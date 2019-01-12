بين العقد المدني والشرعي خط رفيع

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
- إنضم
- 16 جوان 2009
- المشاركات
- 8,014
- الإعجابات
- 23,306
- النقاط
- 1,951
- محل الإقامة
- اللمة
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم جميعا
أهلا وسهلا بكل روّد قسم الحياة الزوجية
اليوم سوف نتناقش حول موضوع أراه مهم ويختلف من منطقة لمنطقة وكل وكيف يفسّره
العقد الشرعي والعقد المدني
المعروف أنه بعد إرتباط الخطيبين ببعضهما هناك عوائل تفضل العقد الشرعي كرابط أمام الله حتى تحلّ له هاته الخطيبة يكلمها أو يتواصل معها
أي تكون زوجته أمام الله حتى تحل له
وهناك من يقوم بالعقد المدني مباشرة وهناك من ينتظر ليوم العرس
ليس هذا موضوعنا هذا يعود حسب عادة أهل الفتاة والرجل
ناتي الآن لنوع معين وركزوا معي قلت نوع معيّن من الرجال من يستغل هذا العقد سواء الشرعي أو المدني في تطبيق احكامه على المرأة تحت مسمى أنت زوجتي
سواء نية فاسدة وتصل الأمور إلى ما يحمد عقباها
سواء في التحكم بحياتها وهي لاتزال عند بيت أهلها
فهل من المعقول أن هاته الفتاة ليس لها أخ أو أب يتدخل بحياتها أو هم ليسوا رجال ويأتي هذا الرجل في آخر المطاف يأمرها وينهاها كما يريد هناك حتى من يمنعها من التوجه لبيت أختها او خالتها أو عمتها حتى لو سمح والدها بحجة أنت زوجتي
وهناك من يريد الإختلاء بها وإن رفضت أنت زوجتي
كلمة أنت زوجتي التي من مفروض يقولها لها أو يتعامل بها وهي عنده وحتى وان كانت عند اهلها يعلم أن لها أب ولها أخ رجال قبله وأذوا عملهم قبل ان يأتي هو بآخر المطاف ليتحكم بحياتها
بمعنى آخر
المرأة وهي مخطوبة او لها عقد شرعي او مدني مع رجل تعرف حقوقه عندها بمعنى تتصل وتستشيره في خروجها والاكيد أهلها لن يسمحوا لها بالخروج لوحدها أكيد مع اخ مع أب مع أمها ومع هذا نجد حالات يرفض رفضا باتا لا لشيء فقط لأنه يحب التحكم
هل يا ترى والدها واخاها ليسوا رجالا بقدره معقول الأب الذي تعب والاخ الذي يخاف على شرفه يكون أقل رجولة منه غريب
مع العلم نفس الرجل لو حدث مع اخته هذا لن يقبل أكيد تناقض غريب جدا
العقد المدني هو عقد في البلدية لتتحول هاته الفتاة من عزباء إلى متزوجة وفق قانون ودستور ودفتر عائلي منفصل وهذا نعرفه كلنا
والعقد الشرعي والأهم انها زوجته امام الله
لكن إستغلال كلا العقدين لصالح نوع معين من الرجال هناك من يطالبها بالخروج والتنزه معه والإختلاء لأنها زوجته وعندما يأخذ ما يريده يطلقها عادي قبل الدخول وهذا أي شرع وأي دين يقبله هي امام الله لم تزني ولم تفعل ما يحرم هو زوجها
لكن المجتمع سوف يجرمها ويحولها إلى زانية لأن العرس لم يقام امام الناس فلما لا يجرّم الرجل الذي إستغل هذا العقدان لنيل من فتاة
تحت مسمى أنت زوجتي
نقاشكم
أيها المتزوجون كيف تصرفتم في حالة عقد المدني والشرعي حقوق كل منكما على الآخر ؟
متى تتوقف صلاحيات الرجل حتى وأن كان زوجا أما والد الفتاة بمعنى من يحق له التحكم في حياتها وهي في بيت اهلها ولو كان لها عقدين المدني والشرعي
انت كإمرأة هل تسمحين أن يتعدى الزوج حدوده معك أو يستغلها في ظل وجود أهلك ويمنعمك من الخروج أو الدخل ولو مع اهلك ؟
متى تقولين للزوج لا وانت في بيت اهلك ؟
