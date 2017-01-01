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التسلاف والطلبة موضة 2017

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة رؤوف المستقبل ب, ‏12 جانفي 2018 على 16:19.

  1. رؤوف المستقبل ب

    رؤوف المستقبل ب :: عضو مُشارك ::

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    سلامو عليكم ..

    انا ديما نشوف في حياتي انو التسلاف داير طريق طويلـة ..
    الجيران يجو يدقو الباب ..: قاتلك يما سلفيلي 100 الف ومن بعديها نرجعهالك .. بعد عام كامل يرجوعها ... ولا قاتلك ختي ابعثيلي الشال ديالك والصندال .. ميرجعولكش بعد قرون .. كي يتقطعوا ويرشاو حتان يجوك..

    وكل شيء طبق القاعدة عنو اي حاجة توقع انهم يجو يسلفوها ..احيانا الواحد يستغرب !!
    ولا الطلبـة نتاع الحوايج ..قاتلك ماما ابعثيلي طوماطيش و فلفل وبطاطا >>> لالا ارواحي هزي الفريجيدار خيرلك ..<<<

    والحقيقة انهم تلقايهم لاباس عنهم غير والفو برك .. باباهم استاذ ويسلك كيفو كيف الناس..
    مي الله غالب الطلبة والتسلاف في العروق مع الدم يمشو ..

    انا في الحقيقة منحبش هذا النوع من الجيران مراتش نتمنى اني نسكن وحدي في صحراء خالية لا تكسار راس لا والو ..
    يجو على 1 نتاع الليل يطلبو كلشي ..تخيلو ؟

    حبيت نحط الموضوع ..
    ونشوفو مع بعضاتنا الحل باه نتهناو ..
    لانو انا نتحشم كي يجو منحبش نتلفهم !!بالمقابل انا منحبش يلي يتسلف ..

    ايا حطوا رايكم لانو يهمني ..
     
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    رؤوف المستقبل ب, ‏12 جانفي 2018 على 16:19
    #1
  2. Skor m@k

    Skor m@k
    :: مشرف ::
    منتدى واش راك تهدر
    منتدى الترفيه والتسلية
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    السلام عليكم
    التسلاف هذا الحاجة لي نكرها كامل لوكان نبقى للحفى مانسلفش صباط
    وتقريبا الرجال مايسلفوش بزاف لحوايج قليل غير بلاك الكوستيم تاع العرس لي عاد يسلفو على صاحبو
    خاطرش مايلبسوش يستعملو نهار برك وخلاص سافيك مايهمش
    اما نسلف الدراهم غير لصاحبي ولا واحد يكون محتاج ونعرفو بلي محتاج
    خاطرش كاين عباد عندو هواية تاع التسلاف هذا مكان
    اما النساء فأهدر برك شفتهم يسلفو كلش يامحاينك لحوايج بلاك تلقى الحوما كامل لابسين تاع التسلاف ههههههه
    اما حنا فالدار يما ماتسلفش منذاك تبقى بلا ملح وماتروحش تسلف على الجيران
    على كل حال تاع الباطيمات لي يسلفو بزاف بيناتهم خاطرش قراب
    حنا بعاد علينا شويا جيرانا عليها ماوالفناش نسلفو كامل وكبرنا هكذا
    يعطيك الصحة خويا رؤوف
     
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    Skor m@k, ‏13 جانفي 2018 على 21:24
    #2
  3. ضيوف وسـنغادر

