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يا لَلْخجَلْ .......

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة فريد أبوفيصل, ‏4 جانفي 2018 على 14:46.

  1. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    يجلس مع أخته و أمه في تَرقّبٍ وانتظار ...
    طَرْقُ حِذاء يوحي له بقدوم امرأة تَقترب إلى حجرة الاستقبال وتجلِسُ على الأريكة المقابِلة لهُ يزيد من طأطأة الرؤوس وغضِّ الابصار
    إلا من نظراتٍ خجولةٍ لا تصلُ أعلى الاقدام ليست كافية للقيام بالمهمة القادم لأجلها
    يحاول النظر من جديد بدقةٍ اكثر مستعملا حيلته المعهودة
    سيحدِّقُ في أنوار الثريّا المزركشةِ اعلى السَّقفِ ثم ينزِل بنظره على وجهها فيخطٌِف صورةً لملامحها وينهي مهمّته دون مزيدٍ من الانتظار هذه هي الخطة .
    لكنَّ ضبابة النور السّاطع من مصابيح الثريّا العشرة تحجبُ عنه الرؤية الواضحة وكأنها اولى لحظاتِ الإغماء
    وتبقى صورة المرأة في مخيلته كرؤيا سرابْ .
    يعود الى حيرته وخجله من جديد اذا لم ينهي المهمة لن يستطيع الخروج بقرار الموافقة او الرفض

    << يالهذا الخجلِ اللعين في غيرِ أوانهِ >> يردّد متحسِّراً

    يفاجؤه صوت المرأةِ الجالسةِ أمامه
    فتَتَفتحُ عيناه صوبها دون شعورٍ أو ٱختيار ككاشِف أضواء

    << مرحبا بيك وليدي زارنا السَّعد الطفَيْلة دوك تجي وتشوفها >>

    يشخصُ بصره
    يتصبَّبُ العرَق على جبينه
    تشتعِل ُ النَّار في جنبه المجاور ِ لأمه وأخته

    يرد بتأتأتة ٍعلى العجوز : << السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً الحاجَّة >>

    يتمتمُ داخِلهُ
    يعني كلُّ ما فات كان مجرد تهيئات

    يا لَلْخجَلْ

    :sneaky:




    سلامي

     
    بشرى ملاك و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏4 جانفي 2018 على 14:46
    #1
  2. فريد أبوفيصل

    فريد أبوفيصل :: عضو شرفي ::

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    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    فريد أبوفيصل, ‏6 جانفي 2018 على 13:23
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    العاصمة ( القبة )
    سرد رائع
    المهم لم يأت الاب هداك هو الصح هه
    تسمى لحالة صعيييبة اصاحبي
    الرؤية الشرعية لا شك ان لترا من العرق سيسيل
    و آلافا من الحريرات ستحرق
    و آلاف الافكار ستذوب فيك
    و الثابت من ثبته الله
    @{هشام}



    سيحدِّقُ في أنوار الثريّا المزركشةِ اعلى السَّقفِ ثم ينزِل بنظره على وجهها فيخطٌِف صورةً لملامحها وينهي مهمّته دون مزيدٍ من الانتظار هذه هي الخطة .


    هذا باين انسان طيب مازال ما شافهاش اصلا هه


    الله يعطيك لخير
    قصة مرعبة اصاحبي
     
    بشرى ملاك معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏6 جانفي 2018 على 14:57
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    معليش شوية كوراج هههههه
    وصف رائع لاروع اللحظات تبقى فيما بعد ذكريات جميلة نتداولها فيما بيننا اتذكر يوم كدا وانت اتذكر يوم كدا وكدا...
    ذكرتموني باجمل ايام الخطوبة...
    @*حزن النبلاء* ماتخفاش ڨاع تبدا هاك ومبعد مايكون غير الخير...
     
    بشرى ملاك, ‏6 جانفي 2018 على 15:37
    #4
  5. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    هههههههههه

    مبارك الخطوبة
     
    Twinkle Stars, ‏6 جانفي 2018 على 15:46
    #5

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