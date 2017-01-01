  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

أنواع الأصدقاء

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة إلياس, ‏5 جانفي 2018 على 06:59.

  1. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏24 ديسمبر 2011
    المشاركات:
    8,519
    الإعجابات المتلقاة:
    10,106
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    فار إلى الله
    • صديق يرممك : - ينتشلك من ضياعك ويأتي بك إلى الحياة ويمنحك شهادة ميلاد جديدة وقلبا جديدا ودما جديدا وكأنه .. يلدك مرة أخري !! ..

      صديق يهدمك : - يهد بنيانك القوي ويكسر حصونك المنيعة ويشعل النيران في حياتك ويعيث الخراب في أعماقك ويدمر كل

      الاشياء فيك !!! ؟؟؟ .

      صديق يخدعك : - يمارس دور الذئب في حياتك يبتسم في وجهك ويخفي مخالبه عنك ويثني عليك في حضورك ويأكل لحمك ميتا إذا ما غبت ؟؟؟ !!! .

      صديق يخذلك : - يتعامل معك بسلبية و يمارس دور المتفرج عليك ويتجاهل ضياعك ويسد أذنيه أمام صرخاتك .. وحين يحتاجك يسعى إليك بشتى الطرق .. وحين تحتاجه يتبخر كفقاعات الماء ؟؟؟ !!! .

      صديق يخدرك : - يسيطر على و يحركك بإرادته ويحصي عليك أنفاسك و يتفنن في تمزيقك فلا تشعر بطعناته ولا تصحو من غفوتك إلا بعد فوات الأوان ؟؟؟ !!! .

      صديق يستغلك : - يحولك إلى فريسة سهلة يجيد رسم ملامح البؤس على وجهه يمد لك يده بلا حاجة ويفتن في سرد الحكايات الكاذبة عليك يمنح نفسه دور البطولة في المعاناة ويرشحك لدور الغبي بجدارة ؟؟؟ !!! .

      صديق يحسدك : - يمد عينيه إلى ما تملك ويتمنى زوال نعمتك ويحصي عليك ضحكاتك ويسهر يعد أفراحك ويمتلئ قلبه بالحقد كما التقاك ولا يتوقف عن المقارنة بينك وبينه .. فيحترق .. ويحرقك بحسده ؟؟؟ !!! ..

      صديق يقتلك : - يبث سمومه فيك ويقودك إلى مدن الضياع ويجردك من إنسانيتك ويزين لك الهاوية ويجرك إلى طريق الندم ويقذف بك حيث لا عودة .. ولا رجوع ؟؟؟ !!! .

      صديق يسترك : - يشعرك وجوده بالأمان ويمد لك ذراعيه ويفتح لك قلبه ويجوع كي يطعمك ويظمأ كي يسقيك ويقتطع من نفسه كي يغطيك ؟؟ !! .

      صديق يسعدك : - يشعرك وجوده بالراحة ويستقبلك بابتسامة ويصافحك بمرح يجمع تبعثرك ويرمم انكسارك ويشتري لك لحظات الفرح ويسعى جاهدا إلى اختراع سعادتك ؟؟؟ !!! .

      صديق يتعسك : - يبيعك التعاسة بلا ثمن ويقدم لك الحزن بلا مقدمات وتفوح منه رائحة الهم فلا تسمع منه سوى الآه ولا ترى منه سوي الدموع . ينقل إليك عدوي الألم وتصيبك رؤيته بالحزن ؟؟؟ !!! .

      صديق يخنقك : - يتذمر كلما رآك ويشتكي الزمان كلما إلتقاك وحكاياته الغرامية لا تنتهي وصدماته العاطفية بلا حدود تستيقظ على صوت بكائه .. و يستهلك ليلك في سرد تفاصيل أحزانه ثم يختفي ويأتي بحكاية جديدة ؟؟ !! .

      صديق يخونك : - يقترب منك بفضول ويمتص حديثك كالثعابين ويهتك أسرارك خلفك ويعرى حزنك أمام أعين الناس و يحولك إلى حكاية في الأفواه ويسهم في نشرها بكل الطرق ؟؟؟ !!! .

      كم صـــــديق لك ؟؟؟؟

      الصديق ... الذي يشاركك مســــراتــك وأحــــزانك ...

      الصديق ... الذي يبادلك المشاعر في أفراحك وأتراحك ...

      الصديق ... الذي يقف معك في حــلــو وقــتــك ومره ...

      الصديق ... الذي يصـــــدقك الـــــحب والــــوفاء ...

      كم صـــــديق لك ؟؟؟؟

      الصديق الصدوق ... الصديق الأخ ... الصديق الإنسان ...

      الصديق الوفي ...

      كم صـــــديق لك ؟؟؟؟

      في زمن طغى فيــــه الغـــدر والخيــــانة .. في زمن انعدم فيــه الصـــــدق والوفـــاء . في زمن أظــلم بالكــذب والمـــجــامـــلات ...

