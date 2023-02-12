تقسيمات الدولة الفلسطينية !

قيس محمد
:: عضو مُتميز ::
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- 25 جانفي 2010
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السلام عليكم ورحمة الله .
كثيرا ما نرى الجزائريين والعرب والمسلمين بقوميات مختلفة لا يدركون التقسيمات الادارية للشعب الفلسطيني . وهذا ما لاحظته اثناء تأديتي للعمرة
كان البعض يسألني عن الحياة اليومية واخواننا في القطاع وهم لا يدركون اني مثلهم لم ازر غزة . رغم اننا في نفس البلاد بل ونتشارك بالهوية ايضا .
لكن الملفت للانتباه ان كثيرا من الفلسطينيين نفسهم لا يعرفون كل الفروق ..
بدأ التقسيم الفعلي منذ عهد الانتداب البريطاني لفلسطين عندما اقرت فصل فلسطين عن سوريا . واتفق كبار العشائر انذاك بتسميتها بسوريا الجنوبية ..
وبالطبع لم يتم هذا الاتفاق وسميت فلسطين التاريخية وكانت تتكون من 6 مقاطعات ( مقاطعة تشبه الولاية لكن بمساحة اصغر ) ولكل مقاطعة مقر ( مقر المقاطعة )
مقاطعات فلسطين ابان الانتداب قبر الرئيس الراحل عرفات في مقر المقاطعة رام الله
عام 1947 اقترحت الامم المتحدة قرار التقسيم الذي لاقى رفضا شعبيا ودوليا
وهنا القدس تعتبر منطقة دولية
لكن بعد حرب النكبة(48) قسم الشعب الفلسطيني لثلاثة اقسم او اربع ان صح التعبير
اولا الجزء الكبير المحاذي للاردن هي الضفة الغربية ويدعى الخط الحدودي بينها وبين دولة الاحتلال بالخط الاخضر . ويبنى على الخط الجدار الفاصل قسمت الضفة اداريا في عهد السلطة الفلسطينية بعد عام 1993 ل11 محافظة
منها كبار المدن ( الخليل ورام الله ونايلس )
قبل ذلك كانت تتبع التقسيم الاردني الاداري الذي يتكون من 9 محافظات .
وقطاع غزة يتكون من 6 محافظات
اما الشعب الفلسطيني الذي لم يهاجر ويسكنون داخل الخط الاخضر
اصبحو يملكون هويات شخصية اسرائيلية و اصبحو جزءا من الشعب الاسرائيلي مكرها وليس بموافقتهم
لذلك نسميهم ( فلسطينيي الداخل ) ومع احتلال الجولان السوري عام 1967 وضم سوريي الجولان لمجتمع الاحتلال . تعممت التسمية ليسمو ب ( عرب الداخل )
وهوياتهم الشخصية زرقاء اللون مكتوبة باللغة العبرية
وادي في الجليل الاعلى ( شمال فلسطين المحتلة)
بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 على اثر ضربات المقاومة . تغيرت الهويات الفلسطينية في القطاع لتصبح باللغة العربية فقط وخضراء اللون
واما هويات الضفة الغربية فهي باللغتين العربية والعبرية وخضراء اللون ايضا
من اكثر المواضيع الشائكة بين السلطة وحكومة الاحتلال هو عقود تملك العقارات او عقود الزواج بين حملة الهويات الزرقاء والخضراء ( يعني اهل الضفة والداخل )
بالنسبة للسفر الي داخل الكيان بجنسيات اجنبية فعادة ما تكون مراقبة من دولة الاحتلال ويمنع سفر الاجانب من اصول عربية او اي دولة تدعم القضية الفلسطينية .
