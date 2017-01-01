التلميذ بين مطرقة الدراسة وسندان الاسرة

السلام عليكم...

هل سألنا انفسنا اولا عن تلكم ( المطرقة) وذاك ( السندان)...وهل ادى كلُ منهما دوره؟؟

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النتائج؟؟؟ حين اقرت بضعفها أليس الأولى بأن تعترف بفشلها وفشل انظمتها التي كانت (تقليدا) اعمى لانظمة دول بينت فشلها فيما بعد وغيّرت ما يجب تغييره لاستدراك الخطأ..وماذا فعلنا نحن؟؟؟

لازلنا نتخبط خبط عشواء بين مطرقة وسندان وجملة مسامير أخر من شأنها ان تترك نُدوبها لزمن ولا يكفي زمن بعده لاصلاحه؛ كذاك الداء ان لم يُطبب في حينه استفحل ومات صاحبه تهاوناً وتكاسلاً ...

المناهج الجديدة...عن نفسي كنت ( عمياء) بداية إلقاء الكتب بين أيدينا وجزمت بتبعية غيري ان هناك اخطاءاً فادحة ورحت أنبش فيها و...و...

وبعد زمن من التجربة وجدت اني مخطئة..اجل اخطأت في الحكم المسبق الذي اخذته من غيري

فبعض الاخطاء ليست بأخطاء وإنما غرضها التمويه والقصد منها قياس قدرة المتعلم على الملاحظة والتركيز..وكمثال كتابي السنة الاولى والثانية ابتدائي ( بإعتبارهما اول كرة تقذف بها المناهج ج) هناك دروس اتهمناها بالخطأ وتداخل الألوان اثناء الطباعة وغيرها....ولو ركزنا ان الخطأ مقصود لانه قياساً لمبدأ الفروق الفردية قد نجد اثنان او ثلاثة تلاميذ يكتشفونه ويتجهون لحل المشكل من ذاك الباب بعكس زملائهم...كما لا ننكر ذاك ( الظلم ) للمستوى الثاني لان المنهاج مبني على ما دُرس في المستوى الأول ( الكتاب) وهم أصلاً درسوا بالمنهاج القديم...

صحيح ان هناك جِدّة وتسارع أدت بالتلميذ( وهو الضحية ) الى التذبذب كان يلهث الاستاذ كل وقته لفهم المنهاج وييعى لإرضاء هذا وذاك من ولاة أمره فينسى الهدف الأسمى ويُضيّعه..

أين هي الاسرة كذلك من كل هذا؟؟؟

اسرة رمت مسؤوليتها وتخلت عن اكثر أدوارها فكانت ان اعطت آذانها للتهويل الاعلامي من جهة والأبواق المهللة بان التعليم فد هُدم وصدقت الامر ...اسرة بامكانها ان تعلّم قبل المدرسة فيكفيها تعاليم الاسلام ويكفيها اخلاقه ويكفيها ما يحمله افرادها في جعباتهم لكننا صرنا للأسف نرى جيلا فارغا ينتظر بكل رحابة صدر من يملأه وبأي شيء كان...تكنولوجيا هدامة ، مجتمع ناقم على افراده ،رفقة سيئة ...و قبلهم أسرة نائمة...

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كولية اقول : لا تحزن بنيّ هذا الفصل لم يحالفك الحظ ، ( سنتعاون ) في الفصل الثاني ومنذ ( بدايته) لنحقق نتيجة افضل...ضُمي ابنتك واخبريها انك كنتِ ستفرحين لو اهدتكِ نجاحاً اكبر...حاسبي نفسك هل قمتِ بدورك؟؟ وهل قام المعلم بدوره ؟...وقتئذٍ فلتحدثني عن النتائج نورية...

عذراً للاطالة وان ظللتُ طريق أسىألتك

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