نعم إنها البنت هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, 19 جانفي 2018 على 19:08.
عندما تكتب فتاة "هوايتي السباحة" فتأكد أنها تقصد
"التسياق و هي حفيانة"
السلام عليكم
ههههههه
ايوااه ..شكراااا
كانت أنثى حتى بدأت التسياق
فتحولت إلي حرس الحدود تعفس على الأرض
يجيك صاروخ بشماقة هههه
وعليكم السلام
ربي دوم سعادتك
يا الله شو حلو كلامك أمونة
*amani* ::
قالك الطفلة
كي تكون زعفانة تضرب الباب و تقولو بعد انت تاني ...
ههه
من مميزات
الطفلة القصيرة
كي يطيح تليفونها ما يتكسرش
ههه
قالك الطفلة كي تزعف
يا تشطح يا تاكل يا تبكي
نتي واش ديري ههه ( بلا زعاف )
@صفاءdz
*amani*
@♥نجلاء♥
@طيب الكلام
Princess nour
zohor kfz
NAPOLA
ضيوف وسـنغادر
أم منيــــــر
yaso ياسمين
Malika Tlm
السن المناسب للزواج :
المرأة 25 سنة ...
و الرجل 150 مليون منقول و بإحساس ههه
هه
همسة ههههه
الطفلة لي كانت معايا في الروضة و في الصف تشدلي ايدي
توحّشتك
ههههههه
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).