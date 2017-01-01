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جديد منتدى عالم المرأة اصدار مجلة حواء اللمة

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏3 جانفي 2018.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخواتي اللماويات نود اعلامكن اننا بصدد التحضير لمجلة لشهر جانفي-فيفري
    تخص المرأة والفتاة مجلة حواء اللمة الجزائرية

    وعليه من تريد ان يكون لها موضوع في المجلة
    يمكنها كتابة اي موضوع حصري ومراسلتنا لنضعه في المجلة وسيتم وضع اسمها ضمن طاقم تحرير المجلة
    المواضيع :تكون على شكل خواطر/مواضيع عامة تخص المرأة او الفتاة/مواضيع صحية،دينية..ثقافية ..الخ

    علاوة الى هدا المجلة ستتضمن مواضيع حصرية من المواضيع المتميزة التي تم وضعها في منتديات عالم المرأة نقوم باختيار الافضل
    +نضع تكريم لنشيطات الشهرين

    فمن ارادت وضع اسمها في المجلة ماعليها سوى ان تنشط في منتديات عالم المرأة

    اي استفسارات ضعيها في الموضوع


     
    ميلينا, missing heart, آمِيْرَتُه و 12 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 جانفي 2018
    #1
  2. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    missing heart, طموحة, بشرى ملاك و 3 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 جانفي 2018
    #2
  3. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    صباح النور
    جميل جدا ^^
    ان شاء الله رايحة نحاول نشارك وتكون ليا بصمة في هاد المجلة
    يخي نحطو في قسم المهارات أو الطبخ وأي حاجة تخص عالم المرأة
    رايحة نحاول نشارك بإذن الله
    شكرا لجهودكم
    تحياتي
     
    ميلينا, missing heart, طموحة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    لؤلؤة قسنطينة, ‏3 جانفي 2018
    #3
  4. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
    ‏19 سبتمبر 2009
    المشاركات:
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    من الشرق
    صباح الشمس الجميلة المشرقة
    نعم ايه مواضيع وادا حبيتي حاجة تتنشر على المجلة مباشرة ارسليها تاني
    مجلتك ومجلة مالك شجعتني للخطوة هادي ههههه
    قلت علاه متكونش للماوية مجلة خاصة
    :Love::p
     
    ميلينا, missing heart, طموحة و 5 آخرون معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏3 جانفي 2018
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    فكرة جميلة للغاية ..
    ان شاء الله واذا كتب ربي نحاولو نشاركو
    بارك الله فيكم
     
    missing heart, لؤلؤة قسنطينة, طموحة و 1 آخرون معجبون بهذا.
    *amani*, ‏3 جانفي 2018
    #5
  6. قمر الوادي

    قمر الوادي :: عضو فعّال ::

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    ‏22 فيفري 2014
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    أرض الخير
    صباحكم عسل ...
    يا هيك الحكي يا بلاه هههه
    مبادرة جميلة ومحفزة ع النشاط
    تسلمي يا غالية ع المجهودات
    اعانك الله ( وأعانك علينا وعلى ايقاضنا من سباتنا هههه)
    بارك الله فيك..
     
    ميلينا, أم ياسمينdz, missing heart و 4 آخرون معجبون بهذا.
    قمر الوادي, ‏3 جانفي 2018
    #6
  7. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
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    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    جزر القمر
    السَلآْم عَلْيُكّمٌ وٍرٍحَمُةّ الله وٍبُرٍكآتُهْ



    ما شاء الله اختي
    فكرة المجلة جد جد رائعة
    باذن الله رح نكون من اول
    المتفاعلين؛ اكيد شي مفرح
    لما الواحد يشوف بصمته. ​
     
    أم ياسمينdz, missing heart, لؤلؤة قسنطينة و 2 آخرون معجبون بهذا.
    yaso ياسمين, ‏3 جانفي 2018
    #7
  8. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    السلام عليكم
    فكرة جميلة
    ربي يوفقكم ان شاء الله
     
    أم ياسمينdz, missing heart, yaso ياسمين و 2 آخرون معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏3 جانفي 2018
    #8
  9. قطر الندىdz

    قطر الندىdz :: عضو مُشارك ::

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    المانيا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله
    فكرة هايلة هكذا به يكثر النشاط
    بتوفيق للجميع
     
