موت وانتحار ..... او اختيار

لم أعد أهتم

ان احببتني

ان كنت احبك

فالحب اهتمام

وان غاب الاهتمام رحل الحب



لم أعد اهتم

ان بقيت معي

سارحل

مادمت لا اهمك

فتصرفاتك تدل على انك بخير من دوني



وان كنت احبك

افضل ان اموت اليوم وارحل

على ان ابقى معك واموت كل يوم

ودلك انتحار

من قلة اهتمامك

من عدم اكتراثك

من عدم تواجدك



لا تقلق

لست احاسبك

فمن اكون لافعل

قم بما يريحك

بما يجعلك سعيدا

حتى وان كان التخلي عني



لكن هده المرة

انا من سترحل ومن ستبتعد

لم اعد اعرف من انا بالنسبة لك

وانت

جعلتني احس اني لا شيء



لا شيء يبقى على حاله حقا

صدقت حقا واخيرا

كل الرجال سواسية



يحبونك ويهتمون بك

يجعلونك الاهم في حياتهم

حين يتاكدون من دلك

يرحلون

ويمارسون طقوس حياتهم اليومية

بك او بدونك

معك او مع غيرك

فيصبح وجودك كعدمه

يتركونك وحيدة خالية على عروشك



وانت تضحين باختيارك

باسم حبكم الابدي الدي لا وجود له

والمضحك، كلما سامحتهم وانتظرتهم

زاد ابتعادهم وتمردهم



اخترت، عدم الانتحار

ليس بعد اليوم

لن يجدني احد

لن انتظركم مجددا



من يريد الرحيل

سامارس معه طقوس الوداع الابدي

اوصله للباب

اودعه بكل بساطة

واغلق بابي باحكام

لن افتحه مجددا



اصبحت خاوية

ملبدة المشاعر والاحاسيس

جميلة حالي هكدا



لن اقترب ولن اسمح لاحد بالاقتراب

وداعا لكل من يستطيع ان يكون بخير بدوني



فقد

علمتني كيف اعيش بدونك

شكرا على ماعلمتني

وشكرا على ما اعطيتني حين احببتني

واستودعك الرحمن الدي لا تضيع ودائعه​