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سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 14:23.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء
    ➖〰➖〰➖〰

    قال العلامة ابن القيم-رحمه الله تبارك وتعالى-:
    كان-    صلى الله عليه وسلم- يصل بين المضمضة والاستنشاق،
    فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه .. ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة.
    【زاد المعاد【185/1】

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-:
    الجمع بين المضمضة والاستنشاق     بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء.

    في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم:
    (     أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات )، متفق عليه.

    وفي لفظ:
    (    تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة) رواه البخاري.

    وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان وغيرهما.
    وهذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل .


    【شرح العمدة【177/1】
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     
    ميلينا معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 14:23
    #1
  2. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    الإكثار من السواك:
    عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:
    ((     لولا أنْ أشق على أمتي ، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ))
    [ متفق عليه:887 - 589 ] .
    كما أن من السنة، السواك عند الاستيقاظ من النوم ، وعند الوضوء ، وعند تغير رائحة الفم ، وعند قراءة القرآن ، وعند دخول المنزل.
     
    ميلينا معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 14:43
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
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    صلاة ركعتين بعد الوضوء:
    قال النبي صلى الله عليه وسلم :
    ((     من توضأ نحو وضوئي هذا ، ثم صلى ركعتين لا يُحَدِّثُ فيهما نفسه ، غُفر له ما تقدم من ذنبه ))

    [ متفق عليه من حديث حُمران مولى عثمان رضي الله عنهما:159- 539 ] .
     
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    *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 14:48
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    لم يعد للسواك أثر في حياتنا للأسف
    في الوضوء نمضمض ثلاث ثم نستنثر ثلاث هل هذا خاطئ
    ما المقصود بغرفة واحدة
    جزاك الله خيرا
     
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    ميلينا, ‏7 جانفي 2018 على 15:04
    #4
  5. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    يقول ما حكم تخليل اللحية والأصابع عندما يتوضأ المسلم؟

    فأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى:
    أما تخليل الأصابع فقد ورد فيه حديث لقيط بن صبرة وهو حديث جيد (    أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له "خلل بين الأصابع") .
    ولا سيما أصابع الرجلين لأنها متلاصقة.
    وأما     تخليل اللحية ليس كتخليل الأصابع والشعر الذي على الوجه من لحية وشارب وحاجب إن كان كثيفا لا ترى منه البشرة اكتفي بغسل ظاهره إلا في الغسل من الجنابة فيجب غسل ظاهره وباطنه وأما إذا كان غير كثيف وهو ما ترى منه البشرة فلابد من أن يغسله غسلا يوصل الماء البشرة لأنه لما ظهرت البشرة من وراء الشعر صدق عليها اسم المواجهة التي من أجلها اشتق الوجه.
    ( برنامج نور على الدرب)

    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

    "     السنة أن يخلل الأصابع: أصابع اليدين وأصابع الرجلين ليتيقن دخول الماء إلى ما بين الأصابع، لا سيما أصابع الرجل؛ لأنها متلاصقة " انتهى. "لقاء الباب المفتوح" (٨/٧) .

    وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :يكفي أن يمر الماء على اللحية الكثيفة، وإن خَلّلَها فهو أفضل، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا.     (10/100)

    ( ما هي حدود الوجه؟)
    قال ابن كثير رحمه الله : وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس ولا إعتبار بالصلع ولا بالغمم إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا"
    ا    نتهى (تفسير ابن كثير رحمه الله (٤٧-٣)

    (ما حكم مس الذكر باليد من غير حائل؟)
    وأما الوضوء من مس الذكر باليد من غير حائل فواجب في قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم،، وهو مذهب جمهور الفقهاء: المالكيَّة ، الشافعية، الحنابلة ، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله .
    لحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها:     من مس ذكره فليتوضأ. رواه أهل السنن وصححه الألباني رحمه الله.
    وأكثر الموجبين للوضوء من مس الذكر باليد من غير حائل يوجبونه من مس حلقة الدبر باليد من غير حائل لعموم الأمر بالوجوب من مس الفرج سنن ابن ماجة عن / أم حبيبة عن / أبو أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ
    ( صححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع)

    تنبيه: مس الذكر والدبر من حائل لا بأس به ولا يدخل فيما ذكروه أهل العلم إذ اشترطوا من أن يكون المس من غير حائل.

    ( ما حكم دلك أعضاء الوضوء؟ )
    عن عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ:
    رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ فجعل يدلك ذراعيه
    [تعليق الشيخ الألباني رحم الله]
    صحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (٨٤).

    هل مرور الماء فقط على الأماكن التي يتوجب غسلها عند الوضوء دون غسلها يجوز؟ أي دون غسل تلك الأماكن؟
    فأجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: الواجب في الوضوء والغسل أن يمر الماء على جميع العضو المطلوب تطهيره وأما دلكه فإنه ليس بواجب لكن قد يتأكد الدلك إذا دعت الحاجة إليه كما لو كان الماء بارداً جداً أو كان على العضو أثر زيت أو دهن أو ما أشبه ذلك فحينئذٍ يتأكد الدلك ليتيقّن الإنسان وصول الماء إلى جميع العضو الذي يراد تطهيره.
    ***( برنامج نور على الدرب)

    وقال النووي رحمه الله:
    " واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء، والغسل جريان الماء على الأعضاء، ولا يشترط الدلك. إلّا مالك والمزني فإنهما شرطاه في صحة الغسل والوضوء".
    "شرح صحيح مسلم" (٣/١٠٧) .

    أيضا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " وأما دلك البدن في الغُسل، ودلك أعضاء الوضوء فيه: فيجب الدلك إذا لم يعلم وصول الماء إلى محل الأعضاء المطلوب تطهيره بدونه ، مثل باطن الشعور الكثيفة، وإن وصل الماء إلى الأعضاء     المطلوب تطهيره ودلّك فهو مستحب.. ".
    "شرح العمدة" (١/٣٦٧-٣٦٨) .
     
    *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 15:17
    #5
  6. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    السواك يجب ان يعود ففيه عادة حميدة و عبادة سديدة. فهو لا يكلف كثيرا من المال كمنظف الاسنان مثلا .
    عندما ارفع غرفة ماء الى فمي فأبقي شيئا منه لاستنشقه ثم استنثر ثم ارمي ماء المضمضة من فمي.
    الامر بسيط و هو السنة .
    في الفيديو للشيخ عثمان الخميس تفصيل
    وفق الله للخير
     
    ميلينا معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏7 جانفي 2018 على 15:28
    #6
  7. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    جزاك الله خيرا للتوضيح بالفيديو
     
    ميلينا, ‏7 جانفي 2018 على 15:54
    #7

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