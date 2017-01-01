تكريمات نشيطات منتدى عالم المرأة

ومرّ عامٌ آخر !! لنلتقي هنا في هذا الركن الهادئ الخاص ببنات حواء الركن الذي تشعر فيه كل واحدة منا أنها في غرفتها الخاصة ! على الرغم من أن هذه السنة لم نشهد تفاعلا ونشاطا كبيرين في منتدى عالم المرأة الذي نال الخذلان من طرف عضواته ومشرفات المنتدى ! اليوم اجتمعنا لنشكر كل من نشطت في هذا الركن وقدمت أروع ماعندها أخت تستحق التكريم ! قدمت لنا انبل المواضيع وأكثرها افادة وأجرا خلال هذه السنة في ركن التوعية الدينية النسائية وهي الأخت التي سهرت على مساعدة الاخوات وتشجيعهن على حفظ القرآن الكريم وهي الأخت : @دعاء الجنات أخوات قدمن أفضل ماعندهن من مواضيع حصرية ومفيدة وتواجد في ركن الزينة والعناية بالجسم والشعر وهن : @آمِيْرَتُه @الورد الأحمر Soumia hadj mohammed@ @زهرة البليدة @ام تسنيم واحلام Lovely ღ smile@ nina2tessy@ أخوات قدمن أفضل مايمكن أن تصنعه الأنامل في ركن المهارات اليدوية وهن: @بنقابي افتخر @لؤلؤة قسنطينة @Soumia hadj mohammed @yaso ياسمين @لاريمان أما الأخت التي شاركت بمواضيع تفاعلية تنشيطية كثيرة هي الأخت : @عآشقة الجنـة التي كلما رأت أن المنتدى بحاجة لنشاط سارعت لاحيائه نشكرها هي ايضا مع بقية الاخوات ويتحصلن جميعهن على وسام: ألف مبارك لكل من نشطت في منتدى عالم المرأة ان شاءالله سنة 2018 تكون سنة خير لنا جميعا وان شاءالله يعود النشاط لجميع منتديات عالم المرأة تحياتي