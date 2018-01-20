عشبة الهرم

يعتبر نبات الهرم من النباتات العصارية أي القادرة على تخزين المياه فهي تخزن كمية معتبرة من المياه مقارنة بحجمها ، و الهرم من الشجيرات الحمضية دائمة الخضرة و من الفوائد الطبية و العلاجية لنبات الهرم فهو يعتبر مدرا للبول و يستخلص من ثماره مواد لعلاج الربو و ضغط الدم و الروماتيزم كما يستخلص من عصيره مادة تستخدم كبنج موضعي و لهذا النبات فواد أخرى عظيمة منشط للجسم طارد للديدان و معالج فعال للاضطرابات المعوية و المعدية ، و نبات الهرم من النباتات المعمرة يصل طوله من 30 إلى 40 سم ينمو بشكل عمودي ، أوراقه ذو أوراق بسيطة و أزهاره بيضاء صغيرة يزهر بين شهري يناير و أبريل و يتواجد في الأراضي الملحية قرب السواحل و السبخات , يستخرج من نبات الهرم مادة الزايجوفيلم و هذه المادة مشتقة من اسمها العلمي الزايجوفيلم Zygophyllum و هي مادة منشطة للقلب ، و يتناول الناس أوراق هذا النبات الغضة للتقليل من شدة العطش و لعلاج مرض السكري