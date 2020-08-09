صباح الخير عليكم .

مشكلتي يا ايها الاخوة انا شاب تجاوزت العشرين بسنوات

واعيش حياة مضطربة مع والدي

اعمل معه وكل تعبي هو من يتصرف

ولما كبرت ورادت تحصين نفسي

لقيته لا يبالي كلمته على تزويجي

لا اجده مكترثا بالحرام والحلال

وقال لي انا لا اتدخل في امرك البتة

قصدو يمدلي شويا دراهم وما يحضرش معايا

وتعرفت على شابة اخلاقها ودينها

ولا اريد ان احاكيها وهي كذلك

لا اريد ان افسدها لأنني اريدها زوجة

التقيت والدها وحكيت معه قال لي بنتي لن تجد مثلك وانا اعي انني لن اجد مثلها كأنها فصلت من اجلي

لما كلمت والدي عنها لم يعارضني ولم يؤيدني ولم يفرح لي كأنه اعتزل

هو معقد من الزواج يعني حتى اخواتي في يوم عرسهم لا يفرح بل تجده غاضبا

وتزوج اخي مؤخرا فلم يفرح له

هو يخاف ذهاب من يتزوج ويذهب ذلك الدخل الذي كان الولد يعطيه له

لكن ليس في الامر حجة .

وانا اصارع بين ان اتحكم في نفسي ولا اتكلم مع من اريدها

واخاف ان ذهبت مجددا لرؤيتها النظرة الشرعية يقال لي اين والدك

فما عساي ان اجيبهم؟

اشيروا علي بارك الله فيكم