تكريمات نشيطات منتدى عالم المرأة

الموضوع في 'منتدى عالم المرأة الخاص' نشر بواسطة أم ياسمينdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:07.

  1. أم ياسمينdz

    أم ياسمينdz :: أمينة اللمة الجزائرية :: طاقم الإدارة

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    [​IMG]
    ومرّ عامٌ آخر !!
    لنلتقي هنا
    في هذا الركن الهادئ
    الخاص ببنات حواء
    الركن الذي تشعر فيه كل واحدة منا أنها في غرفتها الخاصة !
    على الرغم من أن هذه السنة لم نشهد تفاعلا ونشاطا كبيرين في منتدى عالم المرأة الذي نال الخذلان من طرف عضواته ومشرفات المنتدى !

    اليوم اجتمعنا لنشكر كل من نشطت في هذا الركن وقدمت أروع ماعندها

    أخت تستحق التكريم !
    قدمت لنا انبل المواضيع وأكثرها افادة وأجرا خلال هذه السنة في
    ركن التوعية الدينية النسائية
    وهي الأخت التي سهرت على مساعدة الاخوات وتشجيعهن على حفظ القرآن الكريم وهي الأخت :
    @دعاء الجنات


    أخوات قدمن أفضل ماعندهن من مواضيع حصرية ومفيدة وتواجد في ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر وهن :

    @آمِيْرَتُه
    @الورد الأحمر
    Soumia hadj mohammed@
    @زهرة البليدة
    @ام تسنيم واحلام
    Lovely ღ smile@
    nina2tessy@


    أخوات قدمن أفضل مايمكن أن تصنعه الأنامل في ركن المهارات اليدوية وهن:
    @بنقابي افتخر
    @لؤلؤة قسنطينة
    @Soumia hadj mohammed
    @yaso ياسمين
    @لاريمان


    أما الأخت التي شاركت بمواضيع تفاعلية تنشيطية كثيرة هي الأخت :
    @عآشقة الجنـة
    التي كلما رأت أن المنتدى بحاجة لنشاط سارعت لاحيائه
    نشكرها هي ايضا مع بقية الاخوات ويتحصلن جميعهن على وسام:
    [​IMG]


    ألف مبارك لكل من نشطت في منتدى عالم المرأة
    ان شاءالله سنة 2018 تكون سنة خير لنا جميعا
    وان شاءالله يعود النشاط لجميع منتديات عالم المرأة

    تحياتي






     
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    أم ياسمينdz, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:07
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    أنا ديت وسام حواء اللمة !! يا سلاااام :Love:
    والله فرحتيني أختي أم ياسمين
    انا كي لحقتني الإشارة قلت بالاك باه نجي نشوف الموضوع
    وماتوقعتش خلاااص أني نكون ضمن المكرمين
    والله فرحت :cry: شكرا جزيلا
    وألف مبروك للأخوات يستاهلو والله
    وربي يخلي لمتنا مزدهرة دائما
    تحياتي     :kiss:
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:18
    #2
  3. heba biba

    heba biba :: عضو مُشارك ::

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    في قلب امي
    الف مبرووك تستحقون التكريم
     
    heba biba, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:22
    #3
  4. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

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    عالمٍ لا شيء فِيه حقيقيٌ
    السلام عليكم
    شكرًا اختِي ع التكريم
    والف مبروك للاخوات فعلًا استحقنا الختم
    المزيد من التالق ان شاء اﷲ لِلِمۃ
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:53
    #4
  5. yaso ياسمين

    yaso ياسمين
    :: مشرفة ::
    منتدى المرحلة الثانوية
    التحضير لـبكالوريا 2017
    منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
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    السلام عليكم


    يوبي يييييي ههه :LOL: واخيرا اها اها اهااها
    متلمونيش فرحت ياو حواء هذي

    بجد و الله فرحت بهذا التكريم رغم
    اني اعترف لم اقدم الكثير لهذا الركن
    فهو يستحق اكثر لانه جزء لا يتجزء
    من حياتنا ;)
    ان شاء الله تتحسن اموري و رح تشرفو
    غير الجديد...!
     
    زهرة البليدة معجب بهذا.
    yaso ياسمين, ‏9 ديسمبر 2017 على 16:59
    #5
  6. آمِيْرَتُه

    آمِيْرَتُه :: مراقبة عامة :: طاقم المراقبين

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    : ♥ قلب عسكوري ♥
    السلام عليكم
    راه صاريلي كيما الصغار كي يربحو و لا يعطوهم حاجة ههه
    فرحت بيه من قبيلا راني نشوف معاه ههه
    شكرا حبيبتي على التكريم
    و مبارك للآخوات
    ودائما نحو الحصري و النجاح
     
    آمِيْرَتُه, ‏9 ديسمبر 2017 على 17:37
    #6

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