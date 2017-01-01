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ذكرى مؤلمة - قلمي

الموضوع في 'ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء' نشر بواسطة وائل ابن الجزائر, ‏7 جانفي 2018 على 14:33.

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  1. وائل ابن الجزائر

    وائل ابن الجزائر :: عضو بارز ::

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    وادي سوف
    السلام عليكم
    عساكم بخير
    نورتو

    مدخل )

    بعد هجري للكتابة اعجبتني قصص الاعضاء ف

    احببت اضافة قصة قصيرة

    وهي تجسيد لموقف لاحدهم

    ساكتب بعد غياب


    - كان يتململ تلك الليلة ويتقلب في فراشه لا يستطيع النوم من ضجيج افكاره وصخب ذكرياته , رن هاتفه .. كانت رسالة / احمد في سبيطار دار حادث / - قرا الرسالة في غفوةَ النوم والنعاس يثقل حاجبيه ..لم يعر الرسالة اي اهتمام فكان مصيرها اللامبالاة


    بعد 4 سآعات من الساعةَ 1 ليـلآ

    استيقظ كالعآدةَ لصـلآة الفجر .. كانت الوسادةَ لا تنكف عن احتضانه فغرقَ في محيطهآ ولمْ يذهب للالتحاق بصفوف المصلينْ ..

    بعد دقائقَ تذكرَ الرسالةَ وما كان في طياتهاَ ~ فقفزَ من سريرهَ واتصلَ بصديقهَ والخوف يخيم عليه

    ~ آلو سميرْ .. واش كاين احمد دآر أكسيدون ؟

    ~ .. ايه البارح وتو راه في سبيطار الشط .

    ~ كيفاش ؟ واش لاباس ؟ ~

    سمير يكتفي بلا اعلم مازلت لم ازره بعدْ


    - لم يجد ما يفعل سوى التوجه الى الحمام لعل قطرات المياه التي ستداعب رأسه ستخفف لو قليلا قلقه على اعز اصدقائه. تأكد من دفء المياه ، ثم جعل خيوطها المنسلة تسري في جسده كما تجري المياه في الجداول ، حاملة معها أفكاره المترسبة نحو المجهول. بعد دقائق صلىَ صلآته ولبس ثيابه ووقف ثواني آمام االمرآة لترتيب تسريحة شعره ’
    القى التحية على امه وشرب قهوة مع اضافة بعض السكر , نزلَ للمستودع واخذ سيارته .. بعد تشغيل المحرك ..فتح على ايقاعات موسيقى العود والكمنجةَ للرائع والفنان ~ علا البشاري - و اشعل سيجارة الصباح الاولى كالعادةَ لتقتل رائعة العطر الذي وضعه منذ دقائق,

    - كآن في الطريق وكانت الشمس تنير الكون و القلق علىَ صديقه يسرم لمخيلته الهستيريا البائسةَ ..و كآن كالعادةَ يقود بسرعةَ ثابتة للاسراع نحو لزيارته المرتقبة ، على قارعة الطريق يرى تلك الوجوه المتجولة .. نساء قد كسىَ الغرب ثيابهمَ ع انهم لو كانو بالحجاب لكانو اجمل ..

    وصلَ للمستشفىَ )
    تلك المستشفى المتهالكة بأبوابها المنهكة كأنها حواجز تقتل الفراغ ..كانت قيد الترميم ..كانت اقل سوءا مما رآها من قبل
    القىَ التحيةَ على اول ممرضةَ رآها وبادر بسؤآلها ~ سلام عليكم ..شاب البارح دار اكسيدون وجابوه لهنا يسموه احمد ~
    ابتسمت وردت التحيةَ وقالت دقيقةَ وآعود اوكي ~ ... كان يمشي جنبهآ و كانت متوسطة الجمال وتضع احمر الشفاه ..وسالته
    هل المصاب اخوك .. اكتفى بالنفي ..

    التقىَ برفيق حيآته وكانت عليه بعض الكسور الا انه بخير وبعد نصف ساعة والاثنان يمزحان واحمد يحكي له قصةَ الحادث
    وكيف اغمي عليه ....
    دخلت ام احمد القت التحية عليه وطلبت الاذن منه لان خالات احمد قد جاؤو لزيارته
    المهم ان احمد كان بخير ..

    خرج من عند احمد للانتظار خارجا الاتصال باصدقائهم وطمانتهم عن احمد .. حتى فتح باب غرفة امامه وياليته لم يفتح ..
    كان طفل جميل مع ابوه ..طفل عندما رآه تحرك شيئا داخله كانه يعرفه او رآه سابقآ .. بدون تفكير تحرك صوبه والقى التحية على الاب وساله عن حال ابنه ؟ ..فقال بخير لقد نجحت العملية .. فاستمحى الاب عذرا واخذ الطفل بين يديه كان عمره لا يتجاوز عامين
    ونصف ..كان ابتسامة الطفل ساحرة الله يبارك

