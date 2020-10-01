ابتي اني تعبت

لا يتكلم احد ولا يعلق.. فقط أنصتوا اسمعوا.. اقرأوا..

هذه الكلمات...

تعبت يا أبتي والله تعبت

تعبت من التقرب لك لاجد صدا في كل مرة تعبت في محاولة ارضائك لاجد استهزاءا في كل مرة

تعبت من محاولة تنفيذ مطالبك... لأجد عدم رضى في كل مرة

تعبت من سماع دعاويك... تعبت يا أبتي والله اني تعبت

..

لم اعد اقدر على التحمل اكثر.. اثقلت كاهلي بكل دعاويك التي تلسعني لسعا في كل مرة...

أبتلعها.... لكن شبعت يا أبتي شبعت...

وها انا من شدة شبعي ارجع..... فيها ليس على شكل قيء اكرمك

.. على شكل دموع واهات واوجاع وكلمات... وجروح و

ألم....

أتألم انا أتألم... لم اعد اقدر على التحمل اكثر

.

سأترك لك كل شيء. وأمضي من غير رجعت

..

لست في حاجة لسماع كلمة أبنتي بعد اليوم.. التي كنت على شفا حفرة من توسلها منك... اتدري اني سمعتها من غريب

غريب لا اعرف حتى اسمه... غريب استفهم حين ضحكت

... ضحكت من وجعي ضحكت من ألمي... ضحكت ودموعي تسقط مدرارا على وجهي.... ضحكت ودموعي تسقط مدرارا على وجهي!! ولدت تلك الضحكت من رحم الوجع... ضحكت يا أبتي من الوجع...

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لم أعد اريد منك شيئا....... لن أبحث من جديد على علاقة البنت وابيها...لن أبحث فقد أهلكني البحث..

..

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لم أعد أبحث على أي شيء

..

سؤنفذ مطالبك..هذا واجبي نحوك.. وأقل ما يمكنني فعله لك..فلقد سعيت جاهدا من أجل ان توفر لنا الحياة الكريمة...

لكن لن احاول من جديد جذب اهتمامك..وانتباهك..لن اقول لك اني موجودة..اني هنا

...

لن أتوسل مشاعرك بعد اليوم..... لن افعل شيء

...

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لن ابحث عن شيء...لن اطلب شيء..لن اقول شيء..

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سأكتفي بوجودك معنا في البيت كالحاضر الغائب.....

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فهذا يكفي ان يعطيني الأمان...وان يرسم بسمتا على ثغري...لا تقلق لست اضحك فلا تقل شيئا..انا ابتسم فحسب

ابتسامة ألم..