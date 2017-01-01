التسلاف والطلبة موضة 2017

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

موضوع عجبني صراحة بارك الله فيك

والله صح التسلاف داير حالة مي انا حابة نوضح نقطة اللي هي

التسلاف مفيهش عيب بالعكس كي نشوفوا والله يوطد علاقات الناس والاواصر تع المحبة

ومكاش واحد يقدر يقول مانسلفش ومنحتاجش مول التاج ويحتاج كيما يقولوا

ولكن مهلا

كاين عائلات تختلف كاين ناس تعرف قدرها وكاين ناس لالا

وبالتحديد مش قدر وانما صفاء نية مع ربي كاين ناس كي تسلف تنوي انها ترجع وناس ربي يهديها لا

وهنا تروي عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: <<ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون فأنا ألتمس ذلك العون>>.

ربي يعين كل مدين على قضاء دينه

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لذلك يا اخي اذا كانوا جيرانك بعضهم يرجع وش سلف معليش جارك ثم جارك

واذا الحاجة اللي سلفوها عندكم بزاف منها معلش سمّح

واذا كانوا لا مايرجعوش واش سلفوا ولا الحاجة اللي طالبينها قليلة

معليش انك تردهم بطريقة طيبة مثلا خلصت//فسدت//ماهيش تاعي

وبطريقة مليحة بش مايبقاش أثر مش مليح في قلوبهم لأنو في النهاية الانسان يكون أغلى من كل الماديات

ولكن العقليات ...على كل ربي يهدي

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احنا الحمد لله عائلتي وعائلة عمومي عايشين في دار وحدة منحتكوش بالجيران

كي نحتاجوا كش حاجة ونكونوا مزروبين ولا المحلات مغلقة نسلفوا من عند بعضانا ولكن

نرجعوها في اقرب فرصة(كل واحد فاهم روحو خخخ) هالحمد لله ^^

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لكن حابة ندير التفاتة خاوتي خياتي

لازم تفرقوا بين وبين ...

كاين اللي يسلّف من غير حاجة او لاباس بيه وماحابش يشري جايبها على راس غيرو

وكاين صح الناس والله تقطع القلب وتطيع الدموع راهي محتاجة محتاجة صح

لذلك حذاري متردوش هادي الفئة كانت صفتها ماكانت...

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ربي يرزق ويبارك ويهدي الجميع

شكرا على الموضوع أعتذر بشدّة على الاطالة

في امان الله ​