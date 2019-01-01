قائمة المواضيع المميزة لقسم بوح القلم -2019-

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لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#1
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,984
الإعجابات
50,042
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#1


أَهــــــــلًا وَ سَهَـــــــــلاً بكل محبّي وروّاد عــــــــــالم الأدب والكتابة
في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم بوح القلم الحرّ


سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة التي جادت بها أقلام أعضائنا الكرام
وهذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها
في الأعوام السابقة
متبعين بذلك نفس القوانين
التـــــــــاليـــــة


كل موضوع مميز في قسم بوح القلم
يُختم بختم التميّز التالي

إذا ما تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة
ينال وسام التميّز الأدبي التالي



وحتى يكون الموضوع ضمن المواضيع المميّزة وينال ختم التميّز
يجب أن تتوفّر فيه الشروط التالية

-أن يكون الموضوع حصري.
-أن يكون الموضوع مطابقا لمواصفات الكتابة والإبداع.
-أن يكون الموضوع ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة والكلمات الجارحة.




 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
13 أفريل 2013
المشاركات
13,984
الإعجابات
50,042
النقاط
1,951
العمر
25
محل الإقامة
قسنطينة
الجنس
أنثى
#2
هذا الردّ خاص بالتصميمات المتعلّقة بقسم بوح القلم الحر
والجاري تصميمها
يمكنكم الاستعانة بها لتزيين مواضيعكم




 
الحالة
مغلق ولا يسمح بالمزيد من الردود.
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