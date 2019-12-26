اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استنزلوا رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!
من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي ﷺ:
• قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَلَّــى عَلَيَّ صَـلاة
صَلَّــى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْـــرٓاً .
مسلم ٣٨٤
• الصلاة الواحدة بعشر.!
والعشر بمائة.!!
والمائـة بألـف.!!
والألف بعشرة آلاف.!!
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..
• صيغة الصلاة على النبي ﷺ:
اللهم صَل وسلم وبارك على محمد
او
اللَّهُمَّ صَلِّ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ علے إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ،
اللَّهُمَّ بَارِكْ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استنزلوا رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!
من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي ﷺ:
• قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ صَلَّــى عَلَيَّ صَـلاة
صَلَّــى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْـــرٓاً .
مسلم ٣٨٤
• الصلاة الواحدة بعشر.!
والعشر بمائة.!!
والمائـة بألـف.!!
والألف بعشرة آلاف.!!
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..
• صيغة الصلاة على النبي ﷺ:
اللهم صَل وسلم وبارك على محمد
او
اللَّهُمَّ صَلِّ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ علے إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ،
اللَّهُمَّ بَارِكْ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