جاءت متأخرة لنعزي الأخت أسينات في والدها

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن لله وإن إليه راجعون إخوتي أخواتي المسلم أخو المسلم في السراء والضراء ونحن لا نملك من حالنا هذا سوى الوقوف مع بعضنا بدعوة خالصة للمولى عز وجل أن يرفع الهم عن المهمومين ويزيل الحزن عن المحزونين وهاهي أختنا في اللمة @أسينات تفقد السند في الحياة مع والدتها وأختها وأخيها الذي ندعو الله أن يهديه ويصبح لهن السند في الحياة آمين . رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وغفر له وألحقه بالصديقين والأبرار صبر الله عائلته من بعده على فراقه تقبلي أختي تعازي الخالصة في الوالد مع أنها جاءت متأخرة ... إن لله وإن إليه راجعون