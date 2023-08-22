نهاية صلاحية الزوجة ـ و زوجة شابة هي البديل

بسم الله

حياكم الله و بياكم احبتي أيها الاكارم في اللمة الطيبة

خلق الله الانسان و جعل فيه الفطرة السليمة التي تقوده إلى اسمى الاخلاق

و افضلها و أرقاها

فيتدخل الإنسان ليغير هته الفطرة بدنيء السلوك و أمقتها و سيئها

فنجد تصرفات ابدا لا تليق بالبشر الذي كرمه الله بالعقل

و ارسل رسله و انزل كتبه لتقنن لنا العيش السليم السوي جسدا و روحا

لنعيش عيشة طيبة و ندخل الجنات بعد الممات

و من اسباب العيش الجميل وجود الذكر و الأنثى و الرجل و المرأة

لا يقدر اي طرف العيش دون الطرف الآخر

و لا يكون الانسجام و التكامل إلا بالزواج و القران و بالرابط الوثيق

ليجعل كل واحد لباسا و سترا للآخر

و جعل بيننا مودة و رحمة و حبا طاهرا عفيفا

و احل الله للزوجين ما لا يحل لغيرهما بل وجعل اي رحمة بينهما او أي علاقة

اجرا و حسنات حتى و هما يقضيان مآربهما



و من اقبح الصفات ان يتنكر احد الزوجين للآخر بعد ان قضى معه سنوات من الحب

و العلاقة الطيبة و المودة و الرحمة و عاشا مع بعض في حلو الحياة و مرها



و لنكون صريحين تنكر الزوجة على زوجها يعتبر اقل بكثير من حالات تنكر الزوج لزوجته

الرجل اختار الزوجة الشابة التي ترعرعت في بيت ابيها عشرون سنة او اكثر

و اخذها و استحل منها ما لا يحل لغيره

و عاش معها لسنوات فكافحت و صبرت و حملت و انجبت و ارضعت و ربت

و انتظرت عودة زوجها لتوفر له العيش الهانيء و اللقمة الطيبة و الفراش الدافيء



هته الزوجة التي ربما

جاعت ليشبع اهل بيتها و زوجها

و سهرت لينام اهل بيتها و زوجها

و بردت ليدفأ اهل بيتها و زوجها

مرضت ليرتاح أهل بيتها و زوجها

و كافحت من اجل اهل بيتها و زوجها



هته الزوجة التي صانت و ما خانت

هته الزوجة التي ابدعت و ما فرطت

هته الزوجة التي سكتت و ما أباحت

هته الزوجة التي كافحت و ما فرطت

هته الزوجة التي تأذت و ما اخبرت



كله ليخرج زوجها من بيته و هو سيد الرجال



هته الزوجة بعد تراكم السنوات و نعرف ان للجسد نداء لا نرده

هذا الجسد بدأ يبلى زينه و شبابه

و الشابة الجميلة بدأت تتغير

و هته الزهرة بدأت تذبل

و العيون الواسعة البراقة اصبحت حزينة

و الشعر الاسود الطويل إلتهمه الشيب شيئا فشيئا وغزاه



فسنون الدهر له ندبات على الاجساد



لم تعد الجميلة كما كانت جذابة



الرجل الأناني

أنثاه في عز شبابها اهلنها و فرط فيها و لم يجاملها بالهدايا و لا بكلمات الحب

و لم يرعاها حق الرعاية بل جعلها آلة في شغل البيت و تربية الاولاد و انجابهم

و جعلها دابة و مطية في فراشه

لم يقدر ان لها روح و جسد يستحقان الرعاية بل العناية كما يعنى بالزهور الحساسة

فلا تترك في شمس فتحترق و لا في برد فتذبل

هته المرأة التي أخذها بميثاق غليظ و استحلها ظن انه حر فيها او اصبحت جزءا من خردواته

أهلملها في عز شبابها و جمالها و عنفوانها

و الآن في هذا السن أيضا يراها أن صلاحيتها انتهت

بلا خجل و بدون أي أحاسيس او مراعات للملح الذي كان بينهما و الفضل الذي جمعهما

الرجل التافه لم يراعيها و هي شابة كيف له أن يفكر فيها لما كبرت

هاهو الرجل يواصل احتلاله و تغطرسه و ظلمه

يفكر الآن بزوجة شابة بديلة للتي انتهت صلاحيتها



اي رجل هذا

و ما حال المسكينة التي ذبلت



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أنا اعتقد مافيش زوجة تكبر بسبب السن بل تكبر و تشيخ بسبب الإهمال

و السليط من اللسان و قلة الاهتمام

اعتقد ان الزوجة مهما كبرت و هي مازالت تسمع كلمة حبيبتي

و كلمة صديقتي و كلمات الإطراء و الشكر و الإحترام من زوجها

لن تكبر بل ستبقى صبية لأن روحها مازالت شابة و حياتها مازالت جميلة

ستبقى تتجمل لأنها ترى ان مكانتها كسلطانة على قلب زوجها

لن ينازعها ملكها أحد بل كلما زادت السنين زاد ملكها على قلب زوجها و حياته

و زاد لها هياما و عشقا



و انتم ما رأيكم في هته الفضفضة