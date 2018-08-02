



بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكن ورحمة الله وبركاته





كيف حالكن يا لماويات نتمنى تكونوا بالف خير

أريد مشاركتكن بموضوع كنت قد اعددته منذ فترة ولم تتسنى لي الفرصة لتنسيقه ومراجعته

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اليوم باذن الله جبتلكم ثمرة دراسات كثيرة حول اكليل الجبل وفوائده للشعر وطريقة استعماله وكذلك التحذيرات الصيدلانية المتعلقة به~

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نبدأ على بركة الله ...~

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فوائد اكليل الجبل كثيرة ومتعددة ولا حصر لها، ولا تقتصر على أنه يستخدم كتوابل تمنح الطعام مذاقًا مميزًا ومختلفًا فقط، لكنها تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير، إذ له فوائد على الجسم والشعر والبشرة والصحة بصفة عامة، كما أنه له فوائد علاجية كثيرة.

وتتضمن فوائده أيضا احتوائه على مركبات متعددة تعمل على تحسين الذاكرة والحد من تخثر الدم ومكافحة العديد من الأورام الخاصة بالسرطان.

أصل النبتة:

يعتبر اكليل الجبل نوع من النباتات الي تستخدم كتوابل في العديد الأكلات، ويطلق عليها اسم "روزماري" ويتم زراعتها في العديد من الدول في آسيا وجنوب أفريقيا وأمريكا وأستراليا.

ومن ضمن فوائد اكليل الجبل الصحية أنه يحتوي على أحماض هامة كالروزماريك والكافيك بالإضافة إلى الدايتيربين والفلافونويد والزّيت الطيّار، وكلها مركبات هامة للصحة بشكل عام ، وفي السطور التالية نعرض أهم فوائد اكليل الجبل على المستوى التجميلي في مجال العناية بالشعر: ​

يعمل زيت الروزماري علي توسيع الأوعية الدموية .

يعتبر منشط للشعر بحيث يحتوي زيت اكليل الجبل على مغذيات ومضادات للأكسدة لها القدرة على تغذية جذور الشعر.

يزيد تماسك الشعر ويمنع سقوطه ويساعده على النمو عبر زيادة تدفق الدم إلى الرأس.

يساعد زيت الروزماري للشعر على توفير الاحساس بالانتعاش في الشعر و فروة الرأس ، بشكل أقوى من الشامبوهات الحديثة التي يؤدي استعمالها إلى نفس المفعول .

يقي استعمال زيت الروزماري للشعر من الشعور بالأرق و الرغبة في السهر ، لأنه يحتوي على محفزات للنوم و الاسترخاء بشكل طبيعي و آمن.

يمنع الشعر من التفاعل مع الجو العام حيث كما شرحنا سابقاً انه من المواد التي تعمل علي ترطيب الجذر للشعر فيمنع بدوره تقصف الشعر وجعل الشعر هشاً ضعيفاً .

يحتوي زيت الروزماري على حمض الكافييك و حمض الروزمارينيك كما سبق وذكرت و هذا يجعله ذو خصائص مطهرة للبكتيريا و الميكروبات مما يساعد على تنظيف فروة الرأس و تطهيرها من الجراثيم وعلاجها من الامراض الناتجة عن العدوى البكتيرية والفطرية

يحفز فروة الرأس ويزيد من نمو الشعر وزيادة كثافته.

يمنح الشعر رائحة عطرية جميلة.

يساعد في تأخير نمو الشعر الأبيض .

يمنح الشعر نعموة ولمعان جميل .

يستخدم لعلاج الشعر الباهت.

يعمل علي تغذية بصيلات الشعر .

يساعد في إصلاح الشعر التالف.

طريقة الاستخدام للحصول على كل فائدة على حدة :

(في البداية يجب الالتفات إلى أهمية أخذ رأي الطبيب قبل استخدام أي أعشاب في العلاجات المختلفة، للتأكد من عدم وجود تعارض مع حالة الشخص الصحية.

بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود أي تعارض كذلك مع أي نوع من الأدوية التي يأخذها الشخص المريض علاوة على تحديد الوقت الذي يؤخذ فيه والجرعة التي تلائم كل شخص.

