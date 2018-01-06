موت وانتحار ..... او اختيار

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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أنثى
#1
لم أعد أهتم
ان احببتني
ان كنت احبك
فالحب اهتمام
وان غاب الاهتمام رحل الحب

لم أعد اهتم
ان بقيت معي
سارحل
مادمت لا اهمك
فتصرفاتك تدل على انك بخير من دوني

وان كنت احبك
افضل ان اموت اليوم وارحل
على ان ابقى معك واموت كل يوم
ودلك انتحار
من قلة اهتمامك
من عدم اكتراثك
من عدم تواجدك

لا تقلق
لست احاسبك
فمن اكون لافعل
قم بما يريحك
بما يجعلك سعيدا
حتى وان كان التخلي عني

لكن هده المرة
انا من سترحل ومن ستبتعد
لم اعد اعرف من انا بالنسبة لك
وانت
جعلتني احس اني لا شيء

لا شيء يبقى على حاله حقا
صدقت حقا واخيرا
كل الرجال سواسية

يحبونك ويهتمون بك
يجعلونك الاهم في حياتهم
حين يتاكدون من دلك
يرحلون
ويمارسون طقوس حياتهم اليومية
بك او بدونك
معك او مع غيرك
فيصبح وجودك كعدمه
يتركونك وحيدة خالية على عروشك

وانت تضحين باختيارك
باسم حبكم الابدي الدي لا وجود له
والمضحك، كلما سامحتهم وانتظرتهم
زاد ابتعادهم وتمردهم

اخترت، عدم الانتحار
ليس بعد اليوم
لن يجدني احد
لن انتظركم مجددا

من يريد الرحيل
سامارس معه طقوس الوداع الابدي
اوصله للباب
اودعه بكل بساطة
واغلق بابي باحكام
لن افتحه مجددا

اصبحت خاوية
ملبدة المشاعر والاحاسيس
جميلة حالي هكدا

لن اقترب ولن اسمح لاحد بالاقتراب
وداعا لكل من يستطيع ان يكون بخير بدوني

فقد
علمتني كيف اعيش بدونك
شكرا على ماعلمتني
وشكرا على ما اعطيتني حين احببتني
واستودعك الرحمن الدي لا تضيع ودائعه​
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,248
الإعجابات
20,928
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال آمِيْرَتُه:
السلام عليك
كما يقول لحبك مراح يبنيلك قصر و لكرهك ماراح يبنيلك قبر
...
تم الاعتماد
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وهو كدلك غاليتي، لكن مشكل لما انت اللي تخير
ربي يحفظك على الاعتماد
هلا والف مرحبا بيك غاليتي نورتي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
A

Amine7N

:: عضو فعّال ::
#4
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محل الإقامة
بين صفحـات التاريخ
#4
الســلام عليكم
جميل حرفك ياشيمـاء
أحســنت بإغراقه بالمشاعر
لكن أهلمت الخيال مــرة أخــرى !

قال missing heart:
من يريد الرحيل
سامارس معه طقوس الوداع الابدي
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أعجبتني هــذه الجملة كثيرا

أه , مامررت بــه فقط عقبة صغيــرة في هذه الحياة
إستعدي لأكبـر وأمر منها
وإنسي الماضي وإدفنيه , المستقبــل فــاتح ذراعيه لك
 
Malika Tlm

Malika Tlm

:: عضو متألق ::
#5
إنضم
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المشاركات
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11,193
النقاط
191
الجنس
أنثى
#5
كلمات معبرة
ابدعت اختي
اعجبتني عبارة
(تصرفاتك تعني انك بخير من دوني)
صدقت
الحب شيء كبيييير بالنسبة للمراة اما الرجل من طبعه عديم الاحساس وكأنك لا شيء في حياته
ربي يجمع كل متحابين
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#6
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,248
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20,928
النقاط
756
الجنس
أنثى
#6
قال Amine7N:
الســلام عليكم
جميل حرفك ياشيمـاء
أحســنت بإغراقه بالمشاعر
لكن أهلمت الخيال مــرة أخــرى !


