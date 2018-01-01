قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018

*إذا كان موضوعك حصري

*اذا كان موضوعك مطابقا لمواصفات الكتابة و الابداع

*اذا كان موضوعك ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة و الكلمات الجارحة

فهرس السنوات السابقة تجدونها هنا

*صاحب 10 مواضيع مميزة ستكون له جائزة ألا وهي وسام الإبداع الأدبي-كيف يكون الموضوع ضمن المواضيع المميزة؟[H]ملاحظة[/H]:الموضوع خـــاص بفهرس المواضيع المميزة ، لذا سيبقي الموضوع مغلقا ويتجدد كلما ظهر موضوع اخر مميز