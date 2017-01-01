قصة قصيرة: في الحفل للقاص: محمد النعمة بيروك قاعدا بين الحضور، رمقها بين الفتيات وهن جالسات في الجانب الآخر، شعر أنّها تأسره بمحيّاها الملائكيّ، وحركاتها الكيّسة وهي تتحدث.. "قد تكون زوجة مناسبة".. لم يكن يكترث لذلك الهرج الموسيقي.. كأن تركيزه عليها أخمد كل شيء، صحيح أنه لم يؤمن يوما بالحبّ من أول نظرة، لكنه آمن دوما أن الإعجاب خطوة أولى في اتجاه ارتباط ناجح. استرق البصر قدر الإمكان لحفظ ملامحها، ولون ملحفتها، وحذو مَن تجلس، على أمل تعقّب أخبارها والسؤال عنها فيما بعد.. أخذ يعدد فيها ما يُحبّ أن يراه في زوجة المستقبل، فلاحظ أنّها: _متسترة، وهذا دليل تديّن. _تمتلك شعبية بين النسوة، وهذا دليل وضع اجتماعي مُحترم. _تُعامل معاملة خاصة، وهذا دليل رفعة ونسب. _لم تقم للرقص كما فعلت رفيقاتها، وهذا دليل خُلُق وأدب. _لم تتملّق لبنت الوالي بالقيام، كما فعلت الأخريات. قطع كل هذه الاستنتاجات انتهاء الحفل فجأة.. وقف على مضض بين الجموع وعينه لا تزال عليها.. لكنّ مشهد النّسوة اللواتي حملنَها ووضعنها على كرسيّ متحرك.. أنهى كلَّ شيء..