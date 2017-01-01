  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

راني مقلقة بزاااف

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة دعاء الجنات, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:12.

  1. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
    منتدى القصص والروايات
    ركن التوعية الدينية النسائية
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 نوفمبر 2014
    المشاركات:
    3,005
    الإعجابات المتلقاة:
    7,645
    نقاط الجوائز:
    641
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم

    قلبي تعمر وحبيت نفرغ قلبي لأحبابي في اللمة
    راكوم تعرفو العطلة المرأة المتزوجة تروح عند أهلها باه
    تتلاقا خاصة مع أخواتها الأخريات لي متزوجين

    وأما أمي العكس هي لي حبت تروح عند أختي المتزوجة تسكن في ولاية
    ماشي ولايتنا
    وهكذا اقترحت علي امي باه نروحو كيف كيف مع خويا طبعا
    ونقعدو عند أختي سمانة

    راجلي وافق وخلاني ودورك راني عند أختي
    بصح المشكل تفاهمت مع أمي باه نرجعو بالسبت أو الأحد هاذي
    وهي حابا تزيد تقعد
    علاخاطر لازم نرجع معاها
    وراجلي كان حاب يجي يديني بصح خاف تزعف أمي وأختي علاخاطر تفاهمت نروح معاها نجي معاها

    و اليوم قال لي في الهاتف بلي دار آكسيدو هو وصاحبو وقريب ماتو
    سترهوم ربي سبحانو
    أنا هنا خلاص كيما سمعت هكذا مانيش قادرة حتى نزيد دقيقة عند أختي
    ومالقيتش شكون يديني مضطرة نستنا يما
    بصح واالله ماني قادرة نزيد نصبر

    راني في حالة مالغري هو طمنني بلي مابيه والو بصح قلبي ماشي مطمن

    بالعربية ندمت بزاف كيما جيت عند اختي مالغري مايخصني والو عندها بصح قلبي ماشي هاني

    اسمحولي بالاك طولت عليكم
     
    Ryry_Ndj, لؤلؤة قسنطينة, ليليا مرام و 3 آخرون معجبون بهذا.
    دعاء الجنات, ‏29 ديسمبر 2017 على 01:12
    #1
  2. hakim story

    hakim story
    :: مشرف ::
    منتدى بوح القلم الحر
    منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك
    مـنتدى الإستفسارات في شتى المجالات     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏10 أوت 2013
    المشاركات:
    9,502
    الإعجابات المتلقاة:
    45,774
    نقاط الجوائز:
    451
    استغفري يااختي وهدي بالك مادام راهو بخير معناتها راهو بخير
    الوالدة نتاعك تفاهمي معاها بالعقل وقولي للاخت نتاعك تعاونك
    وان شااء الله حصل خير
     
    Malika Tlm, لؤلؤة قسنطينة و دعاء الجنات معجبون بهذا.
    hakim story, ‏29 ديسمبر 2017 على 09:20
    #2
  3. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 جوان 2011
    المشاركات:
    15,767
    الإعجابات المتلقاة:
    18,974
    نقاط الجوائز:
    671
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    ربي يهنيك آختي
    حكي لماماك بلي راجلك دار حادث ممكن تتفهم و ترجعك تشوفي الزوج
    سلامة
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:12
    #3
  4. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 فيفري 2014
    المشاركات:
    1,839
    الإعجابات المتلقاة:
    4,204
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    أرض الخير
    الحمد لله على سلامة زوجك...
    ان شاء الله لباس ، وعلاه تزعف ماماك مادام مصلحتك في بيت زوجك وقربه خاصة في يوم كهذا ، يجب ان تكوني معه هو لا مع اهلك...
    اطلبي من اخيك ان يعيدك ويرجع للوالدة حين تنتهي عطلتها واخبري زوجك قبلا لينتظركما ،
    اختك وامك لن يقبلا بحزنك ولا همّك فقط اخبريهما بانك مكثتِ بما فيه الكفاية وقد حدث طارئ يستوجب رجوعك..
    ونصيحة فكري مستقبلا في العواقب ووضع شروطك في هكذا مواقف لكي لا تندمي فيما بعد...
    اسعدك الله وأزاح همّك وجمعك بزوجك في القريب العاجل وهدأ سرّكما...
     