... يتركز عرب الداخل في مناطق الجليل ( شمال فلسطين المحتلة ) وتقل اعدادهم في الوسط ثم تقل جنوبا ( صحراء النقب) وصل تعدادهم مليون ونصف نسمة
بينما سكان القطاع مليونان نسمة و3.5 مليون في الضفة الغربية
تقسم القدس الشريف الى قسمين شرقي وغربي .. الشرقية تتبع السلطة الفلسطينية بهويات خضراء والغربية تتبع الاحتلال بهويات زرقاء
والبلدة القديمة التي تحوي المسجد الاقصى في الجزء الشرقي . احتلته اسرائيل بعد معارك ضارية مع الاردن عام 1967 . ومنحت سكانها الهويات الزرقاء ( رغم انه جزء شرقي )
وتدريجيا مع عشرات السنوات احاطت البلدة والاحياء المجاورة لها بالمستوطنات . فاصبح جزءا كبيرا من القدس الشرقية يتبع حكومة الاحتلال وليس السلطة .او ( الادارة المدنية السابقة لها )
ملاحطة : عند احتلال الجزء الغربي عام 48 كانت اصغر مساحة مرتين من الجزء الشرقي . وملاحظة اخرى: الحي اليهودي هو حي بني على انقاض حي المغاربة بعد هدمه من قبل الاحتلال . وحي المغاربة هو الحي الذي سلمه صلاح الدين للمغاربة في جيشه منذ تحرير القدس من الحملات الصليبية بالقرون الوسطى .
.. ايضا الاوقاف الدينية في القدس ( الاسلامية والمسيحية ) تتبع وزارة الاوقاف في الاردن لحد الان .
( العثمانيون في القدس قبل وصول الهاشميون)
ولا زالت الاردن تطالب بالوصاية الهاشمية على القدس كمدينة كما انها تمنح سكانها اوراق ثبوتية اردنية . وتتعرض الاردن لكثير من الازمات والضغط الدولي للتخلي عن الوصاية
من الجدير بالذكر ان الحكم الاردني للضفة الغربية بين عامي ال48 وال67 كان بدائيا بما يخص تمليك الاراضي رغم ما قدمه الملك . لانها كانت دولة فقيرة . وحكم الادارة المدنية التابع للاحتلال بين عامي 67 وال93 لم يعطي شأئنا بتسهيل افراز وتملك الارض لصالح الفلسطينيين لذلك ولحد الان توجد بعض العقود عثمانية ! ولا تصدر الا من تركيا
الجزء الرابع والاكبر من الشعب الفلسطيني هو اللاجئين اللذين هاجرو منذ نكبة ال48 ويحملون اوراق ثبوتية مختلفة حسب البلاد التي سكنوها
( الاردن سوريا لبنان ومصر ) سكن الكثير منهم في مصر ويحملون جنسيات مصرية . ويتركز اغلبهم في سيناء
يقيم فلسطينيو الاردن في المخيمات وخارجها ومن اكبر المخيمات الفلسطينية في الاردن ( البقعة والوحدات ) ويحملون جنسيات اردنية الا ان بعد انشاء السلطة الفلسطينية حصل الكثير منهم على هوية فلسطينية واقامو بالضفة الغربية وهنا اصبح لدى الحكومتين الاردنية والفلسطينية اوراق ثبوتية مختلفة تدعى ( الكرت الاخضر ةالاصفر )
سكان الضفة الغربية يحملون الكرت الاخضر وهو بمثابة اقامة في حال السفر الى الاردن . والحاصلون على الهويتين الاردنية والفلسطينية يحملون الكرت الاصفر
واما الفلسطينيين القاطنون في الاردن من اصل قطاع غزة لا يحملون جنسيات اردنية بل فلسطينية ولا تدخلهم الضفة الغربية بل فقط القطاع كما انه سمح لهم بالتملك في لاردن منذ سنتين فقط .
فلسطينيي سوريا : يحملون جنسيات سورية واوراق ثبوتية فلسطينية . ورغم احداث الحرب السورية منذ اكثر من عشر سنين الا انهم لا يمنحو مساعدات ودعم الامم المتحدة كللاجئين السوريون كما انه يمنع عليهم السفر الى الدول المجاورة كلاردن ولبنان وتركيا . من اكبر مخيماتهم ( اليرموك واللاذقية ) ومخيما النيرب ومخيم الرمل الذان تعرضا للزلزال الاخير ..
