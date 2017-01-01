  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

جاءت متأخرة لنعزي الأخت أسينات في والدها

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2017 على 08:55.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,959
    الإعجابات المتلقاة:
    11,281
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    إن لله وإن إليه راجعون
    إخوتي أخواتي
    المسلم أخو المسلم في السراء والضراء
    ونحن لا نملك من حالنا هذا سوى الوقوف مع بعضنا بدعوة خالصة للمولى عز وجل أن يرفع الهم عن المهمومين ويزيل الحزن عن المحزونين
    وهاهي أختنا في اللمة
    @أسينات
    تفقد السند في الحياة مع والدتها وأختها وأخيها الذي ندعو الله أن يهديه ويصبح لهن السند في الحياة آمين .
    رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وغفر له وألحقه بالصديقين والأبرار
    صبر الله عائلته من بعده على فراقه
    تقبلي أختي تعازي الخالصة في الوالد مع أنها جاءت متأخرة ...
    إن لله وإن إليه راجعون


     
    أسينات, missing heart, habchisalaheddin و 4 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2017 على 08:55
    #1
  2. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2016
    المشاركات:
    2,959
    الإعجابات المتلقاة:
    11,281
    نقاط الجوائز:
    711
    الإقامة:
    فرنسا الجزائر وطني
    اللهــــم.. يا حنَّان ، يا منَّان ، يا واسع الغفران ، اغفر له و ارحمه ، و عافه و اعف عنه ،و أكرم نزله ، و وسع مدخله ، و اغسله بالماء و الثلج و البرد ، و نقِّه من الذنوب و الخطايا كما ينقَّى الثوب الأبيض من الدنس

    اللهــــم .. أبدله داراً خيراً من داره ، و أهلاً خيراً من أهله ، و زوجاً خيراً من زوجه ،و أدخله الجنة و أعزه من عذاب القبر و من عذاب النار

    اللهــــم .. عامله بما أنت أهله ، و لا تعامله بما هو أهله

    اللهــــم .. اجزه عن الاحسان احساناً ، و عن الإساءة عفواً و غفراناً

    اللهــــم .. إن كان محسناً فزد في حسناته ، و إن كان مسيئاً فتجاوز عنه يارب العالمين

    اللهــــم .. آنسه في وحدته ، و آنسه في وحشته ، و آنسه في غربته

    اللهــــم .. أنزله منزلاً مباركاً و أنت خير المنزلين

    اللهــــم .. أنزله منازل الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولئك رفيقاً

    اللهــــم .. اجعل قبره روضة من رياض الجنة ، و لا تجعلهحفرة من حفر النار

    اللهــــم .. افسح له في قبره مد بصره ، و افرش قبره من فراش الجنة

    اللهــــم .. أعذه من عذاب القبر ، و جاف الأرض على جنبيه

    اللهــــم .. املأ قبره بالرضا و النور ، و الفسحة و السرور

    اللهــــم .. قِهِ السيئات ( و من تق السيئات يومئذٍ فقد رحمه )

    اللهــــم .. اغفر له في المهديين ، و اخلفه في عقبة في الغابرين ، و اغفر لنا و له يا رب العالمين ، و افسح له في قبره و نوّر له فيه

    اللهــــم .. إنَّ عبدك في ذمتك و حبل جوارك فقِهِ فتنة القبر ، و عذاب النار ، و أنت اهل الوفاء والحق ، فاغفر له و ارحمه ، إنك أنت الغفور الرحيم
     
    أسينات, missing heart, habchisalaheddin و 3 آخرون معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏27 ديسمبر 2017 على 08:57
    #2
  3. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
    44,749
    الإعجابات المتلقاة:
    58,330
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    من الشرق
    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم والدك اختي اسينات ويوسع عليه ويسكنه الفردوس الاعلى
    صبرا اختي ان شاءالله يارب يلين قلبك اخوك ويهديه للطريق المستقيم
    ويقدرك انتي واخواتك وامك على مصاعب الحياة
     
