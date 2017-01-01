طلاق قبل الدخول ......سوء إختيار أم ندم مستعجل

السلام عليكم جميعا رواد القسم الكرام أهلا وسهلا بكم جميعا . اليوم سوف نناقش موضوع للأسف بات شائعا كونه يندرج في خانة الطلاق لكنه طلاق قبل الدخول .....ندم أم سوء إختيار مما هو معروف في العائلات الجزائرية بعد مراسيم الخطبة والعقد الشرعي يأتي العقد المدني المهم والذي يلجأ بعض الأهالي إما خوفا من الرجل في خالة يغير رأيه إما نظرا لملفات السكن يطلب الرجل التعجيل بالعقد المدني من أجل الوثائق وبعدها يأتي الإنفصال الذي له أسباب كثيرة الإستعجال بالعقد المدني مثلما هو حماية للعلاقة وإشهار لها ورابط بين الزوجين كما هو قد يكون مشكلة للمرأة في حين إنتهاء العلاقة حيث تصبح مطلقة قبل الدخول ومحاكم وطلاق عادي حاله حال الطلاق بين أي زوجين وكالعادة تجد من يفتح فمه ويتهم المرأة بكثير من الأمور ونفسه الرجل فكل منهما قد يجد مشكلة في بدأ حياته من جديد خاصة للمرأة التي إن أرادات بناء حياتها فسوف يكون هذا صعب عليها جدا فالخاطب الجديد لها يبحث عن أسباب طلاقها ويستفسر عن علاقتها مع طليقها وكثير من الأبواب تفتح في وجهها حالها حال المطلقة في كل هذا نجد أن الإستعجال في العقد المدني قبل الزواج له سلبيات أكثر من الإجابيات ومن الأفضل جعله أيام قليلة قبل العرس مثلما نفعل في منطقتنا آخر أسبوع للعرس يتم عقد القران ولو طلب العقد من أجل الوثائق يقابل بالرفض وهناك عائلات توافق وليس بالضرورة كل عقد قبل الدخول معناه طلاق لا أبدا دائما لن أضطر لقول أنها حالات هنا وهنا رأيكم كيف تجدون الطلاق قبل الدخول؟ أنت كرجل لو تتقدم لخطبة إمرأة تعرف أنها مطلقة قبل الدخول هل هذا يغير من تفكيرك وما رأي عائلتك وكيف برأيك يتقبلون الأمر؟ أنت كإمرأة ونظرا للهفة النساء وخوفهم من إنقراض الرجال دائما ما نسمع كلمة أمسكيه بالعقد هل انت مع العقد المدني قبل العرس بمدة طويلة؟ ما رأي الرجل والمرأة في موضوع الطلاق قبل الدخول يعني نظرة المجتمع لهما شكرا لكم