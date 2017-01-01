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وجبة طائر الأورتولان الفرنسية المحرمة دوليا

الموضوع في 'ركن عالم الحيوانات والطيور والنباتات' نشر بواسطة خووخه, ‏10 جانفي 2018 على 20:56.

  1. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

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    وجبة طائر الأورتولان الفرنسية المحرمة دوليا:
    من أفظع المواضيع التي قرأتها
    نقلته لكم دون أيّة إضافة
    [​IMG]

    تعتبر أكلة طائر الأورتولان بنتينج الفرنسية ، من أغرب الوجبات التي توجد في المطبخ الفرنسي ، سواء كانت في طريقة تناول هذه الأكلة ، أو طريقة طهيها ، حيث تعتبر واحدة من أبشع طرق الطهي التي يمكن أن تقوم بها البشرية ضد طيور الأورتولان أو التي تعرف بالانجليزية باسم Ortolan Bunting و هي تعني باللغة العربية درسة الشعير ، حيث أن هذا الطائر يعاني قبل موته خلال إجراءات عملية الطهي في هذه الوجبة ، و التي على الرغم من انتشارها و اعتبارها من الأكلات الفرنسية العالمية و التي يتباهى بتناولها الطبقة العليا و الارستقراطية في المجتمعات الأوربية ، إلا أنه يجب التوقف عن تناولها و طهيها ، و ذلك طبقا لجمعيات حقوق الحيوان و غيرها ، رحمة و رفقا بهذه الطيور.
    طائر الأورتولان:
    و هذا النوع من الطائر هو طائر يعيش في قارة أوروربا بصفة عامة ، و موطنه الأصلي في دول غرب أسيا و دول أوروبا ، و لكنه عادة ما يتمركز و يقوم ببناء أعشاشه في الأماكن المنخفضة على الأرض ، حيث أنه يبتعد عن قمم الأشجار و الأماكن المرتفعة ، و عادة لا يعيش داخل الأشجار الكبيرة و الضخمة .
    [​IMG]
    طريقة إعداد أكلة طائر الأورتولان:
    و الجدير بالذكر أن هذه الأكلة يتم إعدادها من خلال اصطياد هذا الطائر و الإمساك به ، و هو حي ، و يتم بعد ذلك وضعه في صندوق كبير أسود ، و يقوموا بتغطيته و يضعوا بداخل الصندوق معه كم كبير من الطعام الخاص به و الحبوب ، الأمر الذي يجعل الطائر يفكر في أن الليل قد حان و يبدأ في تناول الطعام الخاص به ، و لأن النهار لا يأتي أبدا على هذا الطائر المسكين .

    و يظل بهذا الصندوق فترة أسبوع تقريبا ، حتى يشعر الطاهي أن الطائر قد أمتلأ جسمه بالطعام ، وزاد وزنه إلى أضعاف ، و هذه الوجبة كانت تعرف منذ أيام العهد الروماني، حيث أن الإمبراطور الروماني ذاته يقوم بطلب هذه الأكلة مخصوص ، لكي يتم إعدادها له ، و لكن الرومان كانوا يعتمدوا على فقئ عين هذا الطائر الاثنين حتى لا يرى ضوء النهار أبدا و يبدأ في تناول الطعام حتى يزيد حجمه إلى أضعاف .

    أما بعد ذلك فإنه بعد تأكدهم من وصول الطائر إلى الوزن و الحجم المراد ، يقوموا بتغريق الطائر في نوع قديم من أنواع النبيذ يطلق عليه اسم البراندي ، أو يقوموا بإغراقه حيا في الويسكي الفاخر ، و ينقع حتى يموت و يظل هكذا فترة محددة ، و أخيرا يخرجوه من هذا المنقوع و يتم تنظيفه جيدا ، ثم تحميره على النيران الهادئة لمدة عشرة دقائق ، مع وضع بعض الويسكي عليه أثناء التحمير و يضاف له التوابل الخاصة به ، ثم يقدم للأكل .
    [​IMG]

    طريقة تناول الطائر الغريبة:
    و إذا كانت طريقة إعداد هذه الأكلة غريبة ، فإن طريقة تناولها هي الأغرب حقا ، حيث أنهم عادة ما يقومون بتغطية رؤوسهم بالقماش ، طوال فترة تناولهم لهذه الأكلة ، و يرجع ذلك إلى كونهم يشعرون بالخشية والخجل والحياء من الإله ، حيث أنه من العار عليهم تشويه و تعذيب هذا الطائر الخلاب ، و الذي يعتبر من أجمل مخلوقات الخالق .

    و يتم تناول هذا الطائر من خلال الإمساك برأس الطائر و وضع جسده و أقدامه في الفم و من بعدها يتم التهامه سواء على مرة أو مرتين ، و غالبا لا يحتوي بداخله على عظام كثيرة .
    [​IMG]
    تحريم تناول هذه الأكلة دوليا:
    و لقد قامت الأمم المتحدة بتحريم تناول هذه الأكلة في عام 1999 و ذلك بسبب الإقبال الشديد على هذه الأكلة على الرغم من العنف و السادية التي تتميز بها الأكلة ، و لكنهم ما زالوا يتناولون هذه الأكلة حتى يومنا هذا على الرغم من الإعلان عن دخول طائر الأورتولان ضمن الحيوانات المهددة بخطر الانقراض و ذلك كان في عام 2007م .

    [​IMG]

     
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    خووخه, ‏10 جانفي 2018 على 20:56
    #1
  2. العَنْقَاءُ

    العَنْقَاءُ :: عضو متألق ::

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    سبحان الله
    الشر موجود في كلّ مكان
    الحمد الله على نعمة الإسلام
    يبدوا أن الطائر لم يذبح وتم شيه بطريقة خبيثة حيًا ..
    أين هم دعاة فرنسا !
    شكرًا لك أخية خووخه موضوع قيم
    ويدعوا للتأمل في فرنسا التي يبجلها الخلق الكثير..الكثير
     
    missing heart, خووخه و Salah eddin معجبون بهذا.
    العَنْقَاءُ, ‏11 جانفي 2018 على 20:12
    #2
  3. خووخه

    خووخه :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏14 أكتوبر 2014
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    حيّاك الله أخي الكريم @العَنْقَاءُ
    يسرّني أن أرى حروفك بعد غياب
    ....
    أشد ما يُؤلمني دائما في قتل الحيوانات هو تعذيبها
    وأيّ تعذيب
    إنه تعذيب من أجل شهية حفنة من الرجال
    وأما فرنسا ففظائعها أثناء احتلالها للجزائر تُغني عن أيّة أخبار أخرى
    يدّعون الإنسانية وهم أبعد الناس عنها بسوء أفعالهم
    ....
    نعم
    الحمد لله على نعمة الإسلام
    الإسلام الذي رأف بالحيوانات حتى في ذبحها
    ....
    أشكرك على جميل مرورك
    لك تقديري وامتناني



     
    خووخه, ‏11 جانفي 2018 على 23:43
    #3

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