فلسطينيو لبنان : لا يحملون جنسيات لبنانية بل فقط اوراق ثبوتية فلسطينية كلاجئين ولا يسمح ان يمتهنو اكثر من 70 مهنة في لبنان ولا يسمح لهم التملك .
وقد يعود هذا الواقع لاسباب سياسية من احداث حصلت بالقرن الماضي . لكن وبالرغم من هذا اصبح لدى الكثير منهم جنسيات اجنبية حتى يسهل العمل والتملك لهم .
واحوالهم الاجتماعية افضل بقليل من احوال اللبنانيين نفسهم !! على الرغم انه لايسمح لهم ببناء او توسيع مخيماتهم ومنها ( نهر البارد والرشيدية وبرج البراجنة
وشاتيلا وتتبع القوى الامنية الفلسطينية اداريا وعسكريا . كما يتخللها الكثير من قوى الفصائل بين ازقة شوارعها
مخيم نهر البارد في شمال لبنن
قبيل الاحتلال البريطاني غادر الكثير من الفلسطينيين الى امريكا اللاتينية تحديدا تشيلي . اعترفت السلطة الفلسطينية انهم جالية فلسطينية ومنحتهم الجنسية
بسبب صعوبة تعامل الدول في العالم مع الاوراق الثبوتية الفلسطينية يلجأ الكثير منهم لنيل جنسيات اجنبية .. وتعد كندا والسويد قبلة الكثير من الفلسطينيين من مختلف المناطق والدول . و في تلك الاحياء العربية في الدول الاجنبية يتعارف الفلسطينيين على بعضهم البعض
يحمل كل منهم ثقافة البلد او المنظقة القادم منها . فمنهم من يتحدث العبرية بطلاقة ومنهم من يتحدث بلهجة لبنانية او سورية . يصاحب حديثهم كثير من الدهشة من الاوضاع العامة كما تختلف انتمائاتهم بحسب الظروف التاريخية التي مر بها كل مجتمع منهم .. لكنهم جميعا يتشاركون الاسم و ثقافة وطنهم الأصلي ( فلسطين ) .
كثيرا ما نرى الجزائريين والعرب والمسلمين بقوميات مختلفة لا يدركون التقسيمات الادارية للشعب الفلسطيني . وهذا ما لاحظته اثناء تأديتي للعمرة
كان البعض يسألني عن الحياة اليومية واخواننا في القطاع وهم لا يدركون اني مثلهم لم ازر غزة . رغم اننا في نفس البلاد بل ونتشارك بالهوية ايضا .
لكن الملفت للانتباه ان كثيرا من الفلسطينيين نفسهم لا يعرفون كل الفروق ..
بدأ التقسيم الفعلي منذ عهد الانتداب البريطاني لفلسطين عندما اقرت فصل فلسطين عن سوريا . واتفق كبار العشائر انذاك بتسميتها بسوريا الجنوبية ..
وبالطبع لم يتم هذا الاتفاق وسميت فلسطين التاريخية وكانت تتكون من 6 مقاطعات ( مقاطعة تشبه الولاية لكن بمساحة اصغر ) ولكل مقاطعة مقر ( مقر المقاطعة )
مقاطعات فلسطين ابان الانتداب قبر الرئيس الراحل عرفات في مقر المقاطعة رام الله
عام 1947 اقترحت الامم المتحدة قرار التقسيم الذي لاقى رفضا شعبيا ودوليا
وهنا القدس تعتبر منطقة دولية
لكن بعد حرب النكبة(48) قسم الشعب الفلسطيني لثلاثة اقسم او اربع ان صح التعبير
اولا الجزء الكبير المحاذي للاردن هي الضفة الغربية ويدعى الخط الحدودي بينها وبين دولة الاحتلال بالخط الاخضر . ويبنى على الخط الجدار الفاصل قسمت الضفة اداريا في عهد السلطة الفلسطينية بعد عام 1993 ل11 محافظة
منها كبار المدن ( الخليل ورام الله ونايلس )
قبل ذلك كانت تتبع التقسيم الاردني الاداري الذي يتكون من 9 محافظات .
