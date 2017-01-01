المسعود ودافيد الgاوري...هههه

سلام عليكم

واش راكم نشالله تولو بخير وخير مني هههه اليوم جبتلكم حكاية نشالله تعجبكم

هذا راجل اسمو (دافيد) هو من فرنسا

وجاء لدزاير المهم سكن وقت عدنا حاب يستثمر هههه مكفاتوش فرنسا هههه

راح شرا أرض وزرع فيها أنواع الخضر والفاكهة وشرا ثاني معيز والنعاج (الغنم) وبدأ يخدم ودار فيها دراهم كحلة ههههه

وكان يخدم عندو راجل اسمو (مسعود) سيد دزيري واعر ههه كان طول يسرق عليه فيه المعيز ويبيع فيهم

المهم دافيد قال واش بيهم لمعيز نقصو

وبدأ يدير في التحريات والمباحث ههه

حتى مرة شاف مسعود هاز معزه معاه قال مانروحش ليه غدوة نجيبلو لابوليس وخلاص

غدوة من ذاك كان المسعود يصرح (يرعى)بالغنم أيا جاه دافيد وقالو راني فقت بيك تسرق في المعيز وراني جبتلك البوليس هههههه المهم المسعود تبريزا وتشوكا ههه وقالو كي وليت كيما هاك صامط ههه اعطيني كاش gندورة نلبسها مانروحش هاك

أيا أعطاه gندورة ولبسها

داوه لبوليس للقاضي

قبل مايبدا الهدرة قالو المسعود سيد هذا راه مضبع ولو كان تقلو هاذ الgندورة ليك يقلك إيه هههه

القاضي سأل دافيد بالفرنسي وقالو هاذي الgندورة ليك

قالو دافيد إيه ههههه

قال القاضي للمسعود روح لداركم راك خرجت براءة هههه المسعود مات بالفرحة وراح

ودافيد لاهي غير يشوف

قالو القاضي أخرج طير منا ماكفاكمش 130احتلال وتزيدو تدور رجالنا للحبس شوف يا بي هههههههه



نشالله تعجبكم لحكاية