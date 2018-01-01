قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018

آمِيْرَتُه
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
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موضوع متجدد هنا في قسم بوح القلم الحر
على ان تتم المراقبة اليومية و الشهرية
لكل المواضيع الحصرية هنا بإذن الله
لكل المواضيع الحصرية هنا بإذن الله
أَهلْا ََََ وَََ سَهَلاَ
بكم في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم البوح
حيث سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة
وََ
هذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها
في الأعوام السابقة
متبعين بذلك نفس القوانين
التالية:
كيفية الإنتقاء والعمل:
*يتم كل شهر اختيار الأعمال المميزة الخاصة بذلك الشهر ووضعها تحت عنوان :
*قائمة المواضيع المميزة لهذا الشهر*
ويتم وضع ختم التميز عليها
طبعا تكون الإنتقاءات شهريا
*صاحب 5 مواضيع مميزة ستكون له الجائزة التالية
وسام التميز الأدبي
وسام التميز الأدبي
*صاحب 10 مواضيع مميزة ستكون له جائزة ألا وهي وسام الإبداع الأدبي
-كيف يكون الموضوع ضمن المواضيع المميزة؟
*إذا كان موضوعك حصري
*اذا كان موضوعك مطابقا لمواصفات الكتابة و الابداع
*اذا كان موضوعك ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة و الكلمات الجارحة
[H]ملاحظة[/H]:الموضوع خـــاص بفهرس المواضيع المميزة ، لذا سيبقي الموضوع مغلقا ويتجدد كلما ظهر موضوع اخر مميز
فهرس السنوات السابقة تجدونها هنا :
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر-2015-
قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*
-كيف يكون الموضوع ضمن المواضيع المميزة؟
*إذا كان موضوعك حصري
*اذا كان موضوعك مطابقا لمواصفات الكتابة و الابداع
*اذا كان موضوعك ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة و الكلمات الجارحة
[H]ملاحظة[/H]:الموضوع خـــاص بفهرس المواضيع المميزة ، لذا سيبقي الموضوع مغلقا ويتجدد كلما ظهر موضوع اخر مميز
فهرس السنوات السابقة تجدونها هنا :
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر-2015-
قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*
قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِ2017
بالتوفيق للجميع