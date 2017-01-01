سُـنُونُوَةٌ تَدْخُلُ الْقِسْمَ

الموضوع في 'منتدى القصص والروايات' نشر بواسطة Salah eddin, 19 جانفي 2018 على 20:17.
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السلام عليكم
ههههه فكرتني بكتاب القراءة تاع بكري هههه
يعطيك الصحة خويا لكبير
احنا يدخللنا الحمام هههه ماشي السنونوات هههه
و عليكم السلام و رحمة الله
ايه هذي راها من الكتاب تاع بكري
حنا ما يدخل لا حمام لا سنونو ههه
يدخل الجراد يالله ههه
شكرا على المرور الجميل
منعلقش .. مصبتش اسمي
ياودي و علاه ههه
ها الله قالب راني نكوبيي فيهم برك ههه
المرة الجاية نشالله راكي تساليني اشارة سبيسيال ليك ههه
افرحي ضرك ههه
شووووكرااااان
نفكرك ههه
كلمة تاع بارود وش بيك
ههه
القاشي مهتم بالمطالعة ياو ههه
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Salah eddin,
fadwa maria,
وحي القلم,
يونس قاسم,
حمزةusma
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإشارات راهي بالوجوه يا خويا صلاح دير رايك هههههه
يا حسرا على ليام زمان
ايام روووعة
للأسف مع النظام والجيل الجديد في التعليم ضاع طعم تلك الدروس الجميلة
بارك الله فيك على الموضوع
مشكووور أخي
هكدا نفرح انا
و عليكم السلام و رحمة الله
اهلا خويا عبد الحليم ههه ااا الوجوه يا صاحبي ههه الدنيا وجوه ههه
راك تشوف ايام رحمة ربي بكري ياه و النظام كان صح قايم
شكرا على مرورك الجميل
شكرا جزيلا
ايا مليح ههه
النظام القديم كما قلت انت كان قايم وايام جميلة تقضيها في الدراسة فيها بركة وخير كبير
وللأسف مع الجيل الجديد كلشي راه ربي يصلح الأحوال ان شاء الله
تحياتي
والله اشتقنا للورقة الخام ذو اللون المصفر بتراب الاصالة والكلمة الممزوجة مع الصدق والاخلاص لذلك الزمن الذهبي
السلام عليكم
مارنيش معروضة بصح ماعليش ندخل بلا عرضة هههه
يعطيك الصحة خويا راك تفكر فينا في أحلى أيام راحت وماترجعش
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
صباحك جميل كما تنقله لنا من ذكريات جميلة ...
ما أروعه منهاج التسعينات يربي ويعلم في نفس الوقت
بارك الله فيك اخي الكريم على الموضوع الجميل..
إحترامي وتقديري
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