اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني

أم ياسمينdz
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 20 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 43,360
- الإعجابات
- 59,231
- النقاط
- 671
- الإقامة
- من الشرق
- الجنس
- أنثى
○○○○○
.. يطيب لنا طرح العدد الثاني من ..
مجلة حواء اللمة الجزائرية
.. يطيب لنا طرح العدد الثاني من ..
مجلة حواء اللمة الجزائرية
هي مجلة نسائية بناتية نعمد على نشرها كل شهرين هدفها :افادة حواء اللمة /تشجيعها/شكر وتقدير ودعم العضوات اللاتي يشاركن في اقسام المنتدى مدة شهرين
من تكتب مواضيع حصرية وتناقش بجدية تؤخذ مشاركاتها بعين الاعتبار ويتم اختيار مشاركاتها.
من تود كتابة مواضيع توضع في المجلة تتصل بنا .
هذه المجلة التي تأخرنا في طرحها بسبب ظروف اغلاق المنتدى
لكن الحمد لله بفضل الله وبفضل جهود الاخوات
تم اصدار العدد الثاني
نتمنى ان ينال اعجابكن
لمن تريد تحميل المجلة وقراءتها على شكل ملف
pdf
تدخل الرابط
لكن الحمد لله بفضل الله وبفضل جهود الاخوات
تم اصدار العدد الثاني
نتمنى ان ينال اعجابكن
لمن تريد تحميل المجلة وقراءتها على شكل ملف
تدخل الرابط
مجلة حواء العدد الثاني
ولمن يتعسر عليها ذلك تجد صفحات المجلة في الردود
فقد تجدين اسمك ضمن الصفحات
ايضا طالعي المجلة الى الأخير
وأعطينا رأيك وانتقاداتك لتحسين العمل اكثر في المرة المقبلة
لأننا نريد الافضل
يهمنا قراءتك وردك اختي
ماذا اعجبك في المجلة ؟
ماهي الفقرات التي نالت اعجابك من المجلة ؟
ماذا تودين اضافته للمجلة في العدد الثاني ؟
ولمن يتعسر عليها ذلك تجد صفحات المجلة في الردود
فقد تجدين اسمك ضمن الصفحات
ايضا طالعي المجلة الى الأخير
وأعطينا رأيك وانتقاداتك لتحسين العمل اكثر في المرة المقبلة
لأننا نريد الافضل
يهمنا قراءتك وردك اختي
ماذا اعجبك في المجلة ؟
ماهي الفقرات التي نالت اعجابك من المجلة ؟
ماذا تودين اضافته للمجلة في العدد الثاني ؟
المرفقات
-
4 MB المشاهدات: 12