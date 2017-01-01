جاءت متأخرة لنعزي الأخت أسينات في والدها

اللهــــم.. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه ، و عافه و اعف عنه ،و أكرم نزله ، و وسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس



اللهــــم .. أبدله داراً خيراً من داره ، و أهلاً خيراً من أهله ، و زوجاً خيراً من زوجه ،و أدخله الجنة و أعزه من عذاب القبر و من عذاب النار



اللهــــم .. عامله بما أنت أهله ، و لا تعامله بما هو أهله



اللهــــم .. اجزه عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً



اللهــــم .. إن كان محسناً فزد في حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه يارب العالمين



اللهــــم .. آنسه في وحدته ، و آنسه في وحشته ، و آنسه في غربته



اللهــــم .. أنزله منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين



اللهــــم .. أنزله منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً



اللهــــم .. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، و لا تجعلهحفرة من حفر النار



اللهــــم .. افسح له في قبره مد بصره ، و افرش قبره من فراش الجنة



اللهــــم .. أعذه من عذاب القبر ، و جاف الأرض على جنبيه



اللهــــم .. املأ قبره بالرضا و النور ، و الفسحة و السرور



اللهــــم .. قِهِ السيئات ( و من تق السيئات يومئذٍ فقد رحمه )



اللهــــم .. اغفر له في المهديين ، و اخلفه في عقبة في الغابرين ، و اغفر لنا و له يا رب العالمين ، و افسح له في قبره و نوّر له فيه



اللهــــم .. إنَّ عبدك في ذمتك و حبل جوارك فقِهِ فتنة القبر ، و عذاب النار ، و أنت اهل الوفاء والحق ، فاغفر له و ارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم

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