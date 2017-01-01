راني مقلقة بزاااف

السلام عليكم قلبي تعمر وحبيت نفرغ قلبي لأحبابي في اللمة راكوم تعرفو العطلة المرأة المتزوجة تروح عند أهلها باه تتلاقا خاصة مع أخواتها الأخريات لي متزوجين وأما أمي العكس هي لي حبت تروح عند أختي المتزوجة تسكن في ولاية ماشي ولايتنا وهكذا اقترحت علي امي باه نروحو كيف كيف مع خويا طبعا ونقعدو عند أختي سمانة راجلي وافق وخلاني ودورك راني عند أختي بصح المشكل تفاهمت مع أمي باه نرجعو بالسبت أو الأحد هاذي وهي حابا تزيد تقعد علاخاطر لازم نرجع معاها وراجلي كان حاب يجي يديني بصح خاف تزعف أمي وأختي علاخاطر تفاهمت نروح معاها نجي معاها و اليوم قال لي في الهاتف بلي دار آكسيدو هو وصاحبو وقريب ماتو سترهوم ربي سبحانو أنا هنا خلاص كيما سمعت هكذا مانيش قادرة حتى نزيد دقيقة عند أختي ومالقيتش شكون يديني مضطرة نستنا يما بصح واالله ماني قادرة نزيد نصبر راني في حالة مالغري هو طمنني بلي مابيه والو بصح قلبي ماشي مطمن بالعربية ندمت بزاف كيما جيت عند اختي مالغري مايخصني والو عندها بصح قلبي ماشي هاني اسمحولي بالاك طولت عليكم