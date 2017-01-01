أي حياة هذه ...

السلام عليكم و رحمة اللّه و بركآته



^^



و كلما جربت حظي في أن أكتب بعض السطور في غرفة لوحدي .. لا تحيط بي



سوى تلك الجدران الباردة التي تحمل ذكرياتي كما عشتها .. أجلس بزاوية



أحمل أقلامي و أوراق ترعبها حروفي التي دائما يطاردها شبح الماضي



فلا تنقذها دموع و لا تمرد كلمات ..



جربت حظي في الكتابة ألف مرة تخرج إرادتي للهامش و يملأ المكان الخوف





أبقى على حال واحدة أراقب أين أنا ذاهبة ، لا أحاول التمسك بأحد لكنني اريد



ذلك و لا أثق إن كان سيمسك بيدي حتى النهاية ...





ليوم واحد فقط يكون صديقا لك و أغلى ما يملكه هو أنت و بعد ذلك الواحد يوم



آخر

تفقد فيه أثره ..