وقطاع غزة يتكون من 6 محافظات
اما الشعب الفلسطيني الذي لم يهاجر ويسكنون داخل الخط الاخضر
اصبحو يملكون هويات شخصية اسرائيلية و اصبحو جزءا من الشعب الاسرائيلي مكرها وليس بموافقتهم
لذلك نسميهم ( فلسطينيي الداخل ) ومع احتلال الجولان السوري عام 1967 وضم سوريي الجولان لمجتمع الاحتلال . تعممت التسمية ليسمو ب ( عرب الداخل )
وهوياتهم الشخصية زرقاء اللون مكتوبة باللغة العبرية
وادي في الجليل الاعلى ( شمال فلسطين المحتلة)
بعد انسحاب الاحتلال من قطاع غزة عام 2005 على اثر ضربات المقاومة . تغيرت الهويات الفلسطينية في القطاع لتصبح باللغة العربية فقط وخضراء اللون
واما هويات الضفة الغربية فهي باللغتين العربية والعبرية وخضراء اللون ايضا
من اكثر المواضيع الشائكة بين السلطة وحكومة الاحتلال هو عقود تملك العقارات او عقود الزواج بين حملة الهويات الزرقاء والخضراء ( يعني اهل الضفة والداخل )
بالنسبة للسفر الي داخل الكيان بجنسيات اجنبية فعادة ما تكون مراقبة من دولة الاحتلال ويمنع سفر الاجانب من اصول عربية او اي دولة تدعم القضية الفلسطينية .
... يتركز عرب الداخل في مناطق الجليل ( شمال فلسطين المحتلة ) وتقل اعدادهم في الوسط ثم تقل جنوبا ( صحراء النقب) وصل تعدادهم مليون ونصف نسمة
بينما سكان القطاع مليونان نسمة و3.5 مليون في الضفة الغربية
تقسم القدس الشريف الى قسمين شرقي وغربي .. الشرقية تتبع السلطة الفلسطينية بهويات خضراء والغربية تتبع الاحتلال بهويات زرقاء
والبلدة القديمة التي تحوي المسجد الاقصى في الجزء الشرقي . احتلته اسرائيل بعد معارك ضارية مع الاردن عام 1967 . ومنحت سكانها الهويات الزرقاء ( رغم انه جزء شرقي )
وتدريجيا مع عشرات السنوات احاطت البلدة والاحياء المجاورة لها بالمستوطنات . فاصبح جزءا كبيرا من القدس الشرقية يتبع حكومة الاحتلال وليس السلطة .او ( الادارة المدنية السابقة لها )
ملاحطة : عند احتلال الجزء الغربي عام 48 كانت اصغر مساحة مرتين من الجزء الشرقي . وملاحظة اخرى: الحي اليهودي هو حي بني على انقاض حي المغاربة بعد هدمه من قبل الاحتلال . وحي المغاربة هو الحي الذي سلمه صلاح الدين للمغاربة في جيشه منذ تحرير القدس من الحملات الصليبية بالقرون الوسطى .
.. ايضا الاوقاف الدينية في القدس ( الاسلامية والمسيحية ) تتبع وزارة الاوقاف في الاردن لحد الان .