أعجبتني هــذه الجملة كثيرا

أه , مامررت بــه فقط عقبة صغيــرة في هذه الحياة
إستعدي لأكبـر وأمر منها
وإنسي الماضي وإدفنيه , المستقبــل فــاتح ذراعيه لك
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وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
الجمال هو جمال قلوبكم وعيونكم لدا ترون الاشياء جميلة اخي امين
اجل اغلبها مشاعر خدلان، وهي الاصعب
هههههههههه ليس هنا، ليس في هده ههههههههههه
اردت عقلي وقلبي حاضرين وهكدا كان
سعيدة انها اعجبتك، لان تلك الطقوس اعجبتني وسانفذها من اليوم ببساطة
اجل اعلم، ربي يقدرنا ويثبتنا ان شاء الله
الماضي من يلاحقني، كل ما اردت ان افتح شيءا جديدا لا استطيع لاني اعلم انهم سيرحلون بعد ان يعرفوني جيدا وليس بطريقة لائقة بل لطريقة تجعلني احس اني المخطئة وبطرق الاشارات وهدا ما اكره
ربي يحفظك اخي امين، رايك شرف لي ويسعدني ان ما اخطه ينال استحسانك
هلا والف مرحبا نورت الموضوع بمرورك اخي الكريم
بارك الله فيك للمرور الجمبل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#7
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,248
الإعجابات
20,928
النقاط
756
الجنس
أنثى
#7
قال Malika Tlm:
كلمات معبرة
ابدعت اختي
اعجبتني عبارة
(تصرفاتك تعني انك بخير من دوني)
صدقت
الحب شيء كبيييير بالنسبة للمراة اما الرجل من طبعه عديم الاحساس وكأنك لا شيء في حياته
ربي يجمع كل متحابين
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انتم كل الابداع غاليتي
وهو كدلك، لما يكون بخير بدوني ووجودي كعدمه حتى وان كنت احتاجه واحبه سارحل فلا احب ان اكون مصدر ازعاج
لوكان جا يتصرف معاك هكداك من الاول عادي ماعندكش حق تحاسبيه على خاطر هداك طبعو
لكن اللي تغيضك انو يكون معاك عادي فالاول وكل تصرفاتو تبينلك انو يحبك وغيرو ومن بعد لما تحبيه وتتعلقي بيه يرجع بعاملك هكداك مافهمتش الغلطة فيا انا اللي امنت فيك او فيك انت
ماعليه انت تدير واش يريحك وانا ندير واش يريحني
كيما يقولو تروح وتخليني براحتك بصح ترجع وتحب تلقاني معاك كيما كنت نونو سيدي العزيز انا هنا تبدا راحتي هههههههههههههههه
اللهم امين يارب غاليتي
ربي يحفظك ويبارك فيك
هلا وسهلا غاليتي نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك لمرورك الجميل وجزاك كل خير لكلامك الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
cosette

cosette

:: عضو متألق ::
#8
إنضم
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6,540
النقاط
691
محل الإقامة
AtlãnTã
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم
كما قيل
ساعاتنا في الحب لها اجنحة
..ولها في الفراق #مخالب
جميل ماكتبته اختي
كل جملة احسن من الثانية
بارك الله فيكِ وسدد خطاك
#فراق_الاحباب_سقام_الألباب،
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#9
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,248
الإعجابات
20,928
النقاط
756
الجنس
أنثى
#9
قال زهرة البليدة:
السلام عليكم
كما قيل
ساعاتنا في الحب لها اجنحة
..ولها في الفراق #مخالب
جميل ماكتبته اختي
كل جملة احسن من الثانية
بارك الله فيكِ وسدد خطاك
#فراق_الاحباب_سقام_الألباب،
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الحب لا دخل له غاليتي
حتى وان كنت احبهم ولا اطيق فراقهم
فبقربهم اموت كل يوم من كلامهم وتصرفاتهم وقلة اهتمامهم، ادا لما ابقى معهم واختار الانتحار ؟؟؟
لدا اخترت ان اموت مرة واحدة بطريقة واحدة على الانتحار
انتم قلوبكم كلامكم وعيونكم كل الجمال غاليتي لدا ترين الاشياء جميلة
اتشرف برايك وسعيدة ان كلماتي اعجبتك
وفيك بارك الرحمن غاليتي
ربي يحفظك ويبارك فيك يارب
هلا والف مرحبا نورت الموضوع بمرورك غاليتي
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خيرا للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
الصحافية الساخرة

الصحافية الساخرة

:: نجمة اللمة ::
#10
إنضم
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النقاط
1,441
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محل الإقامة
Jijel
الجنس
أنثى
#10
السلام عليكم و رحمة الله

أبدعت يا أنميتي .. كوني قوية هكذا كما أعرفك ^^

لا تنتحري و مارسي طقوس الوداع بالبشماق ههههه

دمت بخير غاليتي ..
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: عضو بارز ::
#11
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
9,248
الإعجابات
20,928
النقاط
756
الجنس
أنثى
#11
قال الصحافية الساخرة:
السلام عليكم و رحمة الله

أبدعت يا أنميتي .. كوني قوية هكذا كما أعرفك ^^

لا تنتحري و مارسي طقوس الوداع بالبشماق ههههه

دمت بخير غاليتي ..
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
انتم كل الابداع غاليتي
بطلت اسفة لم اعد اهتم، لا احب ان اكون سبب ازعاج لاحد من يريدني سيبحث عني والباقي كما قلت سامارس معه طقوس الوداع الابدي
اواه بدلتها تقطاع الشعر ضوك ههههههههههههههههه
نحن وانتم وكل المؤمنين غاليتي
ربي يحفظك طمطومتي
هلا وسهلا فيك غاليتي طمطومة نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه​
 
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