الجرجير فوائد ومنافع متعددة

الاسم العلمي لها Eruca Sativa ، وهي بقلة مائية معمرة تنبت بأطراف الجداول وقد تزرع ويؤكل ورقها .

الوصف النباتي : عشب معمر ساقه طويلة جوفاء رباعية الزوايا ارتفاعه 40-60

سم أوراقه متبادلة والأزهار بيضاء اللون له رائحة خاصة وطعم لاذع يميل

للمرارة

الأجزاء النافعة : الساق والورق قبل الإزهار حيث تفقد الأوراق خواصها الطبية بعد ظهور الأزهار

المواد الفعالة فيها : كمية لا بأس بها من عنصر الكلس واليود والحديد والكبريت وفيتامين ( أ ) وفيتامين ج .



من نباتات الأرض الطيبة

الجرجير هو أحد النباتات الخضراء المعروفة قديما ، والعرب أول من عرفوا

الجرجير ووصفه أطباؤهم ، وأكدوا أن شرب عصير أوراقه وأكل بذوره يقوي الجنس

ويفتح الشهية ومدر للبول وهاضم للطعام وملين للأمعاء

موجود في حدائق البيت وخصوصا بلاد الشام وقد كثر استخدامه في الآونة

الأخيرة من قبل ربات المنزل في السلطات أو تقدم أوراقه وتؤكل مع اللبن أو

اللبنة.



الفوائد الطبية :

1- شرب منقوع الجرجير المر ينقي الدم وينظف المعدة والكمية اللازمة لذلك هي ملعقة كبيرة صباحا ومساء مع الماء أو الحليب

2- الجرجير مدر للبول لذلك يستخدم في علاج أمراض الكبد والكلى والاستسقاء والحصى والنقرس ومدر للطمث لذا يفضل أن لا تأكله الحوامل

3- عصير الجرجير يقاوم التدخين كما إنه ينظف الجسم من مادة النيكوتين الموجودة بالسجائر

4- لعلاج الحروق تسخن كمية من الجرجير مع بصلة متوسطة الحجم وكمية من ورق

الفراولة ثم يطبخ بزيت الكتان ويصفى المزيج وهو ساخن بقطعة قماش ويدهن على

الحروق

5- لعلاج تساقط الشعر يمزج مقدار 50غم من عصير الجرجير مع 50غم من الكحول مع قليل من ورق الورد ويدلك به جلد الرأس يوميا لمدة شهر

6- لهذا النبات خواص مقشعة وبالأخص عصير الأوراق

7- مفيد جدا لمرض الاسقربوط ونزف اللثة والإصابة بالدمامل والآفات الجلدية المزمنة ويفضل أكلها مع الطعام وطازجة

8- له تأثير مخفض للسكر في الدم لذا يفيد مرضى السكري



صنع عصير الجرجير نتبع الآتي :

يعصر الجرجير في العصارة الكهربائية أو تسحق الأوراق لنحصل على العصير الذي

يضاف له السكر ويرفع على النار حتى يذوب السكر ثم يترك ليبرد أما المقدار

اليومي الذي يجب أن يتناوله الشخص البالغ من العصير فهو فنجان قهوة صغير

عدة مرات يوميا وخصوصا لمداواة السعال الديكي عند الأطفال على أن يعطى

الطفل مقدار نصف ملعقة صغيرة مرتين يوميا .



يستحسن أن لا يتناول نبات الجرجير :

1- الحامل والمرضع

2- المصابين بتضخم الغدة الدرقية وذلك لاحتوائه على اليود

3- الإفراط في تناوله يسبب اضطراب في الهضم وحرقة في البول

4- يستحسن أن تؤكل أوراق الجرجير طازجة لأنها إذا قطعت وتركت فترة من الزمن تنقلب سما بتأثير الهواء مثلها كمثل البصل .​