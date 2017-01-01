إقتباس لمشاركة فريد أبوفيصل:



طَرْقُ حِذاء يوحي له بقدوم امرأة تَقترب إلى حجرة الاستقبال وتجلِسُ على الأريكة المقابِلة لهُ يزيد من طأطأة الرؤوس وغضِّ الابصار

إلا من نظراتٍ خجولةٍ لا تصلُ أعلى الاقدام ليست كافية للقيام بالمهمة القادم لأجلها

يحاول النظر من جديد بدقةٍ اكثر مستعملا حيلته المعهودة

سيحدِّقُ في أنوار الثريّا المزركشةِ اعلى السَّقفِ ثم ينزِل بنظره على وجهها فيخطٌِف صورةً لملامحها وينهي مهمّته دون مزيدٍ من الانتظار هذه هي الخطة .

لكنَّ ضبابة النور السّاطع من مصابيح الثريّا العشرة تحجبُ عنه الرؤية الواضحة وكأنها اولى لحظاتِ الإغماء

وتبقى صورة المرأة في مخيلته كرؤيا سرابْ .

يعود الى حيرته وخجله من جديد اذا لم ينهي المهمة لن يستطيع الخروج بقرار الموافقة او الرفض



<< يالهذا الخجلِ اللعين في غيرِ أوانهِ >> يردّد متحسِّراً



يفاجؤه صوت المرأةِ الجالسةِ أمامه

فتَتَفتحُ عيناه صوبها دون شعورٍ أو ٱختيار ككاشِف أضواء



<< مرحبا بيك وليدي زارنا السَّعد الطفَيْلة دوك تجي وتشوفها >>



يشخصُ بصره

يتصبَّبُ العرَق على جبينه

تشتعِل ُ النَّار في جنبه المجاور ِ لأمه وأخته



يرد بتأتأتة ٍعلى العجوز : << السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً الحاجَّة >>



يتمتمُ داخِلهُ

يعني كلُّ ما فات كان مجرد تهيئات



يا لَلْخجَلْ













سلامي

يجلس مع أخته و أمه في تَرقّبٍ وانتظار ...طَرْقُ حِذاء يوحي له بقدوم امرأة تَقترب إلى حجرة الاستقبال وتجلِسُ على الأريكة المقابِلة لهُ يزيد من طأطأة الرؤوس وغضِّ الابصارإلا من نظراتٍ خجولةٍ لا تصلُ أعلى الاقدام ليست كافية للقيام بالمهمة القادم لأجلهايحاول النظر من جديد بدقةٍ اكثر مستعملا حيلته المعهودةسيحدِّقُ في أنوار الثريّا المزركشةِ اعلى السَّقفِ ثم ينزِل بنظره على وجهها فيخطٌِف صورةً لملامحها وينهي مهمّته دون مزيدٍ من الانتظار هذه هي الخطة .لكنَّ ضبابة النور السّاطع من مصابيح الثريّا العشرة تحجبُ عنه الرؤية الواضحة وكأنها اولى لحظاتِ الإغماءوتبقى صورة المرأة في مخيلته كرؤيا سرابْ .يعود الى حيرته وخجله من جديد اذا لم ينهي المهمة لن يستطيع الخروج بقرار الموافقة او الرفض<< يالهذا الخجلِ اللعين في غيرِ أوانهِ >> يردّد متحسِّراًيفاجؤه صوت المرأةِ الجالسةِ أمامهفتَتَفتحُ عيناه صوبها دون شعورٍ أو ٱختيار ككاشِف أضواء<< مرحبا بيك وليدي زارنا السَّعد الطفَيْلة دوك تجي وتشوفها >>يشخصُ بصرهيتصبَّبُ العرَق على جبينهتشتعِل ُ النَّار في جنبه المجاور ِ لأمه وأختهيرد بتأتأتة ٍعلى العجوز : << السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً الحاجَّة >>يتمتمُ داخِلهُيعني كلُّ ما فات كان مجرد تهيئاتيا لَلْخجَلْسلامي إضغط للتوسيع...

معليش شوية كوراج هههههه

وصف رائع لاروع اللحظات تبقى فيما بعد ذكريات جميلة نتداولها فيما بيننا اتذكر يوم كدا وانت اتذكر يوم كدا وكدا...

ذكرتموني باجمل ايام الخطوبة...

ماتخفاش ڨاع تبدا هاك ومبعد مايكون غير الخير...