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في الحفل

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة خووخه, ‏10 جانفي 2018 على 18:57.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    قصة قصيرة: في الحفل
    للقاص: محمد النعمة بيروك

    قاعدا بين الحضور، رمقها بين الفتيات وهن جالسات في الجانب الآخر، شعر أنّها تأسره بمحيّاها الملائكيّ، وحركاتها الكيّسة وهي تتحدث..
    "قد تكون زوجة مناسبة"..
    لم يكن يكترث لذلك الهرج الموسيقي.. كأن تركيزه عليها أخمد كل شيء، صحيح أنه لم يؤمن يوما بالحبّ من أول نظرة، لكنه آمن دوما أن الإعجاب خطوة أولى في اتجاه ارتباط ناجح.
    استرق البصر قدر الإمكان لحفظ ملامحها، ولون ملحفتها، وحذو مَن تجلس، على أمل تعقّب أخبارها والسؤال عنها فيما بعد..
    أخذ يعدد فيها ما يُحبّ أن يراه في زوجة المستقبل، فلاحظ أنّها:
    _متسترة، وهذا دليل تديّن.
    _تمتلك شعبية بين النسوة، وهذا دليل وضع اجتماعي مُحترم.
    _تُعامل معاملة خاصة، وهذا دليل رفعة ونسب.
    _لم تقم للرقص كما فعلت رفيقاتها، وهذا دليل خُلُق وأدب.
    _لم تتملّق لبنت الوالي بالقيام، كما فعلت الأخريات.
    قطع كل هذه الاستنتاجات انتهاء الحفل فجأة.. وقف على مضض بين الجموع وعينه لا تزال عليها..
    لكنّ مشهد النّسوة اللواتي حملنَها ووضعنها على كرسيّ متحرك.. أنهى كلَّ شيء..

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    خووخه, ‏10 جانفي 2018 على 18:57
    #1
  2. دعاء الجنات

    دعاء الجنات :: مشرفة ::
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    قصة ولا أروع... تحياتي
     
    خووخه معجب بهذا.
    دعاء الجنات, ‏11 جانفي 2018 على 00:11
    #2
  3. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    حيّاكِ الله أُخيتي الحبيبة @دعاء الجنات
    يسرّني إعجابك بالقصة
    ....
    أشكركِ على مروركِ الجميل
    لكِ تقديري وامتناني
     
    خووخه, ‏11 جانفي 2018 على 23:57
    #3

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