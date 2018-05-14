اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
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الإعجابات
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#1




○○○○○

.. يطيب لنا طرح العدد الثاني من ..


مجلة حواء اللمة الجزائرية



هي مجلة نسائية بناتية نعمد على نشرها كل شهرين هدفها :افادة حواء اللمة /تشجيعها/شكر وتقدير ودعم العضوات اللاتي يشاركن في اقسام المنتدى مدة شهرين
من تكتب مواضيع حصرية وتناقش بجدية تؤخذ مشاركاتها بعين الاعتبار ويتم اختيار مشاركاتها.





من تود كتابة مواضيع توضع في المجلة تتصل بنا .

هذه المجلة التي تأخرنا في طرحها بسبب ظروف اغلاق المنتدى
لكن الحمد لله بفضل الله وبفضل جهود الاخوات
تم اصدار العدد الثاني

نتمنى ان ينال اعجابكن

لمن تريد تحميل المجلة وقراءتها على شكل ملف
pdf

تدخل الرابط​

مجلة حواء العدد الثاني

ولمن يتعسر عليها ذلك تجد صفحات المجلة في الردود

فقد تجدين اسمك ضمن الصفحات ;););););)
ايضا طالعي المجلة الى الأخير
وأعطينا رأيك وانتقاداتك لتحسين العمل اكثر في المرة المقبلة
لأننا نريد الافضل

يهمنا قراءتك وردك اختي

ماذا اعجبك في المجلة ؟
ماهي الفقرات التي نالت اعجابك من المجلة ؟
ماذا تودين اضافته للمجلة في العدد الثاني ؟


 

المرفقات

أم ياسمينdz

أم ياسمينdz

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
20 سبتمبر 2009
المشاركات
43,360
الإعجابات
59,231
النقاط
671
الإقامة
من الشرق
الجنس
أنثى
#4
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faith8

faith8

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#5
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أنثى
#5
السلام عليكن ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله عدد ثري ومفيد
روعة قلبا وقالبا
:love::love:
جزاكن الله كل خير
اتمنى ان أشارك في الاعداد المقبلة بمواضيع ضمن تخصصي منها نفيد ونستفيد
تحياتي لكل من اشرف وساهم في المجلة عمل رائع ويستاهل يعطيكم الصحة
تحياتي ♥♥♥♥♥
:giggle::giggle:
 
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