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تقبّلني كما انا....

الموضوع في 'منتدى الحياة الزوجية' نشر بواسطة بشرى ملاك, ‏16 جانفي 2018 على 17:01.

  1. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
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    السلام عليكم يا كرام..

    من منا ليس لديه عيوب سواء معنوية او جسدية هههه اي خلقية ربما..
    فالكمال لله عزوجل ولكل منا عيوبه ونواقص بجسده او بفكره وطبعه وتختلف درجات بين الناس لا احد كامل كما قلت الكمال لله وحده سبحانه...

    لكن السؤال المطروح هنا ما درجة تقبل كل من المرأة والرجل عيوب ونقائص الثاني?

    هل الحب كافي للتغاضى عن بعض الامور?

    انا عن نفسي احبه ولا ارى اي عيب فيه في نظري انا طبعا :p فمن اهم علامات الحب الحقيقى هى قبول الشريك كما هو دون اي رغبة لتغيير اي صفة او عيب فيه بل حب عيوبه وطباعه السيئة قبل مميزاته فهذا يعنى وجود توافق فى الحب حيث ان معنى توافق الحب ليس تطابق صفات الحبيبن او العثور على شريك حياة مثالي وانما يقبل كلا الطرفين صفات بعضهم البعض القبيحة قبل الحسنة فهذا ما يصنع التوافق بين الزوجين..

    وانتم ما مدى تقبلكم للعيوب?
     
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    بشرى ملاك, ‏16 جانفي 2018 على 17:01
    #1
  2. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    بشرى ملاك, ‏16 جانفي 2018 على 17:52
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

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    و الله تلاقي الارواح هدف سامي و غاية ماحة في هذا الزمان
    تتآلف القلوب و تتآخى و الود و السكينة تنشؤ رويدا ..
    هذا في كل العلاقات

    اما علاقة نصف الدين تلك المعادلة السهلة الصعبة و التي هي من السهل الممتنع
    متى تحققت السكينة و المودة ..
    ينسى كل عيب
    لذلك نحرص جميعا على الجانب النفسي فهو ينفي كل عيب كما ينقي الكير خبث الحديد


    هاديك تاع مشكلتي لي عمرها 26 سنة راح جوز دكتوراه قريب قلتها راني جايب لعجوز نخطب هههه و نهنيها مالتخمام ..
     
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    *حزن النبلاء*, ‏17 جانفي 2018 على 00:09
    #3
  4. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
     طاقم المرشحين للإشراف

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    هههههههه واش عليه نروحو نخطبولك ڨاع ويراه المشكل...
    شكرا لرايك الحق معك الروح والمشاعر والاحاسيس هي الاهم لان الجمال ليس مقياس ومع الوقت يتغير اما حلاوة الروح باقية...
    شكرا مرة اخرى
     
    بشرى ملاك, ‏17 جانفي 2018 على 02:05
    #4

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