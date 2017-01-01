التسلاف والطلبة موضة 2017

سلامو عليكم .. انا ديما نشوف في حياتي انو التسلاف داير طريق طويلـة .. الجيران يجو يدقو الباب ..: قاتلك يما سلفيلي 100 الف ومن بعديها نرجعهالك .. بعد عام كامل يرجوعها ... ولا قاتلك ختي ابعثيلي الشال ديالك والصندال .. ميرجعولكش بعد قرون .. كي يتقطعوا ويرشاو حتان يجوك.. وكل شيء طبق القاعدة عنو اي حاجة توقع انهم يجو يسلفوها ..احيانا الواحد يستغرب !! ولا الطلبـة نتاع الحوايج ..قاتلك ماما ابعثيلي طوماطيش و فلفل وبطاطا >>> لالا ارواحي هزي الفريجيدار خيرلك ..<<< والحقيقة انهم تلقايهم لاباس عنهم غير والفو برك .. باباهم استاذ ويسلك كيفو كيف الناس.. مي الله غالب الطلبة والتسلاف في العروق مع الدم يمشو .. انا في الحقيقة منحبش هذا النوع من الجيران مراتش نتمنى اني نسكن وحدي في صحراء خالية لا تكسار راس لا والو .. يجو على 1 نتاع الليل يطلبو كلشي ..تخيلو ؟ حبيت نحط الموضوع .. ونشوفو مع بعضاتنا الحل باه نتهناو .. لانو انا نتحشم كي يجو منحبش نتلفهم !!بالمقابل انا منحبش يلي يتسلف .. ايا حطوا رايكم لانو يهمني ..