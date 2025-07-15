"🌟 لقيت فرصة عمل في دبي... لكن قلبي محتار، وبين يديّ قيود!🥺"

Eay98
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السلام عليكم إخوتي وأخواتي
اليوم 15جويلة 2025
حبيت نشارككم حاجة صراتلي مؤخّرًا وراهي مقلقتني ومشوشة أفكاري، ويمكن نلقى عندكم نصيحة ولا كلمة تعاوني وتفهموني.
جاتني فرصة عمل في دبي من طرف شخص قاللي يقدر يديرلي عقد عمل وإقامة في دبي، ويتكفل حتى بالتذكرة والمصاريف، وقاللي غير ابعثيلي شهاداتك وديبلوماتك، وأنا نسهلك كلش.
في الأول فرحت، حسّيت ممكن هذي فرصة نبدأ بيها حياة جديدة ونحقق أحلامي، خصوصًا وأنا حابة نخدم ونكون نفسي مدام ونستثمر شبابي وطاقتي مدام راني في بداية 27سنة بويسك ضيعت ياسر سنوات بلا تحقيق اي تقدم ونجمع المال ونحقق وش حابة ونبدل واقعي للأحسن وبمايرضى رب العالمين …
وقالي راح يساعدني نوصل.
أنا فرحت، حسّيت ربما هذي بداية جديدة ليا، خاصة وأنا عندي طموح نخرج نخدم ونبني مستقبلي وأمنوني خوتي تواصلي معه برك في إطار نفع والله يعلم …
لكن كي وليت نفكر بعقلي وقلبي، لقيت حواجز كبار :
أمي مستحيل تقبل نسافر وحدي وبلا محرم.
أنا مازلت فابل فاللغة الإنجليزية وهذا يخوفني نطيح في مواقف صعيبة لانو إقترح عليا عمل كعون إستقبال في فندق يعني يلزم اللغة الانجليزية لاني راح نتعامل مع الأجانب لانه كما تعلمون دبي بلد سياحي بإمتياز.
قلبي مش مرتاح، ما قدرتش نثق بسهولة.
نخاف نندم، نخاف نغلط، ونخسر كل شيء… خصوصًا نفسي.
الشخص هذا نعرفو غير من الإنترنت، وما نقدرش نثق بسهولة فيه.
حسّيت وكأن الدنيا تفتحلي باب وتغلق عشرة، وكأن الفرصة جات في وقت غلط أو مع شخص غلط.
وش رايكم؟ هل أنا نضيّع فرصة؟
ولا ربي راهو يمنع شر وأنا مانعرفش؟
علما تأكدت من صدقو بشكل مبدئي تبالي والله اعلى وأعلم
وش تنصحوني؟
من مرّ من نفس الطريق أو عندو كلمة فيها خير، راني نسمعلكم من قلبي
وانا بعد إستفتاء قلبي وإستشارة عقلي وإستخارة ربي بإذن ﷲ قررت نجاوبوا هكا:
"شوف خويا، نحب نشكرك على العرض وعلى نيتك في المعاونة كثر خيرك وربي جازيك تلقاها حسنات عند الله سبحانه وتعالى بصح نحب نكون صريحة معاك.
كي تفكرت مليح، لقيت باللي ما نقدرش نسافر وحدي، وخصوصًا بلا محرم. أمي رافضة الفكرة تمامًا، وأنا ما نقدرش نخرج على كلامها ولا نغامر بروحي.
وزيد، نخاف ندير خطوة كيما هذي بلا ما نكون فاهمة الأمور مليح، خاصة وأنا ما زالني ماشي قوية فالإنجليزية، يعني حتى من هاد الجانب محتاجة وقت باش نكون قادرة نخوض تجربة كيما هذي.
إذا كان العرض رسمي وجدي بصح، ممكن نرجعو نحكيو عليه من بعد، كي تكون الظروف مهيئة ومكتوبة، بصح دُرك راني نفضل نخلي الأمور حتى يكتب ربي الوقت المناسب.
ربي يسهلك ويكتب الخير للجميع."
ماريكم؟
قلبي محتار والله... إخوتي في ﷲ؟
'علما والله والله والله والله والله كون نلقى فرصة ونسافر أمنوني وربي يشهد على كلامي مقرة نجاهد نفسي جهاد حق وجهاد خالص باه نتقى الله رب العالمين في كل حركاتي وسكوني ونخدم بعرق جبيني..'
أريد نصيحتكم أرجوكم...
سلام عليكم
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