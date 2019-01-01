قائمة المواضيع المميزة لقسم بوح القلم -2019

لؤلؤة قسنطينة
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 أفريل 2013
- المشاركات
- 13,984
- الإعجابات
- 50,042
- النقاط
- 1,951
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- قسنطينة
- الجنس
- أنثى
أَهــــــــلًا وَ سَهَـــــــــلاً بكل محبّي وروّاد عــــــــــالم الأدب والكتابة
في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم بوح القلم الحرّ
سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة التي جادت بها أقلام أعضائنا الكرام
وهذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها
في الأعوام السابقة
متبعين بذلك نفس القوانين
التـــــــــاليـــــة
كل موضوع مميز في قسم بوح القلم
يُختم بختم التميّز التالي
إذا ما تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة
ينال وسام التميّز الأدبي التالي
وحتى يكون الموضوع ضمن المواضيع المميّزة وينال ختم التميّز
يجب أن تتوفّر فيه الشروط التالية
-أن يكون الموضوع حصري.
-أن يكون الموضوع مطابقا لمواصفات الكتابة والإبداع.
-أن يكون الموضوع ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة والكلمات الجارحة.
فهرس السنوات السابقة تجدونها هنا :
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر-2015-
قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*
قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِ2017
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018-
في انتظار إبداع أقلامكم
بالتوفيق للجميع
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر-2015-
قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*
قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِ2017
قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018-
في انتظار إبداع أقلامكم
بالتوفيق للجميع