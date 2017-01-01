راني مقلقة بزاااف

السلام عليكم

أول شي حبيبتي الحمد لله على سلامة زوجك والحمد لله أنو جات سلامات وربي لطف بيه

اما فيما يخص موضوع الزيارة شوفي حبيبتي والله راكي ختي عند ربي سبحانو والنصيحة لي رايحة نمدهالك كلي لختي

شوفي نتي درك راكي مرأة متزوجة وعندك مسؤوليات وانا صراحة نغلطك أنك رحتي من الأساس عند ختك اذا حابة تشوفي ختك

اتلاقاو في دار باباك تما ديرو الملتقى تاعكم عادي وزيد الزيارة حتى لدار باباك تكون خفيفة ماتلحقش حتى لسمانة خاطر راكي مسؤولة على راجلك

انا ماما راهي كبيرة وكلشي كي تهبط لدار جدي من يومين او 3 ايام ماتزيدش نتي تاني عودي روحك هكاك خاطر راجلك محتاجك

بعيدا عن أمر الحادثة حتى بمجرد انو يرجع للدار مايلقاش مرتو قدامو تونسو وتخفف عليه تعب العمل ديجا يكره وهادي لاحظتها

في بابا كي نغيبو ولو يومين مايقدر ياكل ما يقدر يشرب لدرجة متعلق بينا، على هادي حبيبتي ولفي روحك بلي مسؤولية راجلك بجل

وزيارتك تكون خفيفة، ودرك خبري يماك ولا خوك يديوك لدارك خاطر راجلك محتاجك حتى ولو راهو بخير محتاجك باه تطلعيلو المورال

وتريحيلو نفسيتو يعني محتاجك بجنبو خاصة في هاد الوضع وربي يهنيكم يارب وترجعي في أقرب وقت وتطمني عليه

بالتوفيق حبيبتي ​