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تطور الانسان فصار اكثر مرضا و خمولا

الموضوع في 'منتدى الحوار والنقاش الهادف [ مقالات حـصرية ]' نشر بواسطة حلم كبير, ‏3 جانفي 2018 على 19:08.

  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    مساء معطر بعطر النرجس والياسمين
    اشتقت الى الكتابة هنا واشتاقت الي هذه الصفحات
    أحييكم تحية طيبة إخوتي أخواتي تحية فيها أجمل المعاني وأعذب العبارات
    لأحلى ناس ناس اللمة
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※
    اليوم جئت وفي جعبتي موضوع مختلف قليلا موضوع أريد لكل شخص أن يعطيني رأيه فيه .... اذا سمحتم طبعا

    موضوعي هو

    الانسان عبر العصور وتطوره الجسدي والعقلي
    ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

    عاش الانسان في العصور القديمة معتمدا في حياته على الصيد والركض خلف الفريسة ،فكانت بنيته قوية وهيكله العظمي أكبر وجمجمته أكبر من الانسان في هذا الوقت
    حتى أن مخه كان أكبر بمرتين من الانسان في العصر الحديث حسب آخر الدراسات العلمية للانسان في العصر القديم .
    أنا لا أتحدث عن نظرية التطور لداروين ولكن أتحدث عن تطور المعيشة للانسان
    فالإنسان بدأ بالصيد وسكن الكهوف ثم بدأ بتطوير معيشته شيئا فشيئا ،مثلا بدأ في تربية الحيوانات قبل 9000 سنة قبل الميلاد وبدأو بزراعة الحبوب تقريبا في نفس التوقيت
    واكتشفو حديثا أن الانسان لم يصب في القديم بالتسوس ابدا حتى بدأ يربي الحيوانات ويشرب الحليب المليء باللاكتوز اي السكر ،ودرسو الكثير من الجماجم فلم يجدو أثرا للتسوس إلا في العصور الحديثة ...

    أي أن إنسان العصر القديم كان أكثر مناعة للأمراض من خلال طبيعة عيشه وأكله
    واليوم نجد أن الانسان أصبحت قدرته على النظر أقل بكثير من ذلك الذي كان سابقا بسبب طبيعة العيش لان عيونه كانت مدربة على النظر بعيدا جدا ..

    فاليوم لا نظطر لقطع المسافات لجلب الماء مثلا ،ولا الى النهوض باكرا جدا لنذهب الى العمل ووووو...
    إذا فالإنسان تطور جسمه وتطورت أمراضه مع مرور الوقت للاسف وصارت هناك امراض جديدة مرتبطة ارتباطا كليا بطريقة العيش وطبيعتها والبيئة المحيطة .

    ※※※※※※※※※※※※※※
    إذا ....


    هل توافقون هذه الدراسات؟ أم لكم رأي ثاني ؟
    ما هو السبب في رأيكم أننا أصبحنا أكثر عرضة للأمراض من ذي قبل ؟
    هل للاكل علاقة مباشرة أم غير مباشرة ؟
    لو عدنا للعيش مثل السابق واستعملنا عضلاتنا في كل شيء .هل تتطور مناعتنا ونعود كما اجدادنا الاوائل ؟
    في وقت قريب فقط في عهد جد والدي كان الانسان اكثر قوة واكثر تحمل ،ما هو السبب في رأيك ؟

    أتمنى منكم تفاعلا في هذا الموضوع لأنه موضوع جديد وحساس ويهم البشرية والنسل الذي نحاول الحفاظ عليه سليما ولا نورثه امرض جديدة.

    بارك الله فيكم مسبقا
    تقبلو مني فائق الاحترام والتقدير
    حلم كبير (y)
     
    Soumia hadj mohammed, aljentel و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏3 جانفي 2018 على 19:08
    #1
  2. الامين محمد

    الامين محمد :: مراقب عام :: طاقم المراقبين

    تاريخ التسجيل:
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    الجزائر الحبيبة
    تم الاعتماد أخي حلييم
    ذكرتيني عندي عمي و هو بمثابة الوالد و الجد عنده 100 سنة
    حامل لكتاب الله و فقيه و مصلح محافظ على قيام الليل و على صلاة الفجر و على الورد و الضحك
    و يرعى الغنم أكله كله الحليب و خبز الشعير مازاله بصحتك و أنا من مواليد 1980 فيا السكر و الضغط و تخثرات في الشرايين
    و ضعف في النظر و كثير النسيان و الملل و و و و
    يعني الفرق شاسع

    عموما راني متابع للموضوع و نشوف الإخوة واش يزيدوا يفيدونا
     
    حلم كبير, Soumia hadj mohammed و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    الامين محمد, ‏3 جانفي 2018 على 19:33
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    فرنسا الجزائر وطني
    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

    الله يباركلك في الجد الكريم ويطولو في عمرو آمين
    نعم اخي الكريم فبسبب التطور صار الانسان اكثر ضعفا جسديا ،ومن ناحية المناعة ضد الامراض
    فنجد أن نزلة برد عادية في الماضي لا تستغرق ثلاث أيام أما اليوم فعلى الاقل عشرة ايام هذا اذا شفي تماما
    ما الذي جعل الانسان في عصرنا اكثر هشاشة هو عدم ممارسة تلك الرياضة العفوية التي كان اجدادنا يمارسوها من حرث وحصد ونقل للمياه ووو الى غيرها من الاعمال الشاقة التي اختفت اليوم وحل محلها الماكنة والالة
    اما عن المواصلات فقد تعددت وتنوعت لدرجة مسافة صغيرة يستقل الباص او التاكسي فيما بالامس كان الواحد منهم يمشي مسافة كبيرة ولا يتعب حتى يصل الى هدفه
    بارك الله فيك اخي الكريم على الاضافة والرد
    إن شاء الله يجد الموضوع تفاعلا من الاعضاء ونرى وجهات نظر أو اضافات
    احترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏3 جانفي 2018 على 20:19
    #3
  4. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    ‏14 نوفمبر 2013
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    ذكر
    مساء الخير اخي حلم كبير ...
    لاشك نحن افضل مما كان عليه اسلافنا حتى وان كانت بنيتهم الجسمانيه اقوى ونظرهم اكثر حده الا انه لاوجه للمقارنه
    فقد كان اباءنا واجدادنا في الماضي القريب ينحتون الصخر لحفر الآبار لجلب مياه السقيا الذي لايحصلوا عليه الا بعد جهد جهيد
    وربما يموت بعضهم جراء العمل المتواصل وقلة الاكل بينما نحصل على المياه المحلاه التي تصل لمنازلنا بلا جهد
    كانوا يموتون بضربات الشمس بينما نحن نستظل بالقصور المكيفه تكييفا مركزيا
    كانوا يعالجوا مرضاهم بالكي بينما نحن نتعالج بأحدث وسائل العلاج وبلا ألم ..
    كانوا يسافروا سيرا على الاقدام في حال عدم توفر الراحله بينما نحن نطير بالجو وفي غضون ساعات نصل وجهتنا
    كان الرجل حينما يخرج من بيته لايعرف عنه شيئا فلا وسيلة للتواصل بينما نحن كما لو كنا بينهم صوتا وصوره
    فوش جاب لجاب ... انا لااريد العيش كما هي عيشة اسلافي ...
    تحيتي ..
     
    aljentel, ‏4 جانفي 2018 على 00:06
    #4

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