    ضيوف وسـنغادر :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    موضوع عجبني صراحة بارك الله فيك
    والله صح التسلاف داير حالة مي انا حابة نوضح نقطة اللي هي
    التسلاف مفيهش عيب بالعكس كي نشوفوا والله يوطد علاقات الناس والاواصر تع المحبة
    ومكاش واحد يقدر يقول مانسلفش ومنحتاجش مول التاج ويحتاج كيما يقولوا
    ولكن مهلا
    كاين عائلات تختلف كاين ناس تعرف قدرها وكاين ناس لالا
    وبالتحديد مش قدر وانما صفاء نية مع ربي كاين ناس كي تسلف تنوي انها ترجع وناس ربي يهديها لا
    وهنا تروي عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: <<ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون>>.
    ربي يعين كل مدين على قضاء دينه
    ~~~~
    لذلك يا اخي اذا كانوا جيرانك بعضهم يرجع وش سلف معليش جارك ثم جارك
    واذا الحاجة اللي سلفوها عندكم بزاف منها معلش سمّح
    واذا كانوا لا مايرجعوش واش سلفوا ولا الحاجة اللي طالبينها قليلة
    معليش انك تردهم بطريقة طيبة مثلا خلصت//فسدت//ماهيش تاعي
    وبطريقة مليحة بش مايبقاش أثر مش مليح في قلوبهم لأنو في النهاية الانسان يكون أغلى من كل الماديات
    ولكن العقليات ...على كل ربي يهدي
    ~~~~
    احنا الحمد لله عائلتي وعائلة عمومي عايشين في دار وحدة منحتكوش بالجيران
    كي نحتاجوا كش حاجة ونكونوا مزروبين ولا المحلات مغلقة نسلفوا من عند بعضانا ولكن
    نرجعوها في اقرب فرصة(كل واحد فاهم روحو خخخ) هالحمد لله ^^
    ~~~
    لكن حابة ندير التفاتة خاوتي خياتي
    لازم تفرقوا بين وبين ...
    كاين اللي يسلّف من غير حاجة او لاباس بيه وماحابش يشري جايبها على راس غيرو
    وكاين صح الناس والله تقطع القلب وتطيع الدموع راهي محتاجة محتاجة صح
    لذلك حذاري متردوش هادي الفئة كانت صفتها ماكانت...
    ~~~
    ربي يرزق ويبارك ويهدي الجميع
    شكرا على الموضوع أعتذر بشدّة على الاطالة
    في امان الله
     
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    ضيوف وسـنغادر, ‏13 جانفي 2018 على 22:25
    #3
  4. INSANE

    INSANE :: عضو منتسِب ::

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    لا يمكن التوصل بحل لمشاكل مجتمعية اعتبرها انا المسؤول الوحيد عليها النظام الحاكم من الاستقلال والذي هو يعتبر نظام قومي شمولي خلق لنا مجتمع نص نص ...العمانية وليبرالية الرأس مالية الرئس مالية الملاذ الوحيد للخلق مجتمع الفرد فيه مايروحش لجاروا على ا1 نتاع ليل يطبب عليه باه يسلفلوا كمية سكر .
     
    INSANE, ‏14 جانفي 2018 على 01:00
    #4
  5. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    قال الله تعالى: (اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ...)

    الناس زمان كانت دار وحدة ويتسلفو على بعضهم ولي يسحق حاجة يديها على جاره وكانو عايشين اجمل عيشة كانو عايلة ماشي جوارين كانت نكهة خاصة وجميلة بالعكس راحو هاد الصوالح مع لي راحو دوك قليل الجار لي راه يدخل على جاره ولا يحوس عليه ولا يتسلف عليه، انا عكسك تماما نبغي هاد الصوالح والرسول عليه الصلاة والسلام وصانا على الجار حيث قال: عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )) متفق عليه.

    عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( خيرُ الأصحابِ عِندَ الله خيرُهُم لصاحِبه ، وخيرُ الجيرانِ عِند الله خيرُهُم لجاره )).
    وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا أبا ذر ، إذا طبخت مرقة ؛ فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك )) رواه مسلم.

    ڨاع رجعو يخمو كيفك فديرونجمو بلاك مزالك صغير وماتفهمش كلمة الناس لبعضها يجي نهار لي تحتاج فيه جارك ماتخممش..
    شكرا لك مع انك غالط وهدا رايي
     
    بشرى ملاك, ‏14 جانفي 2018 على 06:18
    #5

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