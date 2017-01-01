جديد منتدى عالم المرأة اصدار مجلة حواء اللمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



اخواتي اللماويات نود اعلامكن اننا بصدد التحضير لمجلة لشهر جانفي-فيفري

تخص المرأة والفتاة مجلة حواء اللمة الجزائرية



وعليه من تريد ان يكون لها موضوع في المجلة

يمكنها كتابة اي موضوع حصري ومراسلتنا لنضعه في المجلة وسيتم وضع اسمها ضمن طاقم تحرير المجلة

المواضيع :تكون على شكل خواطر/مواضيع عامة تخص المرأة او الفتاة/مواضيع صحية،دينية..ثقافية ..الخ



علاوة الى هدا المجلة ستتضمن مواضيع حصرية من المواضيع المتميزة التي تم وضعها في منتديات عالم المرأة نقوم باختيار الافضل

+نضع تكريم لنشيطات الشهرين



فمن ارادت وضع اسمها في المجلة ماعليها سوى ان تنشط في منتديات عالم المرأة



اي استفسارات ضعيها في الموضوع





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