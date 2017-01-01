طلاق قبل الدخول ......سوء إختيار أم ندم مستعجل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ماشاء الله كالعادة اختي ليليا مواضيعك مميزة متميزة

بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف في موازين حسناتك

دمت ودام تميز قلمك وتواجدك لنا وشفاك الله ورعاك وحفظك من كل سوء ان شاء الله يارب



السلام عليكم أختي

آمين شكرا لك وجزاك الله كل خير يا رب فخر لي أن تعجبك مواضيعي وأتشرف بتواجدك وردودك

آمين شفى الله كل مريض



حسنا، حدث لي هدا الامر لدا ساتكلم عن نفسي

كنت من قبل اقول ولازلت اظن ان كل الرجال ليسو سواسية لكن اعلم جيدا ان كلهم كاذبون



والله يا أختي رأيي من رأيك يقولك رجال مش كيفكيف لالا لو تتعمقي فيهم تلقاي عندهم أغلب الصفات كيفكيف الفرق واحد صريح ولاخر نار تحت تبن ساكت ساكت ويطرطقلك بضربة ما تستنايهاش

اكره شيء عندي يجي عبد يكسبني بكذبو وخداعه لاني كالغبية نامن واش يقولولي خوفا من ان اقع في مشكل سوء الظن لدا نستاهل وقدر الله وماشاء فعل



لالا مش غبية كاين نوع يستغل طيبة قلب مرا هي بنيتها وهو جايبها رجلة بزاف حاطين رواحتيهم رجلة بصح على من يترجلوا عالنسا يكسب مرا بالكذب ويحط روحو راجل اذا هذا تعريف الرجولة لالا ما نحتاجوهمش فحياتنا الصراحة



بالنسبة لي ارواح قللي بكل عيوبك فكلنا عباد وخطاؤون وخير الخطاؤون التوابون

واللي تعييلك مخك انك تقولي لهداك المخلوق واش يقلقك وواش تكرهي ومن بعد يديريهم تقول قلتي انك راكي تعضقي فيهم ومادابيك يديرهم غير هوما

مثلا لما تقوليلو سبني خوني دير كل شيء ابار لكذب نفوتو ونسامح لكن انسى ادا امنت فيك مرة اخرى ومن بعد لما يكذب عليك تفكريه ويقلك هو ظنيتك تحكي برك وماتعنيش وماتقصديش واش قلت



شوفي غلطة المرا لما تسامح وتفوت اللي يخونك مرة يخونك الف مرة اللي يكذب عليك يعيشك فالكذب طول حياتك وتهبلك لما يرجع ديفو فيك انك انت سكت أو كنت تقسري كيما قلت انا يا اختي خاني ما نسامحش لو عندي معاه عشر اولاد كذب عليا ينسى نأمنوا ولو يقول الصح ونولي ما نقولوش الصح وهذي ماشي حياة



ممكن تقوليلي يا ليليا كيفاه تتصرفي مع عبد كيما هدا ؟؟؟ حاط كل كلامك كلام فارغ ماتعني حتى حاجة تقوليها؟؟؟ تقدري تعيشي معاه ؟؟؟؟؟



لالا الهنا انك تعيشي مرتاحة مع هذا الراجل مش تعيشي على برك كركاسة قدام الناس يسموني متزوجة وانا عايشة المهانة على الماكلة ناكل فدارنا الزواج مودة ورحمة مش كذب وخيانة ودار والديك كاين واللي خلقوا خلق غيرو

ماعليه ربي يهدينا ويهدي كل المؤمنين، ومستحيل نزيد نامن في راجل الا ادا خلاني هو نامنو بتصرفاتو وافعالو موش بكلامو الفارغ





ما تمديش الفرصة أصلا باه يبينلك انو كاذب أو يخليك تأمنيه لما تشقاي ادي راجل نتاع الصح وزيدي كيما راجل يسقسي سقسي فحصي من جدودو وارواحي خاطر حقك تعرفي هذا راجل وين عاش وكيفاه تربى وكيفاه عايش وبعدو ولما يقولك ربع كلمة يبينهالك صورة وفيديو الله غالب اللي قرصو الحنش يعس روحو من الحبل



بالنسبة لاسئلتك :



كيف تجدون الطلاق قبل الدخول؟



امر عادي بالنسبة لي، لانو الحمد لله اني عرفت حقيقتو قبل مارحت عندو وترجع حاجة اخرى

فالخطوبة فترة تعارف، ومادا تفعل الفتاة لما يكون الرجل كاذبا بارعا يتنفس ويعيش على الكذب ويخدعها في تلك الفترة ؟؟؟ بعد العقد يظن ولانه عققد قرانه عليها فهي ملكه ويحق له فعل مايريد ويسقط القناع وتعرفه على حقيقته، هناك بعض الحقائق التي تستطيع الفتاة التعايش معها واحتمالها لكن بعضها لا كما الكذب فمن يكذب يسستطيع فعل كل شيء





الخطوبة فترة تعارف كل واحد يلبس قناع يبانو كامل ملايكة هي مرا تتزوج وتعقد يبان ويخرج بيها طاي طاي وهناك يقولك خلاص تخاف من الطلاق وحكمتها ايه الغلطة عند الرجال لما يتزوجو مرا يحطوا فبالهم شراوها ما عندهاش شخصية يكذب لازم تقبل يخونها تقبل ما تدخل ما تخرج ما تضيف عند الناس ما يجوها ناس كيما يحب هو عبدة عندو ومش نقول كامل لالا كاين وكاين مهم وحدة تعرف تختار

أنت كإمرأة ونظرا للهفة النساء وخوفهم من إنقراض الرجال دائما ما نسمع كلمة أمسكيه بالعقد هل انت مع العقد المدني قبل العرس بمدة طويلة؟



كنت عادي لاني كنت غبية، وايضا لانو كان باقي ثلاث شهور على العرس لكن قدر الله وماشاء فعل وبسببه كدلك فالمكتوب مع المقصود

لكن الان والله حتى يخرجني بلاغوب ان شاء الله نقللو نفوتو على البلدية نعقدو ونروحو





ما تقوليش كنت غبية وانت وين تعرفي واش مخبي فتفكيرو انت انخطبت ليه عقدت والراجل بدا يبان على حقيقتو خممت للقدام هذي حياة يجو فيها أولاد هذا عمر وعشرة يحبس اليوم خير من غدوة تندمي

وي مالازمش تعقدي الافونس لازم نهار قبل العرس او سمانة. العرس

ربي يعوضك بسيدو

ما رأي الرجل والنرأة في موضوع الطلاق قبل الدخول يعني نظرة المجتمع لهما



لا اعلم ولا يهمني، فانا وهما من يعرفا الظروف التي عاشا فيها وبالنسبة لي كلب ينبح واش يربح

ندير واش يخرج عليا موش واش يخرج على الناس والاهم انو بابا وماما علابالهم وفاهمين وموافقين الباقي لايهمني مهما كان ويكون

اصلا ماعندهم حتى حق كل واحد يلتهى بروحو احسن



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لقيتك تخمي كيما انا والديك راضيين وما درتيش جرم حقك تخمي قبل ما تتفر والناس يدزو معاهم ​