زوج صحاباتي ماحكيتش معاهم حوالي شهرين
    ناس نحس بلي مازال في قلبها الخير ولله اعلم علابالي مازال عندهم النيميرو تاعي لكن عن نفسي توحشتهم
    شفيت بلي اعطاوني حساباتهم المسنجرية دات يوم وكتبتهم والحمد لله مابدلوش اساميهم (مسنجر بدون فايس هآيل ههه)
    هذا كله فالفجر بسبب موضوعك والله
    بصحتك الأجر وغيّرتني عمبالك ههه ان شاء الله نرجعو كيما انت ومنك نتعلم ^^
    هادي كانت غير مقدمة
    انا صراحة مش ديما نفليكسي وعالعموم عشرالاف
    وناذرا جدا بش نآكتيفي ولكن لما نأكتيفي مانبخلهمش
    (المكالمة الصوتية خخ)
    وأكيد بش نبقى على تواصل مع صحاباتي لعزاز عليّ درت مسنجر
    صاحبتي لانتيم بمعدل يومي تقريبا خخخ
    صاحبتي اخرى عزيزة علي تاني بزاااف نحكي معاها بمعدل زوج تلت مرات ربعة اسبوعيا مانحبش نقلقها لأنها مخطوبة خخخ
    وصحابات خلاف جمعتنا السنين ربي يدومهم
    انا صراحة نحب باخلاص حتى مرات والله نبكي لأني نحب هاديك الانسانة ربي يجعل حبو وحب نبيو أكبر حب في قلوبنا♥
    ونتاثر بزاف ونحب نكون بذرة خير في حياة كل وحدة عليها نحب نسقسي ونحب نعرف وش يقلقهم ونحب نضحكهم نحب انو نهار نموت يتفكروني بحاجة
    اللي تعيطلي مرة وماتعيطش عشر سنين ماننسالهاش هاديك المرة نحاول مرة على مرة نفاكر فيها
    والحمد لله كاين قلوب بمجرد نعيطلهم ونقولها:اسمحيلي يا الزينة والله عندي مدة ماعيطتلكش تبادلك هي مع نفسها اللوم ويزوح
    شغل رغم مرور اي مدة القلوب تبقى كيما راهي وفاهمين ظروف بعضانا
    ان شاء الله مايشوفو منا غير الخير مادامنا عايشين وان شاء الله مانجرحوا حتى واحد
    اما يآ اخي اللي كانوا صحبة وراحوا
    كتبت سطور بزاف ومحيتهم
    انا عن نفسي منحبش نقطع علاقة مع اي واحد ومامديت ثقة عمياء ومحبة عمياء لوحدة ماتستاهلش مانسميها خيانة
    لكن صح والله تبقى كاينة وتحسها كبيرة بزاف..
    اللي راح راح (ذهبوا لأنهم ملوا اليد التي تنتشلهم من القاع كل مرّة)
    كي نكون متأكدة بلي ماجرحتهاش بلي ماشافت مني غير الخير بلي نيتي كانت صافية لداخل
    وكنت انا اللي تبدا السؤال كل مرّة ورآحت وابتعدت والله ماني تابعتها (واي آي كار اباوت سوموان دازانت كآر !!!)
    ومنحبهاش ترجع كش نهآر! عقلية صعيبة في هآدي أنا <=
    المهم خلاصة القول والله اللي يحبّك في عينيه تعرف واش تسوالو وفي مواقفو
    تبان كتبت بزاف مي والله ماقدرتش نخرّج وش كاين
    على كل ربي يغفرلنا اذا قصرنا واكيد احنا مقصرين مع بزاف ناس
    وحسبنا الله في اللي طيحولنا الدمعات
    يمكن نرجع ان شاء الله
    لأنو الموضوعميق جدااا
    تقبّل مروري




     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:00
    #20
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