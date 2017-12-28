السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ بسم الله الرحمان الرحيم أهـــلاً و سهلاً بكل أعضاء منتدى اللمة الجزائرية أرجوا أن تكونوا في أتم الصحة و العافيـة اليوم حبيت نشاركم لكيفية بسيطة معروفة و المكونات مختلفة وهي غراتان بالشفلور و البطاطا 1ـ نوضع الشفلور في الماء بعدما يغلي و نضيفلو 2 مغارف ملح يبقى يغلي في الماح لحتى ينضج مثل ماهو موضح في الصورة : 2ـ نقشر بطاطا حسب الكمية لي تحبي و نقطعه شرائح قصيرة و نقليها : بعدها نجيب صينية و ندهنا بشوية زيت و نوضع الشفلور مع البطاطا بعدما فصصت الشفلور لفصوص صغيرة ونحضر البشاميل مكوناتها : ـ4 معالق كبيزة فرينة ـ 1لتر حليب ـ 4بيضات ـفلفل اسود ـ ملعقة زبدة بعدما حضرتها نوضعها فوق الشفلور و البطاطا و الى الفرن وهاهي النتيجة :