سُـنُونُوَةٌ تَدْخُلُ الْقِسْمَ

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الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة Salah eddin, ‏19 جانفي 2018 على 20:17.

  1. Salah eddin

    Salah eddin
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    Salah eddin, ‏19 جانفي 2018 على 20:17
    #1
  2. Salah eddin

    Salah eddin
    :: مرشح للإشراف ::
    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    Salah eddin, ‏19 جانفي 2018 على 20:18
    #2
  3. حروف تائهة

    حروف تائهة :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم
    ههههه فكرتني بكتاب القراءة تاع بكري هههه
    يعطيك الصحة خويا لكبير
    احنا يدخللنا الحمام هههه ماشي السنونوات هههه
     
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    حروف تائهة, ‏19 جانفي 2018 على 23:38
    #3
  4. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
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    و عليكم السلام و رحمة الله
    ايه هذي راها من الكتاب تاع بكري
    حنا ما يدخل لا حمام لا سنونو ههه
    يدخل الجراد يالله ههه
    شكرا على المرور الجميل

     
    حلم كبير معجب بهذا.
    Salah eddin, ‏19 جانفي 2018 على 23:46
    #4
  5. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    منعلقش .. مصبتش اسمي :cry:
     
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    fadwa maria, ‏19 جانفي 2018 على 23:55
    #5
  6. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    ياودي و علاه ههه
    ها الله قالب راني نكوبيي فيهم برك ههه
    المرة الجاية نشالله راكي تساليني اشارة سبيسيال ليك ههه
    افرحي ضرك ههه


     
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    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 00:02
    #6
  7. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    شووووكرااااان
    نفكرك ههه:cool:
     
    حلم كبير و Salah eddin معجبون بهذا.
    fadwa maria, ‏20 جانفي 2018 على 00:06
    #7
  8. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    كلمة تاع بارود وش بيك
    ههه
     
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    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 00:07
    #8
  9. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 00:08
    #9
  10. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو فعّال ::

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    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الإشارات راهي بالوجوه يا خويا صلاح دير رايك هههههه
    يا حسرا على ليام زمان
    ايام روووعة
    للأسف مع النظام والجيل الجديد في التعليم ضاع طعم تلك الدروس الجميلة
    بارك الله فيك على الموضوع
    مشكووور أخي
     
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    وحي القلم, ‏20 جانفي 2018 على 00:10
    #10
  11. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    هكدا نفرح انا
     
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    fadwa maria, ‏20 جانفي 2018 على 00:11
    #11
  12. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    و عليكم السلام و رحمة الله
    اهلا خويا عبد الحليم ههه ااا الوجوه يا صاحبي ههه الدنيا وجوه ههه
    راك تشوف ايام رحمة ربي بكري ياه و النظام كان صح قايم
    شكرا على مرورك الجميل
    شكرا جزيلا

     
    حلم كبير و وحي القلم معجبون بهذا.
    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 00:11
    #12
  13. Salah eddin

    Salah eddin
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    قسم الرياضة البدنية
    منتدى الألغاز والنكت     طاقم المرشحين للإشراف

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    ايا مليح ههه
     
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    Salah eddin, ‏20 جانفي 2018 على 00:11
    #13
  14. وحي القلم

    وحي القلم :: عضو فعّال ::

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    النظام القديم كما قلت انت كان قايم وايام جميلة تقضيها في الدراسة فيها بركة وخير كبير
    وللأسف مع الجيل الجديد كلشي راه ربي يصلح الأحوال ان شاء الله
    تحياتي
     
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    وحي القلم, ‏20 جانفي 2018 على 00:16
    #14
  15. fadwa maria

    fadwa maria :: عضو مُشارك ::

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    والله اشتقنا للورقة الخام ذو اللون المصفر بتراب الاصالة والكلمة الممزوجة مع الصدق والاخلاص لذلك الزمن الذهبي
     
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    fadwa maria, ‏20 جانفي 2018 على 00:30
    #15
  16. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

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    السلام عليكم
    مارنيش معروضة بصح ماعليش ندخل بلا عرضة هههه
    يعطيك الصحة خويا راك تفكر فينا في أحلى أيام راحت وماترجعش
     
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    ♥نجلاء♥, ‏20 جانفي 2018 على 01:22
    #16
  17. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    صباحك جميل كما تنقله لنا من ذكريات جميلة ...
    ما أروعه منهاج التسعينات يربي ويعلم في نفس الوقت

    بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الجميل..

    إحترامي وتقديري
     
    حلم كبير, ‏20 جانفي 2018 على 07:52
    #17

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