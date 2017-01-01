تقبّلني كما انا....

و الله تلاقي الارواح هدف سامي و غاية ماحة في هذا الزمان

تتآلف القلوب و تتآخى و الود و السكينة تنشؤ رويدا ..

هذا في كل العلاقات



اما علاقة نصف الدين تلك المعادلة السهلة الصعبة و التي هي من السهل الممتنع

متى تحققت السكينة و المودة ..

ينسى كل عيب

لذلك نحرص جميعا على الجانب النفسي فهو ينفي كل عيب كما ينقي الكير خبث الحديد





هاديك تاع مشكلتي لي عمرها 26 سنة راح جوز دكتوراه قريب قلتها راني جايب لعجوز نخطب هههه و نهنيها مالتخمام ..

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