وغالبًا ما يستخدم اكليل الجبل على أنه شاي يتم تناوله بالفم، أو يستخدم مستخلصه المائي بعد غليه خلال عملية الاستحمام بشرط تركه يبرد.

كما يستخدم الزيت المستخرج من نبات اكليل الجبل في حالة الاستعمال الظاهري مع تجنب شربه من خلال الفم.

يحذر على الأشخاص البالغين تجاوز جرعة مقدارها 4-6 جرام من نبات اكليل الجبل بشكل يومي.

كما يجب الابتعاد تمامًا عن إعطاء الأطفال تحت 8 سنوات أي جرعات منه إذ لا توجد أي أبحاث ثؤكد فعالية استخدامه، كما يجب تجنبه تماما بالنسبة للنساء الحوامل والمرضعات.) ​

- يساهم اكليل الجبل في منع التساقط الذي يحدث للشعر عن طريق استخلاص زيوت هذا النبات وتدليك الشعر به بشكل جيد ثم تركه لمدة 15 دقيقة ويشطف الشغل بماء فاتر.

- من ضمن فوائد اكليل الجبل إطالة الشعر والتسريع من نموه عن طريق تناول كوبان من الشاي الخاص باكليل الجبل بشكل يومي.

إذ يساهم في منح البصيلات الخاصة بالشعر التغذية المطلوبة، كما ينشط دورة الجسم الدموية وبالتالي زيادة نمو الشعر بشكل سريع.

- تتضمن فوائد اكليل الجبل ترطيب الشعر وتنعيمه، حيث يستخدم كبلسم وكزيت كذلك، من خلال وضعه على طول الشعر بأكمله للحصول على الترطيب المناسب.

- يساهم اكليل الجبل في الحد من القشرة التي تصيب فروة الرأس، إذ يتم إحضار الخل الخاص باكليل الجبل وتدليك الفروة به وتركه لمدة 10 دقائق ثم يغسل الشعر جيدًا بماء فاتر.

- يعمل اكليل الجبل على إضفاء رائحة عطرية مميزة للشعر ، إذ يعتبر نوع من الأعشاب ذات طبيعة عطرية رائعة.

- يخلصك أكليل الجبل من ظهور الشعر ذو اللون الأبيض، إذ من ضمن فوائد اكليل الجبل امتلاكه مجموعة من الخواص التي تعطي للشعر ذو اللون الأبيض لون أغمق وذلك بالتدريج.

- لا تقتصر فوائد اكليل الجبل على ذلك بل يحد من ظهور شعرٍ لونه أبيض مجددًا.

إذ يتم نقع مجموعة من أوراق نبات اكليل الجبل في ماء مغلي لمدة 15 دقيقة، ويتم تدليك فروة الراس بهذا المنقوع بعد أن يبرد.

- يخلصك اكليل الجبل من المشاكل الخاصة بالشعر من النوع الدهني، إذ يمتلك هذا النبات مجموعة من الخواص التي تعالج الإفرازات الدهنية والزيتية التي ينتجها هذا النوع من الشعر.

إذ يتم إضافة مجموعة من أوراق نبات اكليل الجبل مع أوراق نعناع ويتم غليهما معًا في ماء على النار.

ويؤخذ هذا الماء بعد تصفيته وتدلك به فروة الرأس بعد أن يبرد، ويساهم ذلك في التخلص من المواد الدهنية بالشعر.

- يعطي اكليل الجبل لمعان للشعر لا وصف له لاسيما إذا كان الشعر لونه غامق كأسود مثلًا أو بني من النوع الغامق.

ومن أجل الحصول على ذلك تؤخذ ملعقة من الخل الخاص باكليل الجبل ووضعها على الشعر بأكمله لمدة خمس دقائقق ثم يغسل الشعر جيدًا بماء فاتر.

طريقة تحضير الخل المستخلص من اكليل الجبل:

يتوافر الخل المستخلص من اكليل الجبل عند محلات العطارة المختلفة، كما يمكن تجهيزه في المنزل باتباع ما يلي:

- قومي بنقع حوالي ما مقداره 25 جرام من أوراق نبات اكليل الجبل في لتر من الخل الخاص بالتفاح.

