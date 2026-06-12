إلياس
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طائر الزيت (Oilbird) – غرائب أغرب مما تتخيل!
هذا الطائر هو Steatornis caripensis، واحد من أغرب الطيور في العالم، وكأنه كائن يعيش خارج قوانين الطبيعة!
1) “يرى بالصوت” مثل الخفافيش
يصدر نقرات سريعة جدًا داخل الكهوف، ويستخدم صداها لتحديد طريقه في ظلام تام.
2) يعيش في كهوف لا يدخلها الضوء أبدًا
يقضي حياته داخل كهوف ضخمة
أحيانًا آلاف الطيور في نفس المكان
الظلام فيها كامل 100%
3) طائر نباتي ليلي نادر
بعكس أغلب الطيور الليلية المفترسة، هو يتغذى على:
الفواكه الزيتية فقط
لذلك سُمّي “طائر الزيت”
4) رائحة الكهف غريبة جدًا
بسبب هضم الفاكهة الزيتية:
الكهوف تكون لها رائحة قوية جدًا
تشبه الزيت أو المواد العضوية المخمرة
5) صغاره تخزن دهون بشكل غير طبيعي
الفراخ تصبح ضخمة جدًا
أحيانًا أثقل من الأبوين
ثم تحرق الدهون تدريجيًا حتى تستطيع الطيران
6) مصدر إلهام للعلماء
طريقة “رؤيته بالصوت” ساعدت في تطوير:
أنظمة الملاحة داخل الأنفاق
تقنيات الروبوتات في الظلام
7) استخدامه قديمًا عند البشر
في بعض المناطق:
كانوا يستخرجون الزيت من صغاره
لاستخدامه كوقود للإضاء
الخلاصة:
طائر يعيش في ظلام كامل، يرى بالصوت، يأكل الفاكهة فقط، ويصنع بيئة كهوف غريبة جدًا… كأنه من عالم آخر!
هذا الطائر هو Steatornis caripensis، واحد من أغرب الطيور في العالم، وكأنه كائن يعيش خارج قوانين الطبيعة!
1) “يرى بالصوت” مثل الخفافيش
يصدر نقرات سريعة جدًا داخل الكهوف، ويستخدم صداها لتحديد طريقه في ظلام تام.
2) يعيش في كهوف لا يدخلها الضوء أبدًا
يقضي حياته داخل كهوف ضخمة
أحيانًا آلاف الطيور في نفس المكان
الظلام فيها كامل 100%
3) طائر نباتي ليلي نادر
بعكس أغلب الطيور الليلية المفترسة، هو يتغذى على:
الفواكه الزيتية فقط
لذلك سُمّي “طائر الزيت”
4) رائحة الكهف غريبة جدًا
بسبب هضم الفاكهة الزيتية:
الكهوف تكون لها رائحة قوية جدًا
تشبه الزيت أو المواد العضوية المخمرة
5) صغاره تخزن دهون بشكل غير طبيعي
الفراخ تصبح ضخمة جدًا
أحيانًا أثقل من الأبوين
ثم تحرق الدهون تدريجيًا حتى تستطيع الطيران
6) مصدر إلهام للعلماء
طريقة “رؤيته بالصوت” ساعدت في تطوير:
أنظمة الملاحة داخل الأنفاق
تقنيات الروبوتات في الظلام
7) استخدامه قديمًا عند البشر
في بعض المناطق:
كانوا يستخرجون الزيت من صغاره
لاستخدامه كوقود للإضاء
الخلاصة:
طائر يعيش في ظلام كامل، يرى بالصوت، يأكل الفاكهة فقط، ويصنع بيئة كهوف غريبة جدًا… كأنه من عالم آخر!