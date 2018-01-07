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قضاء الصلوات (الفرائض و النوافل )/ تفصيل مهم جدا .

الموضوع في 'منتدى الفقـه والعقيدة الإسلامية' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏11 جانفي 2018 على 12:34.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تفصيل غاية في الاهمية لمن تعثر في قضاء ما فات من صلاة .. فرضا و نفلا .. كصلاة الوتر او العيد او ذوات الاسباب ..
    للشيخ العلم الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه

    " السؤال:

    أيضاً يقول:
    هل الصلاة تقضى سواء كانت الفرض أو الواجب؟
    وهل تقضى في وقتها كمثل أن فاتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء ولم أصل المغرب، فهل يجوز لي أن أصلي العشاء ثم أصلي المغرب بعدها مباشرة أم أصلي المغرب في اليوم الثاني في وقتها بعد الفرض؟


    الجواب:


    الشيخ:
    نقول:
    يجب عليك قضاء الصلاة الفريضة إذا فاتتك لعذر كنسيان ونوم،
    يجب عليك قضاؤها متى زال ذلك العذر،
    فقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك».
    وفي المثال الذي ذكرت : أنه فاتتك صلاة المغرب ودخل وقت العشاء     فابدأ بصلاة المغرب أولاً ثم صلِّ العشاء بعدها؛ لأنه لا بد من الترتيب بين الصلوات كما أمر الله تبارك وتعالى بها، ( فصلاة المغرب تصلى قبل العشاء، والفجر يصلى قبل الظهر، والظهر تصلى قبل العصر، وهكذا ).
    وأما قولك أنك تقضيها في وقتها المماثل فهذا ليس بصحيح،     وإن كان بعض العامة يظنون أن الإنسان إذا فاته صلوات فإنه يقضي كل صلاة مع نظيرتها من اليوم الثاني، ولكن هذا جهل.
    أما صلوات النوافل فإنها تقضى إذا فاتت،     وذلك في الموقتات كالرواتب مع المفروضات إذا فاتت فإنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة نومهم عن صلاة الفجر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفريضة. وكذلك الوتر إذا فات بنوم أو مرض أو نحوه فإنه يقضى بالنهار، لكنه يقضى غير وتر، يقضى شفعاً؛
    لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه نوم أو وجع عن صلاة الوتر صلى في النهار اثنتي عشر ركعة.
    فعلى هذا إذا فاتك الوتر بنوم مثل أن كنت أخرت وترك إلى آخر الليل ثم لم تقم وكان من عادتك أن توتر بثلاث فإنك تصلي الضحى أربع ركعات، لا تصله ثلاثاً؛ لأن الثلاثة إنما كان الحكمة منها أن توتر صلاة الليل، وصلاة الليل قد انقضت، وعلى هذا فتقضي أربع ركعات بدلاً عن الثلاثة كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
    وأما النوافل المطلقة فإنه لا وقت لها حتى نقول أنها تقضى إذا فات وقتها،
    وأما نوافل الأسباب كتحية المسجد وصلاة الكسوف فإنها لا تقضى إذا فات سببها، فصلاة الكسوف مثلاً إذا زال الكسوف وانجلت الشمس أو القمر فإنها لا تقضى، وكذلك تحية المسجد إذا جلس الإنسان وطال الجلوس فإنه لا يقضيها؛ لأنها فاتت عن وقتها، وكذلك سنة الوضوء لو توضأ ثم لم يصل وتأخر وقت صلاته فإنه لا يصليها.
    فتبين بهذا أن الفرائض تقضى في كل حال في الوقت الذي يزول فيه العذر، وكذلك الصلوات النوافل الموقتة بوقت كالوتر والرواتب،
    وأما النوافل المطلقة فلا تقضى؛ لأنه لا وقت لها، وإنما يصلي نفلاً متى شاء في غير وقت النهي،
    وأما النوافل ذوات الأسباب وهو القسم الرابع فإنه إذا فاتت أسبابها فإنها لا تقضى أيضاً؛ لأنها مربوطة بسببها، فإذا تأخرت عنه لم تكن فعلت من أجله فلا تقضى.
    وبهذه المناسبة أود أن أقول:
    إن الصلوات الفائتة تنقسم إلى أقسام،
    - منها ما يقضى على صفته متى زال العذر المانع من أدائه، مثل الصلوات الخمس،
    - ومنها ما يقضى لكن     يؤتى عنه ببدل كالجمعة إذا فاتت فإنها تقضى في وقتها متى زال العذر ويصليها الإنسان ظهراً لا يصليها جمعة،
    - ومنها ما يقضى     في نظير وقته على صفته كصلاة العيد إذا فاتت بالزوال فإنها تقضى في اليوم الثاني في وقت صلاة العيد بالأمس،
    - ومنها ما يقضى     متى ذكر لكن لا على صفته ،
    كالوتر كما أشرنا إليه قريباً    ،
    - ومنها     ما لا يقضى كذوات الأسباب كما أشرنا إليه أيضاً قريباً.
    - **     ثم اعلم أنك :
    - إذا قضيت فائتة من الفرائض فإنما تقضيها على صفة ما وجبت عليك،
    -فإذا قضيت صلاة الليل في النهار فإنك تجهر فيها بالقراءة ( كما لو قضيت صلاة الفجر بعد طلوع الشمس فإنك تقرأ فيها جهراً كما لو أديتها) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم،
    - وإذا قضيت صلاة النهار في الليل فإنك تسر بها ولا تجهر كما لو نمت عن صلاة العصر ولم تستيقظ إلا بعد غروب الشمس، فإنك تصلي العصر لكن تسر فيها بالقراءة.
    - وإذا قضيت صلاة سفر وأنت في بلدك فإنك تقضيها ركعتين ولا تقضيها أربعاً؛ لأنها وجبت عليك ركعتين،     والقضاء يحكي الأداء.
    - وإذا ذكرت صلاة حضر وأنت مسافر وقضيتها فإنك تقضيها أربعاً، فإنها وجبت عليك أربعاً     والقضاء يحكي الأداء.
    -     والمهم أن المقضي من الفرائض من الصلوات الخمس يقضى على صفته كيفية وكمية.