- اتركي هذا المنقوع لمدة 15 يومًا ولا تقتربي منه.

- قومي بتصفية يُصفى هذا المنقوع وضعي الماء المستخلص في زجاجات واحكمي إغلاقها بشكل جيد.

- يمكنك استخدام خل اكليل الجبل في تدليك الفروة الخاصة بالرأس لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي شعرك جيدًا بماء فاتر وستلاحظين النتيجة.

الأعراض الجانبية ومحاذير الاستعمال:

يُعتبر تناول عشبة إكليل الجبل بالجرعات الموجودة عادة في الطعام كنوع من أنواع التوابل، وكذلك استعماله بالجرعات العلاجيّة الصحيحة آمناً،، ولكن لا يعتبر تناول زيته الأساسيّ آمناً ، ونظراً لمحتوى أوراق العشبة من الزيت الأساسيّ فإن تناول كميّة كبيرة منها يمكن أن يسبّب بعض الأعراض الجانبيّة، مثل القيء، ونزيف الرّحم، وتهيّج الكلى، وزيادة الحساسيّة للشمس، واحمرار الجلد، والتقلّصات، والحساسيّة لذا ينصح استخدامه بعقلانية.

ويجب تجنب تناول عشبة إكليل الجبل في الحالات التالية:

الحمل: لا يعتبر تناول عشبة إكليل الجبل بجرعات علاجيّة آمناً في فترات الحمل، حيث إنّه يمكن أن يسبب تقلصات في الرحم ويحفز الدورة الشهرية، مما يمكن أن يضر بالحمل، ولكن لا بأس من تناوله في الطعام بالكميّات المستخدمة عادة في التوابل. كما يجب تجنّب استخدام عشبة إكليل الجبل خارجياً على الجلد أثناء الحمل نظراً لعدم توفّر معلومات عن مدى أمانه.

الرّضاعة: لا توجد معلومات كافية عن تأثير عشبة إكليل الجبل بالجرعات العلاجية في فترات الرّضاعة أو على الأطفال الرّضع الذين تتناول أمهاتهم هذه العشبة بجرعات عالية، ولذلك يجب تجنبها، ولا بأس من تناولها بالجرعات الموجودة عادة في الطّعام كتوابل.

اضطرابات النّزيف: يجب أخذ الحيطة والحذر عند استعمال نبات إكليل الجبل في الأشخاص المصابين باضطرابات النّزيف لما يمكن أن تسببه من رفع خطر النّزيف والكدمات في هؤلاء الأشخاص. نوبات التشنّجات، وحالات ارتفاع ضغط الدم، والقرحات، ومرض كرون أو التهاب القولون التقرّحي. يجب تجنب تناول زيت عشبة إكليل الجبل الأساسي عن طريق الفم لما يمكن أن يكون له من سميّة.

التفاعلات الدوائية لعشبة إكليل الجبل:

يمكن أن تتفاعل عشبة إكليل الجبل مع الأدوية التي تمنع تخثّر الدم، لما يمكن أن يكون لها من تأثير مشابه في منع تخثّر الدم، ومن هذه الأدوية: الأسبيرين (Aspirin)، والوارفارين (Warfarin)، والكلوبيدوجرال (Clopidogral) (3).

يمكن أن تتعارض عشبة إكليل الجبل مع الأدوية المُثبّطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE inhibitors) التي تعطى في حالات ارتفاع ضغط الدم، مثل العقاقير التالية: (Captopril)، و(Elaropril)، و (Lisinopril)، و (Fosinopril) (3).

يمكن أن ترفع عشبة إكليل الجبل من تأثير الأدوية المدرّة للبول نظراً لما لها من تأثير مشابه، ومن هذه الأدوية: عقار (Furosemide)، وعقار (Hydrochlorothiazide)، حيث يرفع هذا التفاعل من خطر الإصابة بالجفاف. عقار الليثيوم (Lithium): حيث إن عشبة إكليل الجبل يمكن أن تعمل كمدرّ للبول، مما يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل ويرفع من تركيز هذا العقار إلى مستويات سامّة. أدوية التحكم بسكّر الدم، حيث إن عشبة إكليل الجبل يمكن أن تؤثر على مستوى السكر في الدم.