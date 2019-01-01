قائمة المواضيع المميزة لقسم بوح القلم -2019

أَهــــــــلًا وَ سَهَـــــــــلاً بكل محبّي وروّاد عــــــــــالم الأدب والكتابة

في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم بوح القلم الحرّ



سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة التي جادت بها أقلام أعضائنا الكرام

وهذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها

في الأعوام السابقة

متبعين بذلك نفس القوانين

التـــــــــاليـــــة

كل موضوع مميز في قسم بوح القلم

يُختم بختم التميّز التالي

إذا ما تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة

ينال وسام التميّز الأدبي التالي

وحتى يكون الموضوع ضمن المواضيع المميّزة وينال ختم التميّز

يجب أن تتوفّر فيه الشروط التالية

-أن يكون الموضوع حصري.

-أن يكون الموضوع مطابقا لمواصفات الكتابة والإبداع.