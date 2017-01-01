الظلم ظلمات يوم القيامة ومن اقرب الناس لك

السلام عليكم

لا حول ولا قوة الا بالله





ربي يهدي قلبها ان شاء الله



لكل حدث سبب



ربما هناك سبب غير واضح او حجة اخترعتها باه تبعد عليكم



ربي يهديها اختي



وترجع المياه لمجاريها ان شاءالله



فمها كان تقعد خالتك.. ومن اهلك..



واياكم ومقاطعتها



قال صلى الله عليه وسلم



لا يدخل الجنة قاطع

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