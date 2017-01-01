تكريمات نشيطات منتدى عالم المرأة

ومرّ عامٌ آخر !!

لنلتقي هنا

في هذا الركن الهادئ

الخاص ببنات حواء

الركن الذي تشعر فيه كل واحدة منا أنها في غرفتها الخاصة !

على الرغم من أن هذه السنة لم نشهد تفاعلا ونشاطا كبيرين في منتدى عالم المرأة الذي نال الخذلان من طرف عضواته ومشرفات المنتدى !



اليوم اجتمعنا لنشكر كل من نشطت في هذا الركن وقدمت أروع ماعندها

