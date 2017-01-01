  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

لا تقل لا استطيع

الموضوع في 'منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات' نشر بواسطة امنيات, ‏21 جانفي 2018 على 23:18.

  1. امنيات

    امنيات :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2017
    المشاركات:
    150
    الإعجابات المتلقاة:
    129
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    باتنة
    #لا_تقل# ...
    سميها باساميها لا تقل اني عندي مشكلة بل قل هذا تحد وانا اكبر منه و استطيع حله بسهولة.
    لا تقل اني ضعيف بل قل ان شاء الله ساطور من نفسي و من قدراتي و تقديري الذاتي.
    لا تقل يا رب عندي هم كبير بل قل يا هم عندي رب كبير
    لا تقل انا لا تهتم بي الناس بل قل انا ساهتم بنفسي بنفسي
    لا تقل ان ليس لي حظ بل قل انني بالعمل ساصنع حظي بنفسي
    لا تقل اني خائف بل قل انا قوي عبد القوي☝
    لا تقل ان الظروف كلها تقف في طريقي بل قل انني انا من ساصنع طريقي
    لا تقل اني فاشل بل قل ان الفشل هو اجمل هدية في حياتي هو من علمني و اعطاني الحكمة
    لا تقل انني لا استحق بل قل ان الله كرمني على سائر المخلوقات و انا استحق كل عطاياه
    لا تقل اني انني لا استطيع بل اني قادر على فعل المستحيل
    لا تقل لا تقل لا تقل
     
    آمال بكر, missing heart و yaso ياسمين معجبون بهذا.
    امنيات, ‏21 جانفي 2018 على 23:18
    #1
  2. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏23 أفريل 2017
    المشاركات:
    130
    الإعجابات المتلقاة:
    149
    نقاط الجوائز:
    9
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Algérie
    ان شاء الله شكرا
     
    yaso ياسمين معجب بهذا.
    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 09:07
    #2
  3. *حزن النبلاء*

    *حزن النبلاء* :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏4 ديسمبر 2009
    المشاركات:
    3,747
    الإعجابات المتلقاة:
    6,972
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    طلب العلم
    لن اقول لا استطيع

    تاكدي !
     
    *حزن النبلاء*, ‏22 جانفي 2018 على 22:39
    #3
  4. آمال بكر

    آمال بكر :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 أكتوبر 2017
    المشاركات:
    70
    الإعجابات المتلقاة:
    118
    نقاط الجوائز:
    5
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    الأردن
    كلام جميل

    تشكرين على الطرح
     
    آمال بكر, ‏23 جانفي 2018 على 01:44
    #4

مشاركة هذه الصفحة