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طلاق قبل الدخول ......سوء إختيار أم ندم مستعجل

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:34.

  1. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم جميعا رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا .
    اليوم سوف نناقش موضوع للأسف بات شائعا كونه يندرج في خانة الطلاق لكنه طلاق

    قبل الدخول .....ندم أم سوء إختيار

    مما هو معروف في العائلات الجزائرية بعد مراسيم الخطبة والعقد الشرعي يأتي العقد المدني المهم والذي يلجأ بعض الأهالي إما خوفا من الرجل في خالة يغير رأيه إما نظرا لملفات السكن يطلب الرجل التعجيل بالعقد المدني من أجل الوثائق وبعدها يأتي الإنفصال الذي له أسباب كثيرة

    الإستعجال بالعقد المدني مثلما هو حماية للعلاقة وإشهار لها ورابط بين الزوجين كما هو قد يكون مشكلة للمرأة في حين إنتهاء العلاقة حيث تصبح مطلقة قبل الدخول ومحاكم وطلاق عادي حاله حال الطلاق بين أي زوجين

    وكالعادة تجد من يفتح فمه ويتهم المرأة بكثير من الأمور ونفسه الرجل فكل منهما قد يجد مشكلة في بدأ حياته من جديد خاصة للمرأة التي إن أرادات بناء حياتها فسوف يكون هذا صعب عليها جدا فالخاطب الجديد لها يبحث عن أسباب طلاقها ويستفسر عن علاقتها مع طليقها وكثير من الأبواب تفتح في وجهها حالها حال المطلقة

    في كل هذا نجد أن الإستعجال في العقد المدني قبل الزواج له سلبيات أكثر من الإجابيات ومن الأفضل جعله أيام قليلة قبل العرس مثلما نفعل في منطقتنا آخر أسبوع للعرس يتم عقد القران ولو طلب العقد من أجل الوثائق يقابل بالرفض وهناك عائلات توافق وليس بالضرورة كل عقد قبل الدخول معناه طلاق لا أبدا دائما لن أضطر لقول أنها حالات هنا وهنا

    رأيكم

    كيف تجدون الطلاق قبل الدخول؟
    أنت كرجل لو تتقدم لخطبة إمرأة تعرف أنها مطلقة قبل الدخول هل هذا يغير من تفكيرك وما رأي عائلتك وكيف برأيك يتقبلون الأمر؟
    أنت كإمرأة ونظرا للهفة النساء وخوفهم من إنقراض الرجال دائما ما نسمع كلمة أمسكيه بالعقد هل انت مع العقد المدني قبل العرس بمدة طويلة؟

    ما رأي الرجل والمرأة في موضوع الطلاق قبل الدخول يعني نظرة المجتمع لهما

    شكرا لكم
     
    التعديل الأخير: ‏30 ديسمبر 2017 على 14:24
    قمر الوادي, missing heart, *حزن النبلاء* و 1 آخرون معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:34
    #1
  2. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    مجتمع اللمة العام
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:39
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    موضوع جميل ولم يتم طرحه من قبل
    لي عودة ان شاء الله حبيبتي ليليا للمشاركة

     
    السحاب العابر, missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:43
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    تسلمي مريومة أنتظر ترموايك ههههه
     
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    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 13:56
    #4
  5. السحاب العابر

    السحاب العابر
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    موضوع قيم
    لي عودة غن شاء الله
     
    missing heart و ليليا مرام معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏30 ديسمبر 2017 على 14:00
    #5
  6. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    السلام عليكم
    أهلا وسهلا بك اخي
    شكرا لك أنتظر تدخلك
     