      في زمن سادت فيه الأنانية والمصالح الشخصية ..

      في هذا الزمن ....

      لديك مــال إذن لديك أصدقاء ... لديك جــاه إذن لديك أصدقاء...

      لديك منـصب إذن لديك أصدقاء ...

      فجــــــــأة !!!

      ذهب المـــال فرّ الأصدقاء ... زال الجـــاه رحل الأصدقاء ...

      انعدم المنصب طار الأصدقاء ...

      في هذا الزمن ...

      لك عندي مصلحة فــأنت صــديقـــي ... لك عندي حـاجة فــأنت أخـــــــي .. لك عندي غــرض فأنت المخلص الوفي...

      انتهت المصلحة ....

      مــن أنت ؟؟؟ لا أعرفك ؟؟؟ ... لا أتذكرك ؟؟؟ لـم أرك ؟؟؟...

      انتهت المصلحة ... انتهى معها الكــــــلام ... انتهى معها الســــــلام ... انتهى ... معها حتى الابتسام ...

      سؤال الأخير لك :- كم صـــــديق لك ؟؟؟؟

      والخلاصة - : إذا كان لديك في هذا الزمان صديق وفي واحد !!! فأعلم أنك .. من أثرياء العالم !؟؟
     
    السحاب العابر, زهرة البليدة, habchisalaheddin و 2 آخرون معجبون بهذا.
    إلياس, ‏5 جانفي 2018 على 06:59
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,586
    الإعجابات المتلقاة:
    6,564
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    احسنت الطرح
    احين الله اليك
     
    habchisalaheddin و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 10:32
    #2
  3. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏17 أوت 2016
    المشاركات:
    4,328
    الإعجابات المتلقاة:
    16,074
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    كوكب زمردة
    hamsmasry-ab271ed897.jpeg
     
    rycerz, السحاب العابر و بشرى ملاك معجبون بهذا.
    صمت المشاعر, ‏10 جانفي 2018 على 12:07
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏18 أفريل 2016
    المشاركات:
    1,621
    الإعجابات المتلقاة:
    4,983
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الجزائر
    لا وجود للصداقة الحقيقية اندثرت مع الوقت اصبحت المصلحة هي الاساس ولا شيء غير المصلحة الا قليل ويعدون على الاصابع....
    شكرا لك الياس
     
    السحاب العابر, rycerz, *حزن النبلاء* و 1 آخرون معجبون بهذا.
    بشرى ملاك, ‏10 جانفي 2018 على 12:12
    #4
  5. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,126
    الإعجابات المتلقاة:
    38,454
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    في الحقيقة ... كلمة "صديق" وحدها لها وزن ... و كلمة الصديق ... مشتقة من الصدق

    فلا يصحّ أن يكون الصديق كاذباً ... فالكاذب اساسا ليس صديقاً ...
    ...
    اما عن رد الاخت @بشرى ملاك ...
    صحيح ... ان الاصدقاء الحقيقين قلائل ...و قد يعدون على الاصابع

    لكن ... الطيور على أشاكلها تقع ...

    كن صديقاً صادقاً صدوقاً ... تجدْ نفسك محاطاً بالصادقين أمثالك ...

    و شكرا



     
    بشرى ملاك, rycerz و *حزن النبلاء* معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏10 جانفي 2018 على 12:18
    #5
  6. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    3,868
    الإعجابات المتلقاة:
    7,196
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    السلام عليكم
    بارك الله فيك

    فعلا الصديق كنز ،، والصيق ملجآك حين لا تدري اي تذهب

    قال محمود سامي البارودي

    ليس الصديق الذي تعلو مناسبه
    بل الصديق الذي تزكو شمائله
     
    rycerz, السحاب العابر و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    زهرة البليدة, ‏10 جانفي 2018 على 12:30
    #6
  7. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,586
    الإعجابات المتلقاة:
    6,564
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    @habchisalaheddin

    قلة قلة قليييييلة

    أولئك الأصدقاء قلة يا صاحبي

    يا اخي من شدة الندرة عندما تعامل احدهم بالصدق .. لا يصدق انك صادق .. فيتكشف لك عن تربص و عناد .. و لن يبالي بك .. لانه وجدك صادق

    ماش ما لقيت اصدقاء صادقين عض عليهم بالنواجد

    فهم في حياتي يعدون على اصبع اليد الواحدة
     
    بشرى ملاك و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 12:39
    #7
  8. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,126
    الإعجابات المتلقاة:
    38,454
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    مؤكدا أنهم قلة قليلة ... و دوماً ...

    و في القرآن الكريم دائماَ ما نُسبت القلة للمومنين الصادقين ... قليلاَ ما يومنون ...قليلا ما تشكرون ...

    و أيضا في القرآن الكريم ... نُسبت الكثرة للكاذبين و الفاسقين... كثير منهم فاسقون ... أكثرهم للحق كارهون ...