    أم ياسمينdz, missing heart, yaso ياسمين و 2 آخرون معجبون بهذا.
    قطر الندىdz, ‏3 جانفي 2018
    #9
  10. طموحة

    طموحة :: عضو مُتميز ::

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    ‏27 أوت 2016
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    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    فكرة رائعة ان شاء الله تخرج مليحة كيما شكاين و لا تخرج خير {مكرا لأنو هنا حواء فقط ههههه }
    بالتوفيق في المتابعة ان شاء الله واذا لحقت بها متابعة ومشاركة
    في أمان الله كان لك عونا
     
    ميلينا, أم ياسمينdz, missing heart و 3 آخرون معجبون بهذا.
    طموحة, ‏3 جانفي 2018
    #10
  11. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    فكرة مليحة بصح وين نشاركو هنا ولا نرسلولك المشاركة فالخاص?
     
    أم ياسمينdz, missing heart, yaso ياسمين و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏3 جانفي 2018
    #11
  12. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليك
    فكرتيني بمجلة حواء نتاع عام عام ههه
    بالتوفيق إن شاء الله
    أي حاجة راني نبعثلك و لا نحطلك هنا
    بالتوفيق
     
    missing heart, أم ياسمينdz و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    آمِيْرَتُه, ‏3 جانفي 2018
    #12
  13. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ماشاء الله ولا قوة الا بالله تبارك الدي بيده الملك
    اعانكم الرحمن غاليتي
    وبارك الله فيك وجزاك كل خير لكل المجهودات المفيذة التي تبدلينها
    ان شاء الله حين استطيع وكلما استطيع ساشارك
    بالتوفيق لكم
    تحياتي احترامي وتقديري
    في امان الله وحفظه​
     
    بشرى ملاك و أم ياسمينdz معجبون بهذا.
    missing heart, ‏4 جانفي 2018
    #13
  14. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

    تاريخ التسجيل:
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    من الشرق

    اهلا وسهلا بيك اختي
    كيف تحبي تحبي تحطي مواضيع في عالم المرأة
    ولاتحبي مباشرة تراسليني كي تحبي حاجة خاصة بيك تتنشر مباشرة في المجلة
    اهلا وسهلا بيكم البنات
     
    قطر الندىdz و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    أم ياسمينdz, ‏5 جانفي 2018
    #14
  15. عآشقة الجنـة

    عآشقة الجنـة :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى المطبخ الجزائري
    منتدى عالم المرأة الخاص
     طاقم المرشحين للإشراف

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    .
    السلام عليكم اختي شوشو
    يعطيك الصحة فكرة رائعة جدا
    ان شاء الله نكون من المشاركات و إن شاء الله تحظى الفكرة بتفاعل من طرف الاخوات
    بالتوفيق
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    عآشقة الجنـة, ‏6 جانفي 2018
    #15
  16. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    الجزائر
    فكرة جميلة و هي توسيع لنشاط المنتدى و خصوصا قسم المرأة
    بالتوفيق
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    ميلينا, ‏6 جانفي 2018
    #16
  17. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    مشاركتي في المجلة @أم ياسمينdz


    ركن التجميل:

    العناية بالشفاه..

    التقشير

    باستخدام فازلين وسكر وقطرات ليمون يعني قومي بدهن شفتك بفازلين وقطرات الليمون ودعي السكر عليها واتركيهم 10 دقايق بعدها وافركي ببطء السكر وبفرشة اسنان دلكي شفتك سوف يختفي كل الجلد الميت وشفاهك تصبح ملساء وجميلة...

    والتقشير اذا قمت به قبل وضع احمر الشفاه يعطي مظهر اجمل للشفة خاصة اذا كان احمر الشفاه المستعمل مات ((بدون لمعة))


    ترطيب الشفاه:

    احمر شفاه وردي مخلوط مع فازلين ضعيهم على شفاهك كل يوم بالليل ستصبح وردية وجميلة جدا صباحا..

    لمن تحب نفخ الشفاه:

    قرفة مع فازلين وفلفل اسود مطحون خلطيهم وضعيهم على الشفاه واتركيهم مدة قليلة من الزمن دقائق يعني سوف تنتفخ قليلا...

    اتمنى ان اكون قد افدتكم:kiss:
     
    بشرى ملاك, ‏17 جانفي 2018 على 02:02
    #17

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