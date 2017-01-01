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نعم إنها البنت هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:08.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    عندما تكتب فتاة "هوايتي السباحة" [​IMG]‍ فتأكد أنها تقصد
    "التسياق و هي حفيانة"
    [​IMG][​IMG][​IMG]

     
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    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:08
    #1
  2. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم
    ههههههه:LOL::LOL:
    ايوااه ..شكراااا
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    *amani*, ‏19 جانفي 2018 على 19:15
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    كانت أنثى حتى بدأت التسياق
    فتحولت إلي حرس الحدود تعفس على الأرض
    يجيك صاروخ بشماقة هههه

    Cb2o7RYW0AEVa4y.jpg

     
    *amani* معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:15
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    وعليكم السلام
    ربي دوم سعادتك

     
    *amani* معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:16
    #4
  5. *amani*

    *amani* :: عضو فعّال ::

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    جيجل
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    *amani*, ‏19 جانفي 2018 على 19:17
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    يا الله شو حلو كلامك أمونة

    [​IMG]
    *amani* ::

     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:18
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    قالك الطفلة
    كي تكون زعفانة تضرب الباب و تقولو بعد انت تاني ...
    ههه
    f_dancingbabym_b7513fd.gif
     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:27
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    من مميزات
    الطفلة القصيرة
    كي يطيح تليفونها ما يتكسرش
    ههه

    18160737_412745692432450_151373648446357504_n.jpg
     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:34
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:49
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    السن المناسب للزواج :
    المرأة 25 سنة ...
    و الرجل 150 مليون [​IMG][​IMG] منقول و بإحساس ههه

    [​IMG]
    هه
     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:53
    #10
  11. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    موزمبيق
    همسة ههههه
    الطفلة لي كانت معايا في الروضة و في الصف تشدلي ايدي
    توحّشتك
    ههههههه
    [​IMG][​IMG]

     
    عماد خطاب, ‏19 جانفي 2018 على 19:58
    #11

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