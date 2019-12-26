اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

استنزلوا رحمة الله وعطاياه ..بالصلاة عليه ﷺ.!

من أفضل الاعمال ليلة ويوم الجمعة كثرة الصلاة على النبي ﷺ:

• قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ صَلَّــى عَلَيَّ صَـلاة

صَلَّــى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْـــرٓاً .

مسلم ٣٨٤

• الصلاة الواحدة بعشر.!

والعشر بمائة.!!

والمائـة بألـف.!!

والألف بعشرة آلاف.!!

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون..

• صيغة الصلاة على النبي ﷺ:

اللهم صَل وسلم وبارك على محمد

او

اللَّهُمَّ صَلِّ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ علے ‎إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ،

اللَّهُمَّ بَارِكْ علے مُحَمَّدٍ وعلے آلِ ‎مُحَمَّد، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعلے آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