    قضاء الفوائت وهل يلزمه الترتيب ؟
    http://binothaimeen.net/content/13553

    اسم السلسلة: فتاوى نور على الدرب>الشريط رقم [40]

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    *حزن النبلاء*, ‏11 جانفي 2018 على 12:34
    #1
  2. إلياس

    إلياس :: عضو بارز ::

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    إلياس, ‏11 جانفي 2018 على 13:47
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    اضافة فقهية خلاصتها : " الفرض نية لفعل واحد ، والسنن نية لفعلين" .

    السائل :
    هل تغني السنن الراتبة كركعتي الفجر عن ركعتي تحية المسجد ؟

    الشيخ :
    - إذا نوى بها تحية المسجد زايد سنة الوقت جاز     ولا عكس ،
    أعني لما كانت تحية المسجد أقوى من سنة الوقت إلى درجة أن هناك     من يقول بوجوبها أي تحية المسجد ونحن معهم ؛ ولذلك فينبغي أن ينوي قبل كل شيء تحية المسجد ثم ينوي سنة الوقت لا العكس أي لا يجوز أن ينوي صلاة السنة أولا والتحية تبعا لا ؛ لأن التحية أقوى من السنة ؛فالأضعف يشمله الأقوى ولا العكس وهذه قضية مادية ومعنوية في آن واحد .

