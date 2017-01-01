وقفة ! و ذكرى !



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته (_)

وقفة لفضيــــلة[ الشيخ/عبد الرزاق البدر -حفظه الله- ] من مقاله (ماذا بعد رمضان ) :





...« وهاهنا مثلٌ عظيم يجدر الإشارة إليه والتنبيه عليه ؛

أرأيتم لو أن امرأةً كانت تُحسن الغزل وتتقنه فأخذت شهراً كاملا تُبرم غزلها وتحكِمه وتتقنه فلما أكملت شهراً نصباً وتعباً وجِدّا عادت إلى غزلها تنقضه بعد إحكامه كيف يقول القائلون عنها ؟!

وماذا يتحدَّث الناس عن حالها ؟!

فإنها حالٌ بئيسةٌ مفارقةٌ للعقل والحكمة ، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى منبهاً لهذا الأمر عباده : { وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا}[النحل:92] .

نعم إذا وُفِق العبد لطاعة الله جل وعلا وأقبلت نفسه على الطاعة وتمرَّنت على العبادة وراضت للطاعة ولانت بعد انفلاتها لا يليق بحال عبد وفَّقه الله لذلك أن ينقض هذا المحكَم المبرَم وأن يتحول إلى حالة يعلم من نفسه أنها لا ترضي ربه تبارك وتعالى .



http://al-badr.net/muqolat/2535





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و في هذا اليوم الفاضل

*يوم الجمعة*

نصيحة : استنزلوا رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!



من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ:



قال النبي ﷺ: بسم اللهالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (_)وقفة لفضيــــلة[ الشيخ/عبد الرزاق البدر -حفظه الله- ] من مقاله (ماذا بعد رمضان ) :...«•••••●●●● ️️️️️️️و في هذا اليوم الفاضل*يوم الجمعة*نصيحة :رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة الصلاة على النبي ﷺ:قال النبي ﷺ:

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

(مسلم ٣٨٤)



الصلاة الواحدة بعشر

والعشر بمائة

والمائـة بألـف

والألف بعشرة آلاف.‼️

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون



اللَّهُمَّ صَلِّ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ ‎إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ ‎مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