قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018-

الحالة
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آمِيْرَتُه

آمِيْرَتُه

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
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: ♥ قلب عسكوري ♥
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أنثى
#1

موضوع متجدد هنا في قسم بوح القلم الحر
على ان تتم المراقبة اليومية و الشهرية
لكل المواضيع الحصرية هنا بإذن الله



أَهلْا ََََ وَََ سَهَلاَ
بكم في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم البوح
حيث سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة
وََ
هذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها
في الأعوام السابقة
متبعين بذلك نفس القوانين

التالية:

كيفية الإنتقاء والعمل:

*يتم كل شهر اختيار الأعمال المميزة الخاصة بذلك الشهر ووضعها تحت عنوان :

*قائمة المواضيع المميزة لهذا الشهر*
ويتم وضع ختم التميز عليها


طبعا تكون الإنتقاءات شهريا
*صاحب 5 مواضيع مميزة ستكون له الجائزة التالية
وسام التميز الأدبي​

*صاحب 10 مواضيع مميزة ستكون له جائزة ألا وهي وسام الإبداع الأدبي

-كيف يكون الموضوع ضمن المواضيع المميزة؟
*إذا كان موضوعك حصري
*اذا كان موضوعك مطابقا لمواصفات الكتابة و الابداع
*اذا كان موضوعك ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة و الكلمات الجارحة
[H]ملاحظة[/H]:الموضوع خـــاص بفهرس المواضيع المميزة ، لذا سيبقي الموضوع مغلقا ويتجدد كلما ظهر موضوع اخر مميز

فهرس السنوات السابقة تجدونها هنا :
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر-2015-

قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*
 
أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
20 سبتمبر 2009
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الإعجابات
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النقاط
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من الشرق
الجنس
أنثى
#2
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الحالة
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