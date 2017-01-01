الموضوع في 'مجتمع اللمة العام' نشر بواسطة sadokmh2, 12 جانفي 2018 على 20:21.
للجـــــيل الذهـــــبـي فـقــط: افضل الأغاني الكرتونية التي كبرنا معها ♥♥
اجمل ذكريات
ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الغير
-ماوكلي
ههههههههه كاين لي نشفالهم وكاين لي لالا
ليت الزمان يعود يوما..
أجمل ذكرياااات والله..
السلام عليكم
يا الله ماأجملها وما أروعها
كانت ولا زالت الأروع
نحن الخير بطبعنا لا نرضى ظلم الضعيف..لا يحي بيننا الا الإنسان الشريف..
بـابـــارفيل ذكي نبيل ..
المحقق كونان يسعى دائما .. لا يخشى المحن .. آه آآه كونان
دروب قد قطعتيها أ فينا البعد أم فيها .. نسينا عيبنا في الأمس لم نسأل.. ريمي ريمي ريمي
ساعد غيرك لو تدري ما معنى حب الخير .. ما أجمل أن تحيي في الأرض بلا نكران .. ماوكلي ماوكلي
هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق .. ينكر حقّا يفشي سرّا يمشي مغرورا بأذاه .. سيمبا سيمبا
سيمبا قادم سيمبا جاء ..
سجل أهدافا لا تيأس لا تخشى المرمى .. كن حسن الخلق مع الخصم فأهدافك أسمى .. الكابتن ماجد
....
كلمات لا تمحى من ذاكرة جيل التسعينيات كلمات كبرنا معها و رددناها مئات المرات
ذكريات جميلة لطفولتنا مع أغاني المسلسلات الكرتونية و الفضل الكبير يعود لصاحب هذه الكلمات السيد طارق طرقان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نسكن هنا ان شاء الله
بارك الله فيك وجزاك كل خير
كرة: كاف قوة راء ربح والتاء تخدي
القدم: قاف قوة دال دعم ميم للمجد
الشبح: الشين شباب في الملعب والباء بطولتنا
البح: والحاء حب للرياضة
وهكدا نكون كما يكون الابطال شجعان اقوياء عند المصاعب
وسوف نكون للنزاهة مثال فتيان كندى عشب الملاعب
انها لعبتنا وفيها حلمنا وكاسنا
هيا يا فتيان هيا يافتيان نمضي نحو الاهداف مع الشبح للملاعب للملاعب يا فتيان
______________________________
تدريبا فيه ادب واخلاق من كل شر او ظلم فيه انعتاق
لو حسبتم ان استضعاف العجوز والصغير فيه قوة لكم فندا خطا كبير
اكيرا يمضي ليقاوم افعال الاشرار كي يبلغ غايته يمضي يملؤه الاصرار
والعدل لا يسمو الا بجهود الابطال
تدريبنا فيه ادب واخلاق من كل شر او ظلم فيه انعتاق تدريبا حلم صبر واصرار فالقوة في الحكمة وفي نبل الافكار
__________________________
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).