تطور الانسان فصار اكثر مرضا و خمولا

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



مساء معطر بعطر النرجس والياسمين

اشتقت الى الكتابة هنا واشتاقت الي هذه الصفحات

أحييكم تحية طيبة إخوتي أخواتي تحية فيها أجمل المعاني وأعذب العبارات

لأحلى ناس ناس اللمة

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اليوم جئت وفي جعبتي موضوع مختلف قليلا موضوع أريد لكل شخص أن يعطيني رأيه فيه .... اذا سمحتم طبعا



موضوعي هو



الانسان عبر العصور وتطوره الجسدي والعقلي

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عاش الانسان في العصور القديمة معتمدا في حياته على الصيد والركض خلف الفريسة ،فكانت بنيته قوية وهيكله العظمي أكبر وجمجمته أكبر من الانسان في هذا الوقت

حتى أن مخه كان أكبر بمرتين من الانسان في العصر الحديث حسب آخر الدراسات العلمية للانسان في العصر القديم .

أنا لا أتحدث عن نظرية التطور لداروين ولكن أتحدث عن تطور المعيشة للانسان

فالإنسان بدأ بالصيد وسكن الكهوف ثم بدأ بتطوير معيشته شيئا فشيئا ،مثلا بدأ في تربية الحيوانات قبل 9000 سنة قبل الميلاد وبدأو بزراعة الحبوب تقريبا في نفس التوقيت

واكتشفو حديثا أن الانسان لم يصب في القديم بالتسوس ابدا حتى بدأ يربي الحيوانات ويشرب الحليب المليء باللاكتوز اي السكر ،ودرسو الكثير من الجماجم فلم يجدو أثرا للتسوس إلا في العصور الحديثة ...



أي أن إنسان العصر القديم كان أكثر مناعة للأمراض من خلال طبيعة عيشه وأكله

واليوم نجد أن الانسان أصبحت قدرته على النظر أقل بكثير من ذلك الذي كان سابقا بسبب طبيعة العيش لان عيونه كانت مدربة على النظر بعيدا جدا ..



فاليوم لا نظطر لقطع المسافات لجلب الماء مثلا ،ولا الى النهوض باكرا جدا لنذهب الى العمل ووووو...

إذا فالإنسان تطور جسمه وتطورت أمراضه مع مرور الوقت للاسف وصارت هناك امراض جديدة مرتبطة ارتباطا كليا بطريقة العيش وطبيعتها والبيئة المحيطة .



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إذا ....



هل توافقون هذه الدراسات؟ أم لكم رأي ثاني ؟