    أسينات, missing heart, habchisalaheddin و 2 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏27 ديسمبر 2017 على 09:26
    #3
  4. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,333
    الإعجابات المتلقاة:
    9,853
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    انا لله وانا اليه راجعون الله يرحم والدك اختي اسينات ويوسع عليه ويسكنه الفردوس الاعلى
     
    habchisalaheddin, أسينات و wissam 47 معجبون بهذا.
    إلياس, ‏27 ديسمبر 2017 على 10:06
    #4
  5. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    1,705
    الإعجابات المتلقاة:
    4,256
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    japan
    ربي يصبركم أختي ويعظم أجركم
    ويرحم وآلدك ويجعلو من أهل الجنة يااارب
    اذكروه بالخير وادعوا له لكي لا ينقطع عمله
    وكونوا خير ذرية تركها من بعده
    كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام
     
    أسينات, habchisalaheddin, wissam 47 و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ضيوف وسـنغادر, ‏27 ديسمبر 2017 على 11:35
    #5
  6. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,372
    الإعجابات المتلقاة:
    3,136
    نقاط الجوائز:
    971
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    غليزان
    إنا لله وإنا إليه راجعون
    عظم الله أجركم وجبر مصابكم وغفر لميتكم وتغمده بواسع رحمته
    وأسكنه فسيح جناته وجعل قبره روضة من رياض الجنان
    ربي يرحمه اختي
     
    habchisalaheddin, أسينات و wissam 47 معجبون بهذا.
    وحي القلم, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:06
    #6
  7. wissam 47

    wissam 47 :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏11 أفريل 2015
    المشاركات:
    696
    الإعجابات المتلقاة:
    1,748
    نقاط الجوائز:
    51
    الجنس:
    أنثى
    انا لله وانا اليه راجعون
    عظم الله اجركي اختي الكريمة
    اللهــــم املأ قبره بالرضا و النور ، و الفسحة و السرور
    اللهم ارحمه برحمتك الواسعة واغفر له



    مشكور اخي على المبادرة
     
    habchisalaheddin, أسينات و إلياس معجبون بهذا.
    wissam 47, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:14
    #7
  8. zohor kfz

    zohor kfz :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏5 نوفمبر 2015
    المشاركات:
    1,389
    الإعجابات المتلقاة:
    4,147
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    tlemcen
    عظم الله اجركم و رحم فقيدكم و جعل مثواه الفردوس الاعلى يا رب
     
    أسينات و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    zohor kfz, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:45
    #8
  9. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    8,878
    الإعجابات المتلقاة:
    36,287
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    انا لله و انا اليه راجعون ...
    اللهم ارحمه و اسكنه فسيح جناتك
    و ارزق اهله و ذويه الصبر و السلوان يا رب العالمين
    عظم الله اجركم اختنا ...
     
    أسينات معجب بهذا.
    habchisalaheddin, ‏27 ديسمبر 2017 على 12:50
    #9
  10. أبـFARIDـوفيصل

    أبـFARIDـوفيصل :: عضو شرفي ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏1 أوت 2008
    المشاركات:
    6,449
    الإعجابات المتلقاة:
    1,246
    نقاط الجوائز:
    351
    الجنس:
    ذكر
    الله يرحم فقيدهم ويصبر اهله واولاده .
    عظم الله اجرهم واحسن عزاءهم وغفر لميتهم .
    ربي يرحموا وامة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين .
     
    أسينات معجب بهذا.
    أبـFARIDـوفيصل, ‏27 ديسمبر 2017 على 13:44
    #10
  11. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جويلية 2013
    المشاركات:
    8,898
    الإعجابات المتلقاة:
    20,173
    نقاط الجوائز:
    751
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كان مثواه الجنة والهم اهله سلوان الصبر
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك اخي الكريم
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه
     
    أسينات معجب بهذا.
    missing heart, ‏27 ديسمبر 2017 على 14:16
    #11
  12. أسينات

    أسينات :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أفريل 2017
    المشاركات:
    223
    الإعجابات المتلقاة:
    320
    نقاط الجوائز:
    13
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    بسكرة
    ربي يحفظكم جميعا يعطيكم الصحة وطول العمر ويرحم امواتكم و يحفظ احبابكم يااااارب
     
    missing heart معجب بهذا.
    أسينات, ‏27 ديسمبر 2017 على 15:27
    #12

مشاركة هذه الصفحة