سُـنُونُوَةٌ تَدْخُلُ الْقِسْمَ

إقتباس لمشاركة حروف تائهة: السلام عليكم

ههههه فكرتني بكتاب القراءة تاع بكري هههه

يعطيك الصحة خويا لكبير

احنا يدخللنا الحمام هههه ماشي السنونوات هههه إضغط للتوسيع...

و عليكم السلام و رحمة الله

ايه هذي راها من الكتاب تاع بكري

حنا ما يدخل لا حمام لا سنونو ههه

يدخل الجراد يالله ههه

شكرا على المرور الجميل



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