للجـــــيل الذهـــــبـي فـقــط

نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف..لا يحي بيننا الا الإنسان الشريف..

بـابـــارفيل ذكي نبيل ..

المحقق كونان يسعى دائما .. لا يخشى المحن .. آه آآه كونان

دروب قد قطعتيها أ فينا البعد أم فيها .. نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل.. ريمي ريمي ريمي

ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير .. ما أجمل أن تحيي في الأرض بلا نكران .. ماوكلي ماوكلي

هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق .. ينكر حقّا يفشي سرّا يمشي مغرورا بأذاه .. سيمبا سيمبا

سيمبا قادم سيمبا جاء ..

سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى .. كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى .. الكابتن ماجد

.... ​

كلمات لا تمحى من ذاكرة جيل التسعينيات كلمات كبرنا معها و رددناها مئات المرات

ذكريات جميلة لطفولتنا مع أغاني المسلسلات الكرتونية و الفضل الكبير يعود لصاحب هذه الكلمات السيد طارق طرقان ​