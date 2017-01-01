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أي حياة هذه ...

الموضوع في 'منتدى أهنا فرغ واش كاين فى قلبك' نشر بواسطة الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018 على 13:15.

  1. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    Jijel
    السلام عليكم و رحمة اللّه و بركآته

    ^^

    و كلما جربت حظي في أن أكتب بعض السطور في غرفة لوحدي .. لا تحيط بي

    سوى تلك الجدران الباردة التي تحمل ذكرياتي كما عشتها .. أجلس بزاوية

    أحمل أقلامي و أوراق ترعبها حروفي التي دائما يطاردها شبح الماضي

    فلا تنقذها دموع و لا تمرد كلمات ..

    جربت حظي في الكتابة ألف مرة تخرج إرادتي للهامش و يملأ المكان الخوف


    أبقى على حال واحدة أراقب أين أنا ذاهبة ، لا أحاول التمسك بأحد لكنني اريد

    ذلك و لا أثق إن كان سيمسك بيدي حتى النهاية ...


    ليوم واحد فقط يكون صديقا لك و أغلى ما يملكه هو أنت و بعد ذلك الواحد يوم

    آخر     تفقد فيه أثره ..

    لا تجرب أن تتحدث مع نفسك عنه بألم .. لا تخبره عن شوقك له و أنك محتاج له

    فذلك ما كان يريده أن تبحث عنه و تفقد السيطرة على مشاعرك ..


    في أغلب الأحيان لا نعرف ما نكتب و ما نعبر عنه لم يعد موجودا في حياتنا

    لكنه موجود داخلنا وذاك هو سر شعورنا بالألم كل يوم ..

    ذلك هو سر تعبنا و كآبتنا .. كل شيء نعبر عنه مدفون في أعماقنا و يؤرقنا


    لا شيء يموت ، فكثير مما مضى لا يخزن في ذاكرتنا لكنه بداخلنا لا ينتهي

    إلا بنهاية وجودنا على هذه الأرض ..


    أبحث عنكِ الآن أماه لأرى ابتسامتك رغم ما مررت به لا تزال ضحكتك جميلة

    كضحكة أطفال بريئة لا تمتزج بحزن او يأس ..

    فل تبتسمي هكذا كل يوم لأستطيع مواصلة السير في طريق يمر عليه المتشائمون

    و البائسون مثلي ..

    فل تبتسمي حتى أتمكن من مزج حروفي بقليل من ألوان التفاؤل و السعادة


    فحياة هذه ليست فيها سعادة ..



    بقلمي " فطوم" ^^

     
    وائل ابن الجزائر معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018 على 13:15
    #1
  2. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    السلام عليكم
    اختي موضوعك راقي ومنسق
    كتبت فابدعت وبقلمك تالقت
    اسمحي لي باضافةَ
    الطفل في زمننا هذا يتحسر على لعبه من الخرق الباليه
    بينما الكلاب التي هي مجرد حيوانات لا تفهم معنى اللعب بالالعاب اصبحت تحصل على افضل الالعاب
    فأي زمن هذا و اي حياة هذه ؟؟
     
    الصحافية الساخرة معجب بهذا.
    وائل ابن الجزائر, ‏7 جانفي 2018 على 15:16
    #2
  3. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    و عليكم السلام و رحمة الله

    شكرا لك "وائل" ^^ على المرور و على الاضافة الجميلة

    بارك الله فيك ..
     
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018 على 16:37
    #3

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