    السحاب العابر و missing heart معجبون بهذا.
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 14:26
    #6
  7. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله كالعادة اختي ليليا مواضيعك مميزة متميزة
    بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك
    دمت ودام تميز قلمك وتواجدك لنا وشفاك الله ورعاك وحفظك من كل سوء ان شاء الله يارب
    حسنا، حدث لي هدا الامر لدا ساتكلم عن نفسي
    كنت من قبل اقول ولازلت اظن ان كل الرجال ليسو سواسية لكن اعلم جيدا ان كلهم كاذبون
    اكره شيء عندي يجي عبد يكسبني بكذبو وخداعه لاني كالغبية نامن واش يقولولي خوفا من ان اقع في مشكل سوء الظن لدا نستاهل وقدر الله وماشاء فعل
    بالنسبة لي ارواح قللي بكل عيوبك فكلنا عباد وخطاؤون وخير الخطاؤون التوابون
    واللي تعييلك مخك انك تقولي لهداك المخلوق واش يقلقك وواش تكرهي ومن بعد يديرهم تقول قلتي انك راكي تعشقي فيهم ومادابيك يديرهم غير هوما
    مثلا لما تقوليلو سبني خوني دير كل شيء ابار لكذب نفوتو ونسامح لكن انسى ادا امنت فيك مرة اخرى ومن بعد لما يكذب عليك تفكريه ويقلك هو ظنيتك تحكي برك وماتعنيش وماتقصديش واش قلت
    ممكن تقوليلي يا ليليا كيفاه تتصرفي مع عبد كيما هدا ؟؟؟ حاط كل كلامك كلام فارغ ماتعني حتى حاجة تقوليها؟؟؟ تقدري تعيشي معاه ؟؟؟؟؟
    ماعليه ربي يهدينا ويهدي كل المؤمنين، ومستحيل نزيد نامن في راجل الا ادا خلاني هو نامنو بتصرفاتو وافعالو موش بكلامو الفارغ

    بالنسبة لاسئلتك :

    كيف تجدون الطلاق قبل الدخول؟

    امر عادي بالنسبة لي، لانو الحمد لله اني عرفت حقيقتو قبل مارحت عندو وترجع حاجة اخرى
    فالخطوبة فترة تعارف، ومادا تفعل الفتاة لما يكون الرجل كاذبا بارعا يتنفس ويعيش على الكذب ويخدعها في تلك الفترة ؟؟؟ بعد العقد يظن ولانه عققد قرانه عليها فهي ملكه ويحق له فعل مايريد ويسقط القناع وتعرفه على حقيقته، هناك بعض الحقائق التي تستطيع الفتاة التعايش معها واحتمالها لكن بعضها لا كما الكذب فمن يكذب يسستطيع فعل كل شيء

    أنت كإمرأة ونظرا للهفة النساء وخوفهم من إنقراض الرجال دائما ما نسمع كلمة أمسكيه بالعقد هل انت مع العقد المدني قبل العرس بمدة طويلة؟

    كنت عادي لاني كنت غبية، وايضا لانو كان باقي ثلاث شهور على العرس لكن قدر الله وماشاء فعل وبسببه كدلك فالمكتوب مع المقصود
    لكن الان والله حتى يخرجني بلاغوب ان شاء الله نقللو نفوتو على البلدية نعقدو ونروحو

    ما رأي الرجل والنرأة في موضوع الطلاق قبل الدخول يعني نظرة المجتمع لهما

    لا اعلم ولا يهمني، فانا وهما من يعرفا الظروف التي عاشا فيها وبالنسبة لي كلب ينبح واش يربح
    ندير واش يخرج عليا موش واش يخرج على الناس والاهم انو بابا وماما علابالهم وفاهمين وموافقين الباقي لايهمني مهما كان ويكون
    اصلا ماعندهم حتى حق كل واحد يلتهى بروحو احسن

    ارجو تقبل مروري غاليتي وشكرا للاشارة
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه

     
    التعديل الأخير: ‏30 ديسمبر 2017 على 15:08
    Ryry_Ndj, قمر الوادي, السحاب العابر و 1 آخرون معجبون بهذا.
    missing heart, ‏30 ديسمبر 2017 على 14:56
    #7
  8. ليليا مرام

    ليليا مرام
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    شكرا وريي يحفظك مرورك أسعدك
     
    التعديل الأخير: ‏30 ديسمبر 2017 على 15:43
    missing heart معجب بهذا.
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 15:21
    #8
  9. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    موضوع جميل كجمال صاحبته...
    لي عودة حين وصولي من السفر..
     
    ليليا مرام و missing heart معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:01
    #9
  10. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    مجتمع اللمة العام
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    السلام عليكم
    ورد جميل من صاحبة القلم الفصيح
    أنتظر ردك توصلي بخير ان شاء الله
    شكرا
     
    ليليا مرام, ‏30 ديسمبر 2017 على 16:37
    #10

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