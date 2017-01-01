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وقفة ! و ذكرى !

الموضوع في 'منتدى الشريعة الإسلامية العام' نشر بواسطة *حزن النبلاء*, ‏12 جانفي 2018 على 10:05.

  1. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    بسم الله
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (_)
    وقفة لفضيــــلة[ الشيخ/عبد الرزاق البدر -حفظه الله- ] من مقاله (ماذا بعد رمضان ) :


    ...« وهاهنا مثلٌ عظيم يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه ؛
    أرأيتم لو أن امرأةً كانت تُحسن الغزل وتتقنه فأخذت شهراً كاملا تُبرم غزلها وتحكِمه وتتقنه فلما أكملت شهراً نصباً وتعباً وجِدّا عادت إلى غزلها تنقضه بعد إحكامه كيف يقول القائلون عنها ؟!
    وماذا يتحدَّث الناس عن حالها ؟!
    فإنها حالٌ بئيسةٌ مفارقةٌ للعقل والحكمة ، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى منبهاً لهذا الأمر عباده : {    وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا}[النحل:92] .
    نعم إذا وُفِق العبد لطاعة الله جل وعلا وأقبلت نفسه على الطاعة وتمرَّنت على العبادة وراضت للطاعة ولانت بعد انفلاتها لا يليق بحال عبد وفَّقه الله لذلك أن ينقض هذا المحكَم المبرَم     وأن يتحول إلى حالة يعلم من نفسه أنها لا ترضي ربه تبارك وتعالى .

    http://al-badr.net/muqolat/2535

    FB_IMG_1515582912941.jpg
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    و في هذا اليوم الفاضل
    *يوم الجمعة*
    نصيحة : استنزلوا رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!

    من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ:

    قال النبي ﷺ:
    مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً
    صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.
    (مسلم ٣٨٤)

    الصلاة الواحدة بعشر
    والعشر بمائة
    والمائـة بألـف
    والألف بعشرة آلاف.‼️
    وفي ذلك فليتنافس المتنافسون

    اللَّهُمَّ صَلِّ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ ‎إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ ‎مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

    •┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•

    لا تنسونا من دعائكم للوالدة بالشفاء العاجل الله يرحم والديكم
    •┈┈•┈┈•⊰✿✿⊱•┈┈•┈┈•
     
    Twinkle Stars معجب بهذا.
    *حزن النبلاء*, ‏12 جانفي 2018 على 10:05
    #1
  2. Twinkle Stars

    Twinkle Stars
    :: مشرفة ::
    منتدى هذه مشكلتي
    منتدى واش راك تهدر     طاقم المشرفات

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    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    أحسن الله إليك
    ’’ الله يهدينا ويوفقنا يا رب لمعرفة أخطائنا و اجتنابها واتباع الحق والثبات عليه"
    اللهم رب الناس أذهب البأس و اشف والدة الأخ *حزن النبلاء* أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما
     
    *حزن النبلاء* معجب بهذا.
    Twinkle Stars, ‏12 جانفي 2018 على 16:57
    #2

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