أنت كرجل هل تستخدم حقوقك الزوجية على خطيبتك وهي في بيت اهلها ولما ؟
لما ينظر للرجل للمرأة نظرة تحكم وإستغلال للعقد مع انه يتكرها تفعل ما تريد وهي في بيته ؟
النقاش لكم وشكرا
أهلا وسهلا بكل روّد قسم الحياة الزوجية
اليوم سوف نتناقش حول موضوع أراه مهم ويختلف من منطقة لمنطقة وكل وكيف يفسّره
العقد الشرعي والعقد المدني
المعروف أنه بعد إرتباط الخطيبين ببعضهما هناك عوائل تفضل العقد الشرعي كرابط أمام الله حتى تحلّ له هاته الخطيبة يكلمها أو يتواصل معها
أي تكون زوجته أمام الله حتى تحل له
وهناك من يقوم بالعقد المدني مباشرة وهناك من ينتظر ليوم العرس
ليس هذا موضوعنا هذا يعود حسب عادة أهل الفتاة والرجل
ناتي الآن لنوع معين وركزوا معي قلت نوع معيّن من الرجال من يستغل هذا العقد سواء الشرعي أو المدني في تطبيق احكامه على المرأة تحت مسمى أنت زوجتي
سواء نية فاسدة وتصل الأمور إلى ما يحمد عقباها
سواء في التحكم بحياتها وهي لاتزال عند بيت أهلها
فهل من المعقول أن هاته الفتاة ليس لها أخ أو أب يتدخل بحياتها أو هم ليسوا رجال ويأتي هذا الرجل في آخر المطاف يأمرها وينهاها كما يريد هناك حتى من يمنعها من التوجه لبيت أختها او خالتها أو عمتها حتى لو سمح والدها بحجة أنت زوجتي
وهناك من يريد الإختلاء بها وإن رفضت أنت زوجتي
كلمة أنت زوجتي التي من مفروض يقولها لها أو يتعامل بها وهي عنده وحتى وان كانت عند اهلها يعلم أن لها أب ولها أخ رجال قبله وأذوا عملهم قبل ان يأتي هو بآخر المطاف ليتحكم بحياتها
بمعنى آخر
المرأة وهي مخطوبة او لها عقد شرعي او مدني مع رجل تعرف حقوقه عندها بمعنى تتصل وتستشيره في خروجها والاكيد أهلها لن يسمحوا لها بالخروج لوحدها أكيد مع اخ مع أب مع أمها ومع هذا نجد حالات يرفض رفضا باتا لا لشيء فقط لأنه يحب التحكم
هل يا ترى والدها واخاها ليسوا رجالا بقدره معقول الأب الذي تعب والاخ الذي يخاف على شرفه يكون أقل رجولة منه غريب
مع العلم نفس الرجل لو حدث مع اخته هذا لن يقبل أكيد تناقض غريب جدا
العقد المدني هو عقد في البلدية لتتحول هاته الفتاة من عزباء إلى متزوجة وفق قانون ودستور ودفتر عائلي منفصل وهذا نعرفه كلنا
والعقد الشرعي والأهم انها زوجته امام الله
لكن إستغلال كلا العقدين لصالح نوع معين من الرجال هناك من يطالبها بالخروج والتنزه معه والإختلاء لأنها زوجته وعندما يأخذ ما يريده يطلقها عادي قبل الدخول وهذا أي شرع وأي دين يقبله هي امام الله لم تزني ولم تفعل ما يحرم هو زوجها
لكن المجتمع سوف يجرمها ويحولها إلى زانية لأن العرس لم يقام امام الناس فلما لا يجرّم الرجل الذي إستغل هذا العقدان لنيل من فتاة
تحت مسمى أنت زوجتي
نقاشكم
أيها المتزوجون كيف تصرفتم في حالة عقد المدني والشرعي حقوق كل منكما على الآخر ؟
متى تتوقف صلاحيات الرجل حتى وأن كان زوجا أما والد الفتاة بمعنى من يحق له التحكم في حياتها وهي في بيت اهلها ولو كان لها عقدين المدني والشرعي
انت كإمرأة هل تسمحين أن يتعدى الزوج حدوده معك أو يستغلها في ظل وجود أهلك ويمنعمك من الخروج أو الدخل ولو مع اهلك ؟
متى تقولين للزوج لا وانت في بيت اهلك ؟
أنت كرجل هل تستخدم حقوقك الزوجية على خطيبتك وهي في بيت اهلها ولما ؟
لما ينظر للرجل للمرأة نظرة تحكم وإستغلال للعقد مع انه يتكرها تفعل ما تريد وهي في بيته ؟
النقاش لكم وشكرا