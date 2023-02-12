تقسيمات الدولة الفلسطينية !

مقر المقاطعة

من الجدير بالذكر ان الحكم الاردني للضفة الغربية بين عامي ال48 وال67 كان بدائيا بما يخص تمليك الاراضي رغم ما قدمه الملك . لانها كانت دولة فقيرة . وحكم الادارة المدنية التابع للاحتلال بين عامي 67 وال93 لم يعطي شأئنا بتسهيل افراز وتملك الارض لصالح الفلسطينيين لذلك ولحد الان توجد بعض العقود عثمانية ! ولا تصدر الا من تركيا