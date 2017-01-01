اللماوي يقول كلمة لشعب فلسطين

إقتباس لمشاركة حمزةusma: الله غالب المسافة بعيدة بيناتنا إضغط للتوسيع...

السلام عليكم

الدعوة الصادقة لا توهنها مسافة ولو كانت بعيدة جدا

فالله في كل مكان يسمع دعواتهم ودعواتنا

الدعوات هي اقل ما يمكن ان نقدمه لهم

وكلمات مؤازرة تحسسهم أنهم ليسو وحدهم

وأننا نحس بهم

شكرا اخي على المرور

احترامي وتقديري ​