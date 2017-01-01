التلميذ بين مطرقة الدراسة وسندان الاسرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا برواد قسم النقاش كنت انوي طرح الموضوع في وقته لكنه تأخر ...ويبقى هاجس الامتحانات يتجدد كل فصل الاكيد انه بيننا التلميذ والاستاذ وولي ومن له اخ واخت ويتابع الدروس او اطلع عليه من خلال تقديم المساعدة او مراجعة صعوبة المضامين على الاطفال والصراحة من خلال اطلاعي عليه وجدت صعوبة في ايصال الفكرة وهناك الكثير من الامهات من وجدن صعوبة في تدريس ابنائهن من ناحيةالمواد..المضامين وقدرات التلاميذ والكلام ينطبق على باقي المستويات والدليل تدني النتائج خلال الفصل الاول والضغط الممارس على الابناء ادى الى هروب التلاميذ بعد اعلان النتائج خوفا من عقاب الاسرة وتهديدها ووعيدها *مارأيكم كأساتذة في الاصلاحات مقارنة مع قدرات التلاميذ *كتلاميذ او اولياء معاناتكم *هل اسلوب الضغط والتهديد هو الاسلوب الانجع لتحقيق احسن النتائج بانتظار مروركم اسمى التحايا