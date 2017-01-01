لا تقل لا استطيع

#لا_تقل# ... سميها باساميها لا تقل اني عندي مشكلة بل قل هذا تحد وانا اكبر منه و استطيع حله بسهولة. لا تقل اني ضعيف بل قل ان شاء الله ساطور من نفسي و من قدراتي و تقديري الذاتي. لا تقل يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم عندي رب كبير لا تقل انا لا تهتم بي الناس بل قل انا ساهتم بنفسي بنفسي لا تقل ان ليس لي حظ بل قل انني بالعمل ساصنع حظي بنفسي لا تقل اني خائف بل قل انا قوي عبد القوي☝ لا تقل ان الظروف كلها تقف في طريقي بل قل انني انا من ساصنع طريقي لا تقل اني فاشل بل قل ان الفشل هو اجمل هدية في حياتي هو من علمني و اعطاني الحكمة لا تقل انني لا استحق بل قل ان الله كرمني على سائر المخلوقات و انا استحق كل عطاياه لا تقل اني انني لا استطيع بل اني قادر على فعل المستحيل لا تقل لا تقل لا تقل