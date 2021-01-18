فهرس التميز بوح القلم الحر سنة 2021

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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,828
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أَهــــــــلًا وَ سَهَـــــــــلاً بكل محبّي وروّاد عــــــــــالم الأدب والكتابة


سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة التي جادت بها أقلام أعضائنا الكرام
وهذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها
في الأعوام السابقة
متبعين بذلك القوانين ذاتها


كل موضوع مميز في قسم بوح القلم
يُختم بختم التميّز التالي

ختم-التميز (1).gif
إذا ما تجمّع لدى العضو ثلاثة مواضيع مميّزة
ينال وسام التميّز الأدبي التالي في آخر السنة..

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وحتى يكون الموضوع ضمن المواضيع المميّزة وينال ختم التميّز
يجب أن تتوفّر فيه الشروط التالية


-أن يكون الموضوع حصري.
-أن يكون الموضوع مطابقا لمواصفات الكتابة والإبداع.
-أن يكون الموضوع ذا كلام جميل و هادف بعيدا عن الإساءة والكلمات الجارحة.


فهرسة السنوات السابقة تجدونها هنا :

قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر- 2015-

قآئمة الموآضيع المميزة لقسم بوح القلم الحر *2016*

قَائِمَة المَواضِيع المُمَيزة لِسنة2017

قــائــمــة المــواضيــع الممــيزة لقسم بوح القلم الحر -2018-

قائمة المواضيع المميزة لقسم البوح الحر لسنة ٢٠١٩

www.4algeria.com

فهرس التميز للبوح الحر لسنة ٢٠٢٠م .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أَهــــــــلًا وَ سَهَـــــــــلاً بكل محبّي وروّاد عــــــــــالم الأدب والكتابة في فهرسنا للمواضيع المميزة بقسم بوح القلم الحرّ للعام ٢٠٢٠ م سيتم كالعادة تجميع المواضيع المميزة التي جادت بها أقلام أعضائنا الكرام وهذا بنفس الطريقة التي عودناكم بها في الأعوام...
www.4algeria.com www.4algeria.com

في انتظار ما تجود به أقلامكم ،،
وتفيض به مشاعركم ..
بالتوفيق للجميع
 
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