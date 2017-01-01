كن انت الصديق اولا ..ثم تحدث عن الخيانة

السلام عليكم و رحمة الله



أهلا خويا حكيم ، هذي غيبة مش انت غايب مواضيعك تبحرت ههه ..



المهم مانيش قادرة نكتب ولا نزعف ولا نضحك بصح موضوعك ذكرني بزاف حوايج مالغري راهم في راسي ما يتنساوش بزااف صوالح بصح الواحد راه يتجاهلهم باش يقدر يكمل حياته ..



"كنت أنت الصديق أولا ثم تحدث عن الخيانة "



مهما تكون انت الصديق و تبادر اولا تسقسي و تهتم باصدقائك بصح البشر طبعهم حاشا البعض راهم قلال اللي يعرفوا قيمتك ومعنى الصداقة ، راني مجربة خويا حكيم ، و دوك مانيش ندير حتى صديقة حلفت بالله منزيدش نخلي ولا وحدة تدخل حياتي و تعرف سري و نحكيلها جامي بعد الآن عايشة غير مع نفسي و ستيلوا والكراس وانا فرغت كااامل واش فقلبي ، معليش نحكي شوي على هذوا الاصدقاء اللي يستناوك تفهمهم و ما يفهموكش ، صداقة دامت 14 سنة لوكان صح يعرفوا قيمة ومعنى الصداقة والله ماشي بين ليلة ونهار سنوات تروح هكا على جال ظروف تاع دراسة ولا كي يتخطبوا او يتزوجوا يعطوا القيمة لشيء واحد فقط الخطيب و خلاص ياااو ماشي هكذا العلاقات بزااف تستاهل نعطوها قيمة ماشي غير علاقات الزواج كاين اهل اصدقاء معليش بالتيليفون قال نسقسي مننساش بصح معليش اسيدي ما يسقسوش عليك نقولوا بلاك معندهمش كريدي ليكوش وووو ما يلحقوش ههه بصح خلي رقمك هو هو علاه كي تبدليه ما تبعتيهش ياك انا نسقسي عليك نورمال هذي صديقتي وواجبي نسقسي عليك ، بصح لا جامي كان عندهم مشاعر و لا قلوب ، جامي احترمهوا هذي العلاقات النقية و لا اعطاوها قيمة صح .. انا صحبتي و نزيدلك اسمها مريم من الابتدائي حتى للثانوي كانت صحبتي بصح دوك خلاص علاه ؟ في رايك وحدة كي تطلع للجامعة تتبدل و تقولك الدراسة وووو لا للتبرير يا اخي اعذرناهم و جرحونا و تحاهلونا هذي لوكان صحبتك في فرح نورمالمون تتفكر قبل ماشي في يوم الفرح تتفكرك و تقولك ااه نسيتك والله توجع يا حكيم كي تسمع هكا كلام من صديق قديم و تعزه وتتمناله الخير ، علابلك كنا نحبوا نفس الشي و عينينا يقعوا على نفس الاشياء كنا متشابعين في كلشي تخمام ووو امور بزااف ، مكنتش حابة تخلاص هكا صداقتنا بصح نهار تلاقيتها عرفت بلي تبدلت و ما بقاتش صحبتي ، ذكرتها بحوايج بزااف واش فوتنا وواش عشنا تعرف واش كان ردها ؟؟!! تعجبت هي نسات انا متذكرة كلشي دهشت نساات كلشي تعرف كيفاه كلشي ، انا انصدمت الصراحة و خلي وخلي منهدروش ، قلت معليه ربي ارادها هكا نتباعدوا معليش رضيت وقلت نخلي كلشي ذكرى ، صراحة كل التضحيات كانت على جال اصدقاء وجامي اعتبرت تضحية هي فعل خير نهدر بيه لا ابدا بصح تقولي كن صديقا اولا ثم تحدث عن الخيانة انا نقولك : كن صديقا اولا و توجور و دير واش تدير فالناس هذوما ديما يضربوك فالظهر علاه ؟ خاطر كي يلقاوك نية و تعطي قيمة ليهم و لصداقتهم و تحبهم من قلبك ومها داروا ليك تفوتلهم يضحكوا عليك يوما ما و كي تقول كيفاه و علاه ، متلقاش رد والى ردوا عليك كان ردهم جااف و قلوبهم باردة ،،، انا راني نحكيلك بصفة عامة وكامل واش حكيت عشتوا ،، أنا عمري ما شفت وحدة صح صحبتك تسمع بيك مريضة ولا عصفت بيك مصيبة و ما تسقسيش عليك ياو لابغا تيليفونيا ،،



مي فالاخير نقولك : منزيدش نكون لا صديقة لا هم يحزنون ، بلاك فيا الفوط معليش انا منعرفش قيمة الناس بلاك ، مالا نهنيهم مني ماشي مليحة انا خلي نجبد روحي وخلاص هكذا ما نظلش نقول ضربوني فالظهر و طعنوني ووووو ههه



مرسي خويا حكيم على هذا الموضوع المميز



ننتظر جديدك ​