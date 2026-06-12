طائر الزيت

إلياس

إلياس

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أوفياء اللمة
🦜 طائر الزيت (Oilbird) – غرائب أغرب مما تتخيل!
هذا الطائر هو Steatornis caripensis، واحد من أغرب الطيور في العالم، وكأنه كائن يعيش خارج قوانين الطبيعة!
🧠 1) “يرى بالصوت” مثل الخفافيش
يصدر نقرات سريعة جدًا داخل الكهوف، ويستخدم صداها لتحديد طريقه في ظلام تام.
🌑 2) يعيش في كهوف لا يدخلها الضوء أبدًا
يقضي حياته داخل كهوف ضخمة
أحيانًا آلاف الطيور في نفس المكان
الظلام فيها كامل 100%
🍈 3) طائر نباتي ليلي نادر
بعكس أغلب الطيور الليلية المفترسة، هو يتغذى على:
الفواكه الزيتية فقط
لذلك سُمّي “طائر الزيت”
🧪 4) رائحة الكهف غريبة جدًا
بسبب هضم الفاكهة الزيتية:
الكهوف تكون لها رائحة قوية جدًا
تشبه الزيت أو المواد العضوية المخمرة
🐣 5) صغاره تخزن دهون بشكل غير طبيعي
الفراخ تصبح ضخمة جدًا
أحيانًا أثقل من الأبوين
ثم تحرق الدهون تدريجيًا حتى تستطيع الطيران
🧭 6) مصدر إلهام للعلماء
طريقة “رؤيته بالصوت” ساعدت في تطوير:
أنظمة الملاحة داخل الأنفاق
تقنيات الروبوتات في الظلام
💀 7) استخدامه قديمًا عند البشر
في بعض المناطق:
كانوا يستخرجون الزيت من صغاره
لاستخدامه كوقود للإضاء
🔥 الخلاصة:
طائر يعيش في ظلام كامل، يرى بالصوت، يأكل الفاكهة فقط، ويصنع بيئة كهوف غريبة جدًا… كأنه من عالم آخر!
 

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