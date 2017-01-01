

وجبة طائر الأورتولان الفرنسية المحرمة دوليا:

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تعتبر أكلة طائر الأورتولان بنتينج الفرنسية ، من أغرب الوجبات التي توجد في المطبخ الفرنسي ، سواء كانت في طريقة تناول هذه الأكلة ، أو طريقة طهيها ، حيث تعتبر واحدة من أبشع طرق الطهي التي يمكن أن تقوم بها البشرية ضد طيور الأورتولان أو التي تعرف بالانجليزية باسم Ortolan Bunting و هي تعني باللغة العربية درسة الشعير ، حيث أن هذا الطائر يعاني قبل موته خلال إجراءات عملية الطهي في هذه الوجبة ، و التي على الرغم من انتشارها و اعتبارها من الأكلات الفرنسية العالمية و التي يتباهى بتناولها الطبقة العليا و الارستقراطية في المجتمعات الأوربية ، إلا أنه يجب التوقف عن تناولها و طهيها ، و ذلك طبقا لجمعيات حقوق الحيوان و غيرها ، رحمة و رفقا بهذه الطيور.

طائر الأورتولان: تعتبر أكلة طائر الأورتولان بنتينج الفرنسية ، من أغرب الوجبات التي توجد في المطبخ الفرنسي ، سواء كانت في طريقة تناول هذه الأكلة ، أو طريقة طهيها ، حيث تعتبر واحدة من أبشع طرق الطهي التي يمكن أن تقوم بها البشرية ضد طيور الأورتولان أو التي تعرف بالانجليزية باسم Ortolan Bunting و هي تعني باللغة العربية درسة الشعير ، حيث أن هذا الطائر يعاني قبل موته خلال إجراءات عملية الطهي في هذه الوجبة ، و التي على الرغم من انتشارها و اعتبارها من الأكلات الفرنسية العالمية و التي يتباهى بتناولها الطبقة العليا و الارستقراطية في المجتمعات الأوربية ، إلا أنه يجب التوقف عن تناولها و طهيها ، و ذلك طبقا لجمعيات حقوق الحيوان و غيرها ، رحمة و رفقا بهذه الطيور.



و هذا النوع من الطائر هو طائر يعيش في قارة أوروربا بصفة عامة ، و موطنه الأصلي في دول غرب أسيا و دول أوروبا ، و لكنه عادة ما يتمركز و يقوم ببناء أعشاشه في الأماكن المنخفضة على الأرض ، حيث أنه يبتعد عن قمم الأشجار و الأماكن المرتفعة ، و عادة لا يعيش داخل الأشجار الكبيرة و الضخمة .

طريقة إعداد أكلة طائر الأورتولان:

و الجدير بالذكر أن هذه الأكلة يتم إعدادها من خلال اصطياد هذا الطائر و الإمساك به ، و هو حي ، و يتم بعد ذلك وضعه في صندوق كبير أسود ، و يقوموا بتغطيته و يضعوا بداخل الصندوق معه كم كبير من الطعام الخاص به و الحبوب ، الأمر الذي يجعل الطائر يفكر في أن الليل قد حان و يبدأ في تناول الطعام الخاص به ، و لأن النهار لا يأتي أبدا على هذا الطائر المسكين . ​

و يظل بهذا الصندوق فترة أسبوع تقريبا ، حتى يشعر الطاهي أن الطائر قد أمتلأ جسمه بالطعام ، وزاد وزنه إلى أضعاف ، و هذه الوجبة كانت تعرف منذ أيام العهد الروماني، حيث أن الإمبراطور الروماني ذاته يقوم بطلب هذه الأكلة مخصوص ، لكي يتم إعدادها له ، و لكن الرومان كانوا يعتمدوا على فقئ عين هذا الطائر الاثنين حتى لا يرى ضوء النهار أبدا و يبدأ في تناول الطعام حتى يزيد حجمه إلى أضعاف . ​



أما بعد ذلك فإنه بعد تأكدهم من وصول الطائر إلى الوزن و الحجم المراد ، يقوموا بتغريق الطائر في نوع قديم من أنواع النبيذ يطلق عليه اسم البراندي ، أو يقوموا بإغراقه حيا في الويسكي الفاخر ، و ينقع حتى يموت و يظل هكذا فترة محددة ، و أخيرا يخرجوه من هذا المنقوع و يتم تنظيفه جيدا ، ثم تحميره على النيران الهادئة لمدة عشرة دقائق ، مع وضع بعض الويسكي عليه أثناء التحمير و يضاف له التوابل الخاصة به ، ثم يقدم للأكل .

طريقة تناول الطائر الغريبة:

و إذا كانت طريقة إعداد هذه الأكلة غريبة ، فإن طريقة تناولها هي الأغرب حقا ، حيث أنهم عادة ما يقومون بتغطية رؤوسهم بالقماش ، طوال فترة تناولهم لهذه الأكلة ، و يرجع ذلك إلى كونهم يشعرون بالخشية والخجل والحياء من الإله ، حيث أنه من العار عليهم تشويه و تعذيب هذا الطائر الخلاب ، و الذي يعتبر من أجمل مخلوقات الخالق . ​