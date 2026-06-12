طائر الزيت (Oilbird) – غرائب أغرب مما تتخيل!هذا الطائر هو Steatornis caripensis، واحد من أغرب الطيور في العالم، وكأنه كائن يعيش خارج قوانين الطبيعة!1) “يرى بالصوت” مثل الخفافيشيصدر نقرات سريعة جدًا داخل الكهوف، ويستخدم صداها لتحديد طريقه في ظلام تام.2) يعيش في كهوف لا يدخلها الضوء أبدًايقضي حياته داخل كهوف ضخمةأحيانًا آلاف الطيور في نفس المكانالظلام فيها كامل 100%3) طائر نباتي ليلي نادربعكس أغلب الطيور الليلية المفترسة، هو يتغذى على:الفواكه الزيتية فقطلذلك سُمّي “طائر الزيت”4) رائحة الكهف غريبة جدًابسبب هضم الفاكهة الزيتية:الكهوف تكون لها رائحة قوية جدًاتشبه الزيت أو المواد العضوية المخمرة5) صغاره تخزن دهون بشكل غير طبيعيالفراخ تصبح ضخمة جدًاأحيانًا أثقل من الأبوينثم تحرق الدهون تدريجيًا حتى تستطيع الطيران6) مصدر إلهام للعلماءطريقة “رؤيته بالصوت” ساعدت في تطوير:أنظمة الملاحة داخل الأنفاقتقنيات الروبوتات في الظلام7) استخدامه قديمًا عند البشرفي بعض المناطق:كانوا يستخرجون الزيت من صغارهلاستخدامه كوقود للإضاءالخلاصة:طائر يعيش في ظلام كامل، يرى بالصوت، يأكل الفاكهة فقط، ويصنع بيئة كهوف غريبة جدًا… كأنه من عالم آخر!