    و الله يهدي العباد و يصلح حال البلاد


     
    بشرى ملاك, *حزن النبلاء* و زهرة البليدة معجبون بهذا.
    habchisalaheddin, ‏10 جانفي 2018 على 12:48
    #8
  9. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    1,709
    الإعجابات المتلقاة:
    4,829
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    แวนคูเวอร์
    موضوع جميل
    و بهذا الخصوص أضيف مايلي:
    -
    لا يجب أبدا أن تعول على أن يكون لك أصدقاء مثاليين .. ففي الغالب يوجد أصدقاء الرفقة فقط و في بعض الأمور فقط ، أي أنهم أقرب للرفقاء منهم للأصدقاء .. و لا تنتظر أن يقفوا معك في محنك حتى لا تنصدم في ما بعد .. فقط يبقى لك أن تختار منهم من لا يأتيك منه حسد أو غيرة أو مكيدة ... إلخ ، أمّا أن يضحي بنفسه من أجلك فذلك لا يكاد يكون إلاّ في الروايات الطوباوية
    --
    أما أن يكون لك صديق حقيقي برتبة صاحب وفي و نقي و يؤثرك على نفسه .. فتأكد حينئذ أنك على أمر نادر و أنك من كبار المحظوظين في الحياة.
    فعندما تتحصل في حياتك على صديق صادق صدوق صافي النية و يسندك في الحاجة (و هو أمر نادر) فأعلم أنك على كنز يفتقده أغلب الناس، فحافظ عليه محافظتك على نفسك.
    لأن أغلب الناس صداقاتهم ليست إلاّ معاملات مبنية على المصلحة
    فحسب تجربتي .. أحسن الصداقات إن وجدت تجدها مشوبة بالمصلحة
    --
    و كلّما تكبر و بعد تجربتك لهم فإنّك تختزل معارفك السابقين شيئا فشيئا فلا يبقى إلاّ من على الأقل لا تنتظر منه الأذى أمّا أن تطمئن لأن يكون إلى جانبك كلّما إحتجته فغير مؤكّد البتّة
    --
    في الأخير أقول هذا :
    كن صديق نفسك الخاص فذاك فقط هو من يكون المخلص الذي يشجعك و يدعمك دون إنتظار مقابل

     
    بشرى ملاك, السحاب العابر و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    rycerz, ‏10 جانفي 2018 على 12:54
    #9
  10. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,586
    الإعجابات المتلقاة:
    6,564
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    العاصمة ( القبة )
    و الاخوة في الله شيء اشرف بما تحمله من غنائم الاخلاق و معاني القوى و الايثار ..
    و الحب في الله ذروة الصداقة الحقيقية .. الاخلاء في الله .
    ربي يحفظك اخي في الله @habchisalaheddin .
    و يقرب الينا كل صادق في صداقته
     
    habchisalaheddin معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏10 جانفي 2018 على 14:10
    #10
  11. habchisalaheddin

    habchisalaheddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 جانفي 2016
    المشاركات:
    9,126
    الإعجابات المتلقاة:
    38,454
    نقاط الجوائز:
    1,151
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الجلفة
    آمين ... بارك الله فيك خويا
     
    habchisalaheddin, ‏10 جانفي 2018 على 14:11
    #11
  12. السحاب العابر

    السحاب العابر
    :: مشرف ::
    منتدى المرحلة المتوسطة     طاقم المشرفين

    تاريخ التسجيل:
    ‏27 ماي 2016
    المشاركات:
    5,105
    الإعجابات المتلقاة:
    16,566
    نقاط الجوائز:
    1,451
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الأرض
    شكرا لك على الكلمات
    صديقك وقت الشدة وفي الليلة السوداء
    وليس وقت السعة والرخاء
     
    rycerz و habchisalaheddin معجبون بهذا.
    السحاب العابر, ‏10 جانفي 2018 على 17:46
    #12
  13. rycerz

    rycerz :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏26 سبتمبر 2014
    المشاركات:
    1,709
    الإعجابات المتلقاة:
    4,829
    نقاط الجوائز:
    71
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    แวนคูเวอร์
    --
    هههه
    بارك الله فيك
    لقد أوجزت و أوفيت
     
    habchisalaheddin و السحاب العابر معجبون بهذا.
    rycerz, ‏10 جانفي 2018 على 17:55
    #13
  14. walidarig

    walidarig :: عضو مُشارك :: بائع عملات معتمد

    تاريخ التسجيل:
    ‏21 أفريل 2016
    المشاركات:
    203
    الإعجابات المتلقاة:
    18
    نقاط الجوائز:
    507
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    الوادي
    السلام عليكم
    بارك الله فيك اخي احسنت الطرح
     
    walidarig, ‏10 جانفي 2018 على 18:17
    #14

مشاركة هذه الصفحة