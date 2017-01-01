كن انت الصديق اولا ..ثم تحدث عن الخيانة

السلام عليكم بادئ ذي بدئ نتمنى تكونو توحشتو مواضيعي هههه علابالي ما تتوحشونيش لانو دائما نكونيكتي خخخ المهم بعد مقدمة مليئة بالمشاعر الجياشة الجارفة ياسيدي تفكرت بعض القاشي اللي يضال يهدر على الصداقة كل دقيقة طايح عليها تصاور نتاع واحد مبعوج من ظهرو وواحد يطلg في ليستاتي نتاع خيانة الاصدقاء بالاظافة الى gاع واش ذكرت نذكرو جزء من احاديثنا النفسية وكيما تعرفو الستوري لازم يدخل الستوري نتاعو ياسيدي ساعات نقعد نحسب في اصدقائي اصدقائي مش زملائي وكي العادة ديما نبدا بالابهام نحسب واحد ثم نحبس ههه ونقعد نسقسي في روحي علاه هذي الرزيلتا ندخل للعزيز هاتفي نوكيا سامبل نشوف ارقام الهاتف اهبط اهبط اهبط زيد اهبط لالا وراسك ق لا زدت هبطت ماشاء الله 150 في سيم رقم واحد و015 في سيم رقم 2 و300 في الهاتف ومن بعد نشتم روحي بالانجليزية ونقعد نخزر في الابهام بصح هذي المرة بالمقلوب اين انتم يلي راني مركيكم في الهاتف اين حسكم اين ضجيجكم ماهي رناتكم المفضلة هل تزوجت ؟ ام لازلت عزابا كحالتي ....... ام انتم متزوجون درقة عبر الفايسبوك المهم نطرح اسئلة عديدة لكن ماهوش هذا موضوعي مازالنا في الطريق نرجع للسطر الثاني من المقدمة على هذاك السيد اللي يضال قاعد يحكي على الخيانات ونزيد نمزج مع السطر هذا بعض الاسطر الاخرى ونقعد نقول في نفسي هل كنت صاحب مليح للاصدقاء هذوم آخر مرة عيطت لهذو الزملاء آخر مرة سقسيت على احوالهم الاجتماعية او احوالهم النفسية دراستهم العمل نتاعهم والنتيجة اجد نفسي صديقا عاق اما النتيجة الثانية فهي احتمال تلقى ممكن آخر اتصال كان من هذو الاصدقاء احبابي ناس اللمة : علاه ديما نستناو حنايا تكون البداية من عند اصدقائنا علاه ؟ هل تعلمون انو الناس كامل تخمم كيف كيف وهل تعلمون ايضا انو هذا التخمام اللي رانا نخممو فيه كامل كيف كيف هو من صنع الشيطان باش ما تتفكرش خاوتك باش يفرق بين المسلمين نجيو ضوكا للتفصيل : الصديق الجيد لما يسمع بخبر زميلو اللي عاش معاه تقريبا سنوات في الحي القديم ولا في الجامعة ويسمع عنو اخبار مش مليحة انحرف ولا دخل ميليو مش مليح مثلا هل تعلمون انو عندو احتمال يخرجو من الميليو هذا بجاست وااحد والله واللي اسمو ربي غير قادر برك تعيطلو في التيليفون وتقلو نتلاقاو في قهوة وتحكي معاه ويحكي معاك وتنصحو واقسم بالله عندها نتيجة وفي الاخير خاوتي الدنيا قصيرة والصداقة تموت بالتجاهل كاين اصدقاء تبعد عليهم ما تحسش بالفارق هذو ماهومش اصدقاء ههه وكاين اصدقاء كي تتلاقى بيهم تحس بالفارق دوختكم علابالي .. وفي آخر الاخير ههه وانت تقرى في موضوعي غمض عينيك يخي غمضت اتل غمض تفكر صديق راك متوحشو واحكي مع روحك واخطيك من الانانية نتاع علاش ما عيطليش ربما انت عندك الكريدي في الهاتف وربما هو مسكين راهو في حصلة وبالاك تكون انت الحل نتاع هذي الحصلة واذا عيطت ولقيتو اوناتونت واش نقلك يا صديقي او ياصديقتي ابكي على زهرك لانو مازالك خارج التغطية { ماعرفتش الترجمة هنا اضحكو شوي } وراك مازالك سيليباير سلام احبابي ...وفي الاخير نتاع آخر الاخير نعاود نكتب عنوان الموضوع لانو عبارة عن كتابة من عندي طبعا : كن انت الصديق اولا ثم تحدث عن الخيانة حكيم ستوري