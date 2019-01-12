بين العقد المدني والشرعي خط رفيع

السلام عليكم جميعا

أهلا وسهلا بكل روّد قسم الحياة الزوجية

اليوم سوف نتناقش حول موضوع أراه مهم ويختلف من منطقة لمنطقة وكل وكيف يفسّره

العقد الشرعي والعقد المدني