سنة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء ➖〰➖〰➖〰 قال العلامة ابن القيم-رحمه الله تبارك وتعالى-: كان-صلى الله عليه وسلم- يصل بين المضمضة والاستنشاق، فيأخذ نصف الغرفة لفمه ونصفها لأنفه .. ولم يجيء الفصل بين المضمضة والاستنشاق في حديث صحيح البتة. 【زاد المعاد【185/1】 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: الجمع بين المضمضة والاستنشاق بماء واحد أفضل من أن يفصل كل واحد بماء. في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: ( أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات )، متفق عليه. وفي لفظ: (تمضمض واستنثر ثلاثا من غرفة واحدة) رواه البخاري. وكذلك في حديث ابن عباس وعثمان وغيرهما. وهذه الأحاديث أكثر وأصح من أحاديث الفصل . 【شرح العمدة【177/1】 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