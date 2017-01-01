اللماوي يقول كلمة لشعب فلسطين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات مساء الخير ،مساء التضحيات مساء الأوطان الحرة مساء الكفاح في كل بلاد محتلة ما أقساه الاحتلال ،ما أقسى أن تكون في وطنك وتحس أنك مقيد والشعب الجزائري يعرف هذا الشعور ،ويعرف طعم التضحيات الشعب الفلسطيني موجوع الشعب الفلسطيني يتألم الشعب الفلسطيني يعيش حالة من القهر منذ وعد بلفور المجرم تكالبو على أرض الأحرار سلبوهم ارضهم سلبوهم حقهم في دولتهم يااااا رب هل هذا ليس حق مدفون ودفن أمام العرب علانية منذ 1917 الى يومنا هذا وقبل ذلك كان الاحتلال البريطاني ....خنازير خرجت وخنازير دخلت عندما أرى فلسطينيا يبكي ابكي معه ،واشعر أني مكتف بالحبال ولا أستطيع فعل شيء أخرجوهم من بيوتهم ورموهم خارجا شردوهم حبسوهم قتلوهم نكلو بنسائهم ياااا الله أين النخوة ؟؟؟؟؟؟ أريد في هذا الموضوع أن نضع كل مشاعر المؤازرة لإخوتنا في فلسطين أضعف شيء يمكن أن نفعله لإخوتنا ندعو لهم الله ينزع عنهم ظلم امريكا وإسرائيل شعب فلسطين لكم الف الف تحية من ناس اللمة الجزائرية الله يقويكم أدعو الله أن يزلزل سياسة أمريكا وأن يسلط عنهم جنودا من جنوده { وَلا يَعلْمُ جنودَ ربّكَ إلاّ هُوَ } اللهم أعن إخوتنا في فلسطين قلوبنا عندكم يا شعبا عانى الأمرين انت شعب عظيم أبا عن جد والصهاينة جبناء لا يعرفون سوى اعتقال الأطفال جبناء جبناء رجال أحفاد رجال تربيتو على حب الوطن انتم أصحاب الأرض أنتم أصحاب الوطن الله يعلم ما تعانونه القدس أولى القبلتين القدس عربية مسلمة القدس مسرى نبينا صلى الله عليه وسلم القدس عاااااصمة فلسطييين تحية اليكم من الشعب الجزائري ودعواتنا الخالصة دعواتنا الصادقة من القلب الله يعينكم الله يعينكم اليكم الخط إخوتي أخواتي إحترامي وتقديري