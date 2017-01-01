الظلم ظلمات يوم القيامة ومن اقرب الناس لك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كانت أصغر أخواتها،حين ولدت أنا كانت بعمر ال 17 عشر ..تربيت بين أحضانها ،كنت أراها والدتي وتراني ابنتها..تلاعبني تحبني تحن علي ،وحين كانت أمي تمرض أو تسافر كانت هي من ترعاني..تعلقت بها كثيرا كثيرا..ثم ماذا؟ خطبت وكانت سندي وأمي الثانية الى حين وصول يوم زواجي ...............هنا لااعلم ماالسبب وكيف ولماذا؟ بعد زواجي اتهمتني بأمور لم افعلها ولم أقلها في حقها..أردت معرفة السبب أنا ووالدتي فأنكرت كل شيء وتظاهرت أنه لايوجد شيء ثم استمرت في الأذية وفي البهتان صدقوني ان قلت لكم بهتان بأنواعه وتحميلنا مالم نقله كذبا لمدة 3 سنوات ونحن نعاني من اتهامات خالتي وبقية خالاتي زورا بعدها اتضحت الامور وفهمنا المكيدة التي اوقعتنا فيها المسماة خالة لاعلينا فتحنا صفحة جديدة وطلبنا الصفح والسماح بالرغم من انها التي اذتنا وقررنا ان ننسى الماضي بعد مرور شهرين الخالة هذه افتعلت مشكلة لاوجود لها بالاصل ثم عادتنا من جديد ! كعادتها عادت لمقاطعتنا في الاعياد والمناسبات حتى اني ولدت ولم تحضر لزيارتي ... خالتي اسوأ من هذا يااخواني خالتي تقوم بجميع انواع النميمة والغيبة والبهتان وادخال الاخوة في بعض احيانا اعتقد انها مريضة نفسيا لفرط ماتسببت به في العائلة والمشكلة الاكبر انها تتدعي التدين لاحول ولاقوة الا بالله ترتدي البرقع الذي دنسته باخلاقها وافعالها وفوق كل هذا بدعم من زوجها الذي يتبعها في كل شي ء لم ار في حياتي زوجا يحرض زوجته لأذية اختها !ولاينهى عن المنكر ويدعمها في كل الشر الذي تقوم به ..ماحز في نفسي طيلة هذه السنوات امي التي قهرتها اختها والتي لاتترد باي فرصة ان تقوم بالضغط عليها وجرحها خاصة ان تتصيد الفرص امام جدتي مثلا او امام اطراف العائلة الاخرون اين تقوم امي بوضع الاحترام امامها ولاترد عليها ليس خوفا منها بل احتراما للاشخاص الجالسين اما هي فتعتقد انها خافتها مثلا وانها انتصرت..خالتي هي صدمة حياتي يامن ربيتني يوما اصبحتي اليوم عدوتي عدوة صنعتها هي بنفسها نطقتها بالحرف الواحد لاختها :أكرهكي انتي وابنتك واولادك وزوجك كرها لايوصف نكرهكم كي السم ! اخر محاولة من والدتي التي سألتها يابنتي واش عملتلك واش بيني وبينك ! أمي ارادت ان تصفي نفسها امام الله سبحانه وتعالى حاولت معها بكل الطرق وفي كل مرة تنثر سمها وتطعنها بطعنة جديدة وتقوم بتحريض حاشيتها من جدتي الى بقية خالاتي وابنائهم واخوالي...صدقوني خالتي عقرب بامتياز الان مخي كي يشوفها يعمل ايرور كما فعلت هي لما ترانا تحسب روحها ماشافتش لكن بالمقابل تمنشر فينا وتهدر وتقولب فينا وكون تصيب ديما منحضروش في المناسبات باه تكون مرتاحة وسعيدة اختصرت لكم قدر الامكان لاني لو كتبت الحقائق كما هي ستنصدمون وستكون طويلة نوعا ما فقط لم اجد ماافعله ولاول مرة شعرت بالظلم في حياتي من انسانة حقودة غيورة هي ايضا حجت بيت الله ياناس في 2006 بالضبط وبعد عودتها مباشرة عادت الى النميمة والنبش في اعراض الناس وايدائهم بعدها خلعت الحجاب الشرعي وصرالها روتور داج تلبس السراول وتمكيج وتروح الاعراس ووووووووووو وبعدها مؤخرا لبست البرقع ولعبتها تابت بفففف صدقوني لانراها عادة تصلي اشك انها توقفت عن الصلاة ومن لايصلي اكيد قلبه يموت كموت قلبها تماما حسبي الله ونعم الوكيل