طائر الهوتزن

الهوتزن ليس طائرًا عاديًا، بل واحد من أغرب الكائنات الحية على الكوكب.فراخه تمتلك مخالب على الأجنحة، لكنها ليست للزينة؛ بل تستخدمها فعليًا للتسلق والعودة إلى العش بعد السقوط في الماء.معدته مختلفة عن معظم الطيور؛ إذ يقضي الطعام ساعات طويلة في التخمير قبل هضمه، ولهذا يمتلك جهازًا هضميًا ضخمًا بشكل غير معتاد.بسبب كبر جهازه الهضمي، أصبحت قدرته على الطيران محدودة مقارنة بمعظم الطيور الأخرى.رائحته قوية لدرجة أن بعض السكان المحليين يتجنبون أكله، ولهذا ينجو أحيانًا من الصيد أكثر من غيره.من الطيور القليلة التي تمارس ما يشبه "الحضانة الجماعية"، حيث قد يساعد أكثر من فرد بالغ في رعاية الصغار.يبني أعشاشه فوق المياه مباشرة، وكأن لديه خطة هروب جاهزة لصغاره عند أي هجوم.عندما تكبر الفراخ تختفي المخالب تدريجيًا، وكأن الطائر يتخلص من آخر ذكرى ظاهرة تربطه بأسلافه القديمة.يصفه بعض علماء الأحياء بأنه أحد أكثر الطيور غرابة من الناحية التطورية، لأن أقرب أقاربه ليسوا واضحين كما هو الحال مع معظم الطيور الأخرى.الأغرب على الإطلاق: لو شاهدت فرخ الهوتزن يتسلق شجرة بمخالبه بعد خروجه من الماء، فسترى سلوكًا يذكّر العلماء بما كانوا يتخيلونه عن بعض أسلاف الطيور والديناصورات الصغيرة قبل ملايين السنين.سؤال محيرإذا رأيت مخلوقًا:له ريش كطائر،ومخالب كزاحف،ويسبح مثل بعض الحيوانات المائية،ويهضم الطعام بطريقة تشبه الأبقار...فهل ستعتبره طائرًا عاديًا أم واحدًا من أغرب ألغاز التطور على الأرض؟