    لؤلؤة قسنطينة و Malika Tlm معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:51
    #4
  5. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,598
    الإعجابات المتلقاة:
    10,317
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    ختي الحمد لله علي سلامة زوجك
    شوفي ختي عيطي لراجلك يجي يديك
    ولا طلبي ماك واش هذا
    لا لا ختي ماك مش من حقها تزيد تحكمك بزاف
    ربي يفتح عليك
    ومتقلقيش راسك
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏29 ديسمبر 2017 على 12:58
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,193
    الإعجابات المتلقاة:
    21,916
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    السلام عليكم أختي
    اسمحيلي نقولك حاجة وما تزعفيش بصح علاه تضيفي بالسمانة وأكثر حتى هو قبل وخلاك بصح راه يحطها فبالو يعني يمانة بعيدة على دارك وراجلك يحتاج تخدميه تكوني معاه شوفي دار أكسيدوا بعيد الشر لو كاش ما صار تبقالك حرقة فقلبك اسمحيلي ضيافة نهار أو يومين وكي حاب يجي يديك كنت تخليه أختك متزوجة وتتفهم انت مش عازبة تقعدي عندها شهر ونورمال
    واش نقولك هدي روحك الحمد لله خرجتلوا سلامات وتتوخشي أختك يديك تقعدي يومين أو ثلاث ويرجعك متفيها والو اهدري مع يماك قولها لازم نرجع يعني لو قررت يماك تبقا سهر تقعدي شهر لالا اختي دعاء انت في عصمة راجل ولو هو ما قالك والو انت افهمي روحك
     
    دعاء الجنات و لؤلؤة قسنطينة معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 14:51
    #6
  7. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,472
    الإعجابات المتلقاة:
    20,522
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    ربي يطمن قلبك و ما يكون غير الخير إن شاء الله
    الحمد لله جات سالمة لو كان حاجة اخرى لوكان ما حكاش معاك و ما خبركش
    ما تتقلقيش و حمدي ربي بزاااف و اشكريه لي حفظ ليك زوجك
     
    لؤلؤة قسنطينة معجب بهذا.
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2017 على 14:59
    #7
  8. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 أفريل 2015
    المشاركات:
    6,472
    الإعجابات المتلقاة:
    20,522
    نقاط الجوائز:
    1,051
    الإقامة:
    الجزائر الحبيبة
    يا حوجي أنا على الكنة اللي غادي تجي عندك
    هههههههههههه
     
    دعاء الجنات و ليليا مرام معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:01
    #8
  9. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏16 جوان 2009
    المشاركات:
    7,193
    الإعجابات المتلقاة:
    21,916
    نقاط الجوائز:
    951
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    اللمة
    الصراحة ما تحبوهاش والكنة ما نجيبهاش عندي يعوم بحروا يعيش حياتو حر بصح هذا الواقع تحبوا تبعثوا نساكم بالشهر وتاكلو البيض مقلي عايشين زوافر تندب انا من عندي ابعثها عام ياخي راجل ياخي الشح غزاولك اهلك تقول مدي الملكة ديانا
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:03
    #9
  10. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

    تاريخ التسجيل:
    ‏13 أفريل 2013
    المشاركات:
    11,900
    الإعجابات المتلقاة:
    45,891
    نقاط الجوائز:
    1,901
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    قسنطينة
    السلام عليكم
    أول شي حبيبتي الحمد لله على سلامة زوجك والحمد لله أنو جات سلامات وربي لطف بيه
    اما فيما يخص موضوع الزيارة شوفي حبيبتي والله راكي ختي عند ربي سبحانو والنصيحة لي رايحة نمدهالك كلي لختي
    شوفي نتي درك راكي مرأة متزوجة وعندك مسؤوليات وانا صراحة نغلطك أنك رحتي من الأساس عند ختك اذا حابة تشوفي ختك
    اتلاقاو في دار باباك تما ديرو الملتقى تاعكم عادي وزيد الزيارة حتى لدار باباك تكون خفيفة ماتلحقش حتى لسمانة خاطر راكي مسؤولة على راجلك
    انا ماما راهي كبيرة وكلشي كي تهبط لدار جدي من يومين او 3 ايام ماتزيدش نتي تاني عودي روحك هكاك خاطر راجلك محتاجك
    بعيدا عن أمر الحادثة حتى بمجرد انو يرجع للدار مايلقاش مرتو قدامو تونسو وتخفف عليه تعب العمل ديجا يكره وهادي لاحظتها
    في بابا كي نغيبو ولو يومين مايقدر ياكل ما يقدر يشرب لدرجة متعلق بينا، على هادي حبيبتي ولفي روحك بلي مسؤولية راجلك بجل
    وزيارتك تكون خفيفة، ودرك خبري يماك ولا خوك يديوك لدارك خاطر راجلك محتاجك حتى ولو راهو بخير محتاجك باه تطلعيلو المورال
    وتريحيلو نفسيتو يعني محتاجك بجنبو خاصة في هاد الوضع وربي يهنيكم يارب وترجعي في أقرب وقت وتطمني عليه
    بالتوفيق حبيبتي
     
    دعاء الجنات و ليليا مرام معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:07
    #10
  11. Ryry_Ndj

    Ryry_Ndj :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏8 أكتوبر 2013
    المشاركات:
    3,106
    الإعجابات المتلقاة:
    7,773
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    السلام عليكم
    ربي يهدي بالك اختي
    اهدري مع ماماك اكيد تتفهمك و ترجعو
    حمد لله على سلامة الزوج نتاعك
     
    دعاء الجنات معجب بهذا.
    Ryry_Ndj, ‏29 ديسمبر 2017 على 15:56
    #11

مشاركة هذه الصفحة