تقبّلني كما انا....

السلام عليكم يا كرام.. من منا ليس لديه عيوب سواء معنوية او جسدية هههه اي خلقية ربما.. فالكمال لله عزوجل ولكل منا عيوبه ونواقص بجسده او بفكره وطبعه وتختلف درجات بين الناس لا احد كامل كما قلت الكمال لله وحده سبحانه... لكن السؤال المطروح هنا ما درجة تقبل كل من المرأة والرجل عيوب ونقائص الثاني? هل الحب كافي للتغاضى عن بعض الامور? انا عن نفسي احبه ولا ارى اي عيب فيه في نظري انا طبعا فمن اهم علامات الحب الحقيقى هى قبول الشريك كما هو دون اي رغبة لتغيير اي صفة او عيب فيه بل حب عيوبه وطباعه السيئة قبل مميزاته فهذا يعنى وجود توافق فى الحب حيث ان معنى توافق الحب ليس تطابق صفات الحبيبن او العثور على شريك حياة مثالي وانما يقبل كلا الطرفين صفات بعضهم البعض القبيحة قبل الحسنة فهذا ما يصنع التوافق بين الزوجين.. وانتم ما مدى تقبلكم للعيوب?