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غراتان ....

الموضوع في 'وصفات الأطباق الجانبية والسلطات والشوربات الحصرية ' نشر بواسطة yaso ياسمين, ‏28 ديسمبر 2017 على 13:58.

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  1. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
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    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ

    بسم الله الرحمان الرحيم

    أهـــلاً و     سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية

    أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة

    اليوم حبيت نشاركم لكيفية بسيطة معروفة و المكونات مختلفة
    وهي     غراتان بالشفلور و البطاطا

    1ـ نوضع الشفلور في الماء بعدما يغلي و نضيفلو 2 مغارف ملح
    يبقى يغلي في الماح لحتى ينضج
    مثل ماهو موضح في الصورة :

    Screenshot_2017-12-28-13-51-20.png

    2ـ نقشر بطاطا حسب الكمية لي تحبي و نقطعه شرائح قصيرة
    و نقليها :

    Screenshot_2017-12-28-13-51-34.png

    بعدها نجيب صينية و ندهنا بشوية زيت و نوضع الشفلور مع البطاطا بعدما فصصت الشفلور لفصوص صغيرة ونحضر البشاميل
    مكوناتها :
    ـ4 معالق كبيزة فرينة
    ـ 1لتر حليب
    ـ 4بيضات
    ـفلفل اسود
    ـ ملعقة زبدة

    Screenshot_2017-12-28-13-51-59.png
    Screenshot_2017-12-28-13-52-11.png

    بعدما حضرتها نوضعها فوق الشفلور و البطاطا و الى الفرن
    وهاهي النتيجة :

    Screenshot_2017-12-28-13-52-25.png

    Screenshot_2017-12-28-13-52-41.png


    Screenshot_2017-12-28-13-52-59.png
     
    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏29 ديسمبر 2017 على 00:03
    ♥نجلاء♥, أم ياسمينdz, قطر الندىdz و 1 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏28 ديسمبر 2017 على 13:58
    #1
  2. sقطر الندىs

    sقطر الندىs :: عضو بارز ::

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    ايام و نرحل
    السلام عليكم
    يم يم انا اول وحدة ناكل وحدي ههه
    انا نموت على الغراتان بصح مانحبش الشفلور ياسر
    ههه بصح شهتيني و الله
    يعطيك الصحة ياسو اكيد رايحة نجربها
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    sقطر الندىs, ‏28 ديسمبر 2017 على 14:02
    #2
  3. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    ماشاء الله
    بصحتك حنونة
     
    قطر الندىdz, ‏28 ديسمبر 2017 على 23:41
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    من الشرق
    الله يبارك غراتان يشهي خاصة انو بالشوفلور وانا نموت عليه
    يعطيك الصحة ياسمينو
    بصحتكم
     
    أم ياسمينdz, ‏29 ديسمبر 2017 على 00:02
    #4
  5. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُشارك ::

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    عالمي الخاص
    السلام عليكم
    يعطيك الصحة حنونة
    تشهي ولله
     
    ♥نجلاء♥, ‏29 ديسمبر 2017 على 02:26
    #5

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