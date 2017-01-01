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للجـــــيل الذهـــــبـي فـقــط

الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة sadokmh2, ‏12 جانفي 2018 على 20:21.

  1. sadokmh2

    sadokmh2 :: عضو منتسِب ::

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    للجـــــيل الذهـــــبـي فـقــط: افضل الأغاني الكرتونية التي كبرنا معها ♥♥


     
    missing heart, صمت المشاعر, بشرى ملاك و 2 آخرون معجبون بهذا.
    sadokmh2, ‏12 جانفي 2018 على 20:21
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    اجمل ذكريات
     
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    بشرى ملاك, ‏12 جانفي 2018 على 20:59
    #2
  3. radia yoyo

    radia yoyo :: عضو مُتميز ::

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    ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير
    -ماوكلي​
     
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    radia yoyo, ‏12 جانفي 2018 على 21:01
    #3
  4. صمت المشاعر

    صمت المشاعر :: عضو متألق ::

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    كوكب زمردة
    ههههههههه كاين لي نشفالهم وكاين لي لالا
     
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    صمت المشاعر, ‏12 جانفي 2018 على 21:04
    #4
  5. أشــواق 19

    أشــواق 19
    :: مشرفة ::
    أقسام الرياضة البدنية     طاقم المشرفات

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    ليت الزمان يعود يوما..
    أجمل ذكرياااات والله.    .​
     
    missing heart معجب بهذا.
    أشــواق 19, ‏12 جانفي 2018 على 21:10
    #5
  6. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
    السلام عليكم
    يا الله ماأجملها وما أروعها
     
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    *amani*, ‏12 جانفي 2018 على 21:20
    #6
  7. aljentel

    aljentel :: عضو متألق ::

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    كانت ولا زالت الأروع
     
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    aljentel, ‏12 جانفي 2018 على 21:38
    #7
  8. sadokmh2

    sadokmh2 :: عضو منتسِب ::

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    ‏5 جانفي 2018
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    نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف..لا يحي بيننا الا الإنسان الشريف..
    بـابـــارفيل ذكي نبيل ..
    المحقق كونان يسعى دائما .. لا يخشى المحن .. آه آآه كونان
    دروب قد قطعتيها أ فينا البعد أم فيها .. نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل.. ريمي ريمي ريمي
    ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير .. ما أجمل أن تحيي في الأرض بلا نكران .. ماوكلي ماوكلي
    هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق .. ينكر حقّا يفشي سرّا يمشي مغرورا بأذاه .. سيمبا سيمبا
    سيمبا قادم سيمبا جاء ..
    سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى .. كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى .. الكابتن ماجد
    ....


    كلمات لا تمحى من ذاكرة جيل التسعينيات كلمات كبرنا معها و رددناها مئات المرات
    ذكريات جميلة لطفولتنا مع أغاني المسلسلات الكرتونية و الفضل الكبير يعود لصاحب هذه الكلمات السيد طارق طرقان
     
    missing heart معجب بهذا.
    sadokmh2, ‏14 جانفي 2018 على 14:57
    #8
  9. missing heart

    missing heart :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    نسكن هنا ان شاء الله
    بارك الله فيك وجزاك كل خير
    كرة: كاف قوة راء ربح والتاء تخدي
    القدم: قاف قوة دال دعم ميم للمجد
    الشبح: الشين شباب في الملعب والباء بطولتنا
    البح: والحاء حب للرياضة
    وهكدا نكون كما يكون الابطال شجعان اقوياء عند المصاعب
    وسوف نكون للنزاهة مثال فتيان كندى عشب الملاعب
    انها لعبتنا وفيها حلمنا وكاسنا
    هيا يا فتيان هيا يافتيان نمضي نحو الاهداف مع الشبح للملاعب للملاعب يا فتيان
    ______________________________
    تدريبا فيه ادب واخلاق من كل شر او ظلم فيه انعتاق
    لو حسبتم ان استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم فندا خطا كبير
    اكيرا يمضي ليقاوم افعال الاشرار كي يبلغ غايته يمضي يملؤه الاصرار
    والعدل لا يسمو الا بجهود الابطال
    تدريبنا فيه ادب واخلاق من كل شر او ظلم فيه انعتاق تدريبا حلم صبر واصرار فالقوة في الحكمة وفي نبل الافكار
    __________________________
     
    missing heart, ‏14 جانفي 2018 على 17:19
    #9

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