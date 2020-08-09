مشكلتي اريدها في الحلال.

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2019
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
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النقاط
51
صباح الخير عليكم .
مشكلتي يا ايها الاخوة انا شاب تجاوزت العشرين بسنوات
واعيش حياة مضطربة مع والدي
اعمل معه وكل تعبي هو من يتصرف
ولما كبرت ورادت تحصين نفسي
لقيته لا يبالي كلمته على تزويجي
لا اجده مكترثا بالحرام والحلال
وقال لي انا لا اتدخل في امرك البتة
قصدو يمدلي شويا دراهم وما يحضرش معايا
وتعرفت على شابة اخلاقها ودينها
ولا اريد ان احاكيها وهي كذلك
لا اريد ان افسدها لأنني اريدها زوجة
التقيت والدها وحكيت معه قال لي بنتي لن تجد مثلك وانا اعي انني لن اجد مثلها كأنها فصلت من اجلي
لما كلمت والدي عنها لم يعارضني ولم يؤيدني ولم يفرح لي كأنه اعتزل
هو معقد من الزواج يعني حتى اخواتي في يوم عرسهم لا يفرح بل تجده غاضبا
وتزوج اخي مؤخرا فلم يفرح له
هو يخاف ذهاب من يتزوج ويذهب ذلك الدخل الذي كان الولد يعطيه له
لكن ليس في الامر حجة .
وانا اصارع بين ان اتحكم في نفسي ولا اتكلم مع من اريدها
واخاف ان ذهبت مجددا لرؤيتها النظرة الشرعية يقال لي اين والدك
فما عساي ان اجيبهم؟
اشيروا علي بارك الله فيكم
 
طموحة

طموحة

:: عضو فعّال ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
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النقاط
471
محل الإقامة
الجزائر العاصمة
الجنس
أنثى
السلام عليكم
سهل الله أموركم و سيرها إلى كل خير
بداية أن يكون والدك بهاته الصعوبة في الطبع و لم يعارض هذا شيء جيد الحمد لله أقل شي ترك أمرك لك
مبدئيا والد الفتاة رأى منك خيرا فلن يردك بسبب عدم حضور الوالد لكن خذ معك أخاك الكبير أو أي شخص يكون متفهم و يحسن التودد و الكلام و أعتذر عن الوالد بالظروف وليس شرطا أن توضحها فكورونا غيرت أمورا عدة في العادات و التقاليد
لكن من الآن فكر كيف تقنع والدك بما بعد النظرة الشرعية يعني النظرة الشرعية في من لا يأخذ والده لكن في الأمور أكثر رسمية من الجيد أن يحضر ...هذا و لن يمسك عنك أحد أمر جعله الله لك
و لا يحتاج أن تنصح بالصبر على عدم الحديث إلى أن تكون زوجتك شرعا ...
ومسبقا بارك الله لكما وبارك عليكما و جمع بينكما في خير
 
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