    فتاوى الالباني رحمه الله الصفحة الرئيسية » سلسلة الهدى والنور » الشريط رقم : 229
     
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    *حزن النبلاء*, ‏11 جانفي 2018 على 13:51
    #3
  4. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
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    السؤال
    عند ما أصلي ركعتين بنية سنة الوضوء وتحية المسجد والضحى هل ثوابها كأني صليت كل صلاة لوحدها أم الأجر على سنة واحدة منهم فقط؟

    الإجابــة



    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

    فسنة الوضوء وتحية المسجد من     السنن غير المقصودة لذاتها ومن ثم فإنها تندرج في غيرها بحيث يصح التشريك في النية بينها وبين غيرها من الصلوات، فمن صلى ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الضحى أجزأه ذلك.

    قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
    يصح ذلك؛
    لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها، فهذه لا تتداخل،     وبعض السنن يكون المقصود منها تحصيل الصلاة فقط، فمثلاً:
    سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين بعد الوضوء؛ سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى، أو راتبة الظهر أو راتبة الفجر، أو السنة التي تكون بين الأذان والإقامة؛ لأن بين كل أذانين صلاة، وكذلك تحية المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة وتغني عن تحية المسجد.

    أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل،
    ولهذا لو قال قائل:
    سأجعل راتبة الظهر الأولى -التي هي أربع ركعات- ركعتين وأنويها عن الأربع،
    نقول له: لا يصلح؛ لماذا؟
    لأن السنة هنا مقصودة بذاتها، بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين انتهى. وعليه؛ فإن من صلى هذه الصلوات بنية واحدة حصل له أصل الأجر لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه، وكان ذلك أعظم في أجره من أن يصلي ركعتين بنية صلاة واحدة من هذه الصلوات، ومع هذا فإنه لو صلى كل صلاة منها بنية مستقلة كان ذلك أفضل وأكثر أجرا،
    جاء في حواشي الشهواني:
    لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة، والافضل أن يصلي أربعا، وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء انتهى،
    وقال الشيخ الفوزان حفظه الله:
    نعم يجوز للإنسان أن يصلي راتبة الظهر وتكفي عما ذكر معها من تحية المسجد وسنة الوضوء، وإن فعل كل واحدة على حدة فهو أفضل، وأكثر أجرًا. انتهى.

    والله أعلم
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=129438
     
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    *حزن النبلاء*, ‏11 جانفي 2018 على 14:01
    #4
  5. عائشة أم براء

    عائشة أم براء :: عضو منتسِب ::

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    عائشة أم براء, ‏11 جانفي 2018 على 17:00
    #5
  6. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
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    منتدى الترفيه والتسلية
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    السلام عليكم
    بارك الله لك اخي امير في ميزان حسناتك
    أيضا كاين بعض الناس يقولك نغرم الصلاة لي ماصليتهاش كي كنت صغير
    شفت بزاف ناس هكذا زعما يحسبلها بدا يصلي في سن 15 سنة والصلاة مفروضة من 10 سنوات
    أي لازم يحسب شحال من صلاة في 5 سنوات ويبدا مع كل صلاة يقضي في اللي فاتت
    شفت ناس بزاف هكذا ويما كانت وحدة منهم كي قلتلها علاه راكي تصلي 5 عصر و5 مغرب و5 مرات عشاء وووو
    هكذا فهمتني لحساب كيما قلت انا من قبل
    كي قلتلها شكون قالك قالتلي سمعت ابو عبد السلام لي عاد يفتي فالتلفزيون هو لي قال
    شفت كيفاه ياخويا يجهلو فالناس ويصعبو الدين
    وحوست عليه فاليوتوب وصح لقيتو هو قال هكذا
    كيما واحد كومونتالو فالفيديو قالو مزيا ماسمعتكش قبل مانبدا نصلي لو هكذاك نحلف عليها مانصلي طول حياتي على جالك
    ربي يهدينا
     
    Skor m@k, ‏11 جانفي 2018 على 17:17
    #6
  7. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    بارك الله فيك اخي
    وجعله فى ميزان حسناتك
     
    صمت المشاعر, ‏11 جانفي 2018 على 17:20
    #7

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