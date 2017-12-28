













السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



بسم الله الرحمان الرحيم



أهـــلاً و السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْبسم الله الرحمان الرحيمأهـــلاً و

سهلاً

بكل أعضاء

منتدى اللمة الجزائرية



أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة



اليوم حبيت نشاركم لكيفية بسيطة معروفة و المكونات مختلفة

وهي

غراتان بالشفلور و البطاطا