( العثمانيون في القدس قبل وصول الهاشميون)
ولا زالت الاردن تطالب بالوصاية الهاشمية على القدس كمدينة كما انها تمنح سكانها اوراق ثبوتية اردنية . وتتعرض الاردن لكثير من الازمات والضغط الدولي للتخلي عن الوصاية
من الجدير بالذكر ان الحكم الاردني للضفة الغربية بين عامي ال48 وال67 كان بدائيا بما يخص تمليك الاراضي رغم ما قدمه الملك . لانها كانت دولة فقيرة . وحكم الادارة المدنية التابع للاحتلال بين عامي 67 وال93 لم يعطي شأئنا بتسهيل افراز وتملك الارض لصالح الفلسطينيين لذلك ولحد الان توجد بعض العقود عثمانية ! ولا تصدر الا من تركيا
الجزء الرابع والاكبر من الشعب الفلسطيني هو اللاجئين اللذين هاجرو منذ نكبة ال48 ويحملون اوراق ثبوتية مختلفة حسب البلاد التي سكنوها
( الاردن سوريا لبنان ومصر ) سكن الكثير منهم في مصر ويحملون جنسيات مصرية . ويتركز اغلبهم في سيناء
يقيم فلسطينيو الاردن في المخيمات وخارجها ومن اكبر المخيمات الفلسطينية في الاردن ( البقعة والوحدات ) ويحملون جنسيات اردنية الا ان بعد انشاء السلطة الفلسطينية حصل الكثير منهم على هوية فلسطينية واقامو بالضفة الغربية وهنا اصبح لدى الحكومتين الاردنية والفلسطينية اوراق ثبوتية مختلفة تدعى ( الكرت الاخضر ةالاصفر )
سكان الضفة الغربية يحملون الكرت الاخضر وهو بمثابة اقامة في حال السفر الى الاردن . والحاصلون على الهويتين الاردنية والفلسطينية يحملون الكرت الاصفر
واما الفلسطينيين القاطنون في الاردن من اصل قطاع غزة لا يحملون جنسيات اردنية بل فلسطينية ولا تدخلهم الضفة الغربية بل فقط القطاع كما انه سمح لهم بالتملك في لاردن منذ سنتين فقط .
فلسطينيي سوريا : يحملون جنسيات سورية واوراق ثبوتية فلسطينية . ورغم احداث الحرب السورية منذ اكثر من عشر سنين الا انهم لا يمنحو مساعدات ودعم الامم المتحدة كللاجئين السوريون كما انه يمنع عليهم السفر الى الدول المجاورة كلاردن ولبنان وتركيا . من اكبر مخيماتهم ( اليرموك واللاذقية ) ومخيما النيرب ومخيم الرمل الذان تعرضا للزلزال الاخير ..
فلسطينيو لبنان : لا يحملون جنسيات لبنانية بل فقط اوراق ثبوتية فلسطينية كلاجئين ولا يسمح ان يمتهنو اكثر من 70 مهنة في لبنان ولا يسمح لهم التملك .
وقد يعود هذا الواقع لاسباب سياسية من احداث حصلت بالقرن الماضي . لكن وبالرغم من هذا اصبح لدى الكثير منهم جنسيات اجنبية حتى يسهل العمل والتملك لهم .
واحوالهم الاجتماعية افضل بقليل من احوال اللبنانيين نفسهم !! على الرغم انه لايسمح لهم ببناء او توسيع مخيماتهم ومنها ( نهر البارد والرشيدية وبرج البراجنة
وشاتيلا وتتبع القوى الامنية الفلسطينية اداريا وعسكريا . كما يتخللها الكثير من قوى الفصائل بين ازقة شوارعها
مخيم نهر البارد في شمال لبنن
قبيل الاحتلال البريطاني غادر الكثير من الفلسطينيين الى امريكا اللاتينية تحديدا تشيلي . اعترفت السلطة الفلسطينية انهم جالية فلسطينية ومنحتهم الجنسية
بسبب صعوبة تعامل الدول في العالم مع الاوراق الثبوتية الفلسطينية يلجأ الكثير منهم لنيل جنسيات اجنبية .. وتعد كندا والسويد قبلة الكثير من الفلسطينيين من مختلف المناطق والدول . و في تلك الاحياء العربية في الدول الاجنبية يتعارف الفلسطينيين على بعضهم البعض
يحمل كل منهم ثقافة البلد او المنظقة القادم منها . فمنهم من يتحدث العبرية بطلاقة ومنهم من يتحدث بلهجة لبنانية او سورية . يصاحب حديثهم كثير من الدهشة من الاوضاع العامة كما تختلف انتمائاتهم بحسب الظروف التاريخية التي مر بها كل مجتمع منهم .. لكنهم جميعا يتشاركون الاسم و ثقافة وطنهم الأصلي ( فلسطين ) .