اصدار مجلة حواء اللمة العدد الثاني

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.. يطيب لنا طرح العدد الثاني من ..





مجلة حواء اللمة الجزائرية ​

من تود كتابة مواضيع توضع في المجلة تتصل بنا .

هي مجلة نسائية بناتية نعمد على نشرها كل شهرين هدفها :افادة حواء اللمة /تشجيعها/شكر وتقدير ودعم العضوات اللاتي يشاركن في اقسام المنتدى مدة شهرين من تكتب مواضيع حصرية وتناقش بجدية تؤخذ مشاركاتها بعين الاعتبار ويتم اختيار مشاركاتها.

هي مجلة نسائية بناتية نعمد على نشرها كل شهرين هدفها :افادة حواء اللمة /تشجيعها/شكر وتقدير ودعم العضوات اللاتي يشاركن في اقسام المنتدى مدة شهرين من تكتب مواضيع حصرية وتناقش بجدية تؤخذ مشاركاتها بعين الاعتبار ويتم اختيار مشاركاتها.

هذه المجلة التي تأخرنا في طرحها بسبب ظروف اغلاق المنتدى

لكن الحمد لله بفضل الله وبفضل جهود الاخوات

تم اصدار العدد الثاني



نتمنى ان ينال اعجابكن



لمن تريد تحميل المجلة وقراءتها على شكل ملف

pdf



تدخل الرابط​

مجلة حواء العدد الثاني



ايضا طالعي المجلة الى الأخير

وأعطينا رأيك وانتقاداتك لتحسين العمل اكثر في المرة المقبلة

لأننا نريد الافضل فقد تجدين اسمك ضمن الصفحاتايضا طالعي المجلة الى الأخيروأعطينا رأيك وانتقاداتك لتحسين العمل اكثر في المرة المقبلةلأننا نريد الافضل

يهمنا قراءتك وردك اختي

ماذا اعجبك في المجلة ؟

ماهي الفقرات التي نالت اعجابك من المجلة ؟

ماذا تودين اضافته للمجلة في العدد الثاني ؟

ولمن يتعسر عليها ذلك تجد صفحات المجلة في الردود