    بعد الخروج من غرفة الطفل)
    يعود للجلوس خارجا و في أعماقه تستفيق أحلام زمن مرت ذات يوم في ذاكرته .. امرأة شابه في الثالثة والعشرين من العمر هذا الصباح و على وجنتيها ملامح ذاك المساء تسير بخطى ثابته ومعها عجوزين يبدوان الجد والجدةَ .. وهي في الممر اذ آنذاك التقت عيناها بعينيه , فأحس بقشعريرة تنتشر في جسده ,واما هي احمرت وجنتاها ولم تخفض عيناها هي الآن ترسم على وجه هذا المدى قلبا للحب و زمنا للذكرى. امـآ هوَ بدون سابق انذار تنتفض في أعماقه لحظات الزمن الجميل ..اصيب بالاشعور .. ربما التخدر او الصدمة

    - كانت الثواني تمر بسرعة ..دخلت مع الجد والجدة لرؤية ابنها ..كان ابنها نعم .. اما هو كان جامدا والذكريات في صدره نقش وفسيفساء وكان يتسرب البرد إلى مفاصله .. هم بالانصراف فاذا خطواته بطيئة رغم وزنه الخفيف والرشيق ..مؤسف كان يشعر أن هناك أياد غير مرئية تمسكه من كتفه و تضغط عليه دافعة كله إلى اسفله ..

    كآن الخروج من المشفى اشبه بالخروج من مبنى محطم جراء حريق الغاز فيه .. ركب سيارته واشعل سيجارته وبادر بالانصراف
    فكان الادرينالين اللعين يرتفع بشدة .. في الطريق و هو يستعيد بعضا من ذكريات الزمن القديم أحس بأن الزمن دار دورته ..
    تلك الطفلة الفراشة هكذا كان يسميها التي عشقها بجنون و أحبته بلا حدود ..لكن للظروف كلام ..
    الآن تبدو له كأنها نجم ساطع في السماء ..زاد جمالها كأنها قمر يضيء الوجود ..اندهش لِمَا يراه ..

    و على امتداد الطريق أطفال يحترفون بيع السجائر و أشياء أخرى..

    كان آخر مرة تذكرها يتمتم بكلمات منطقية .. المكتوب .. زوجة احدهم .. كل الجاي احلى ..



    مخرج)
    ان شاء الله تعجبكم
    وبالمناسبة القصة حقيقة
    الاخوة السادة




     
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    وائل ابن الجزائر, ‏7 جانفي 2018 على 14:33
    #1
  2. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    قصة جميلة ،هكذا هي الحياة تفاجئ الجميع و كل واحد له قدره
     
    Princess nour معجب بهذا.
    ميلينا, ‏7 جانفي 2018 على 14:47
    #2
  3. Princess nour

    Princess nour :: عضو مُشارك ::

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    قصة في منتهى روعة بارك الله فيك
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Princess nour, ‏7 جانفي 2018 على 14:49
    #3
  4. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم
    ربي يوفقك اخي امتعتنا
    قصة رائعة وطريقة سردها اعجبتني.
    تحياتي
     
    ميلينا معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏7 جانفي 2018 على 15:05
    #4
  5. الصحافية الساخرة

    الصحافية الساخرة :: عضو متألق ::

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    رااائعة اخ وائل ، ابدعت ما شاء الله .. كيف لك ان تدفن قلمك بعيدا عن اللمة ؟

    أعجبتني النهاية ، كلمات منطقية ، المكتوب .. زوجة أحدهم .. رااائع اخي اتكنى ان اقرأ لك مجددا

    بالتوفيق ان شاء الله
     
    ميلينا معجب بهذا.
    الصحافية الساخرة, ‏7 جانفي 2018 على 15:07
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    اعجبني حقا ما كتبت قصة واقعية وجميلة..
    بالتوفيق اخي واصل لا تتوقق عند هدا الحد
     
    بشرى ملاك, ‏7 جانفي 2018 على 15:26
    #6
  7. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    ميلة
    السلام عليكم
    التعبير جميل حقا في القصة
    لكن بما انها واقعية فسنبدأ بالنقد هنا
    (السيقارة,السرعة...) امور لا بد من التوقف منها -_-
    اما العبرة من القصة فهي :العلاقات الغير شرعية تؤدي بالضرورة الى سلبيات كثيرة ..
    ما كتبه الله هو لك وما لم يكن لك فهو لن يكون لك
    الله يرزقك الزوجة الصالحة الطيبة الناصحة المستنصحة ويجعلك لها زوجا صالحا ناصحا ومستنصحا ^^
     
    Twinkle Stars, ‏7 جانفي 2018 على 15:44
    #7
  8. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
    منتدى واش راك تهدر
    قسم التصميم والإبداع الفني
    ركـن المحـاولات القصصية للأعضاء
     طاقم المشرفات

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    قسنطينة
    السلام عليكم
    بارك الله فيك أخي، قصة جميلة جدا
    هي عبارة عن مقتطفات أو لنقل كشريط فيديو
    يمر أمام عينيّ صاحب القصة ويمر كذلك أمام أعيننا
    إضافة إلى أنه بمجرد الإدراك أن أحداث القصة من الواقع سيتملكنا شعور غريب
    مما يجعلنا نعيش أحداث القصة وكأننا أبطالها
    لذلك أهنئك على هذا القلم المميز الذي نقل لنا هذا الكم الهائل من الابداع
    وأتمنى رؤية مشاركاتك مرة أخرى في هذا القسم
    بالتوفيق لك ^^
     
    لؤلؤة قسنطينة, ‏7 جانفي 2018 على 16:04
    #8

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