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نعم انه الشاب هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 01:46.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ههههههههه مسنطح

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    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 01:46
    #1
  2. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ههههههههه:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:ههههههههه

    1966914_1061476390544544_93725796867376009_n.jpg
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 01:49
    #2
  3. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    حقيقة هههههه طمع يفسد الطبع

    10403635_1052852461406937_7071935963712998150_n.jpg
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 01:54
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ggg.png
    أراد خطبتها....
    ﻓﻘﺎﻟﺖ له ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻤﻞ؟
    ﻓﻘﺎﻝ أمنح السعادة للناس...
    ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻧﻚ ﺳﺘﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ أنا أيضا؟
    فقال لها : علاش انتي تاني تضربي زطلة
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 01:57
    #4
  5. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    مزطول يجري في الدار و زدم في يماه
    قاتلو :العمى يعميك ماشفتنيش
    قالها :شايفك من قبل بصح والله ما علابالي وين [​IMG]

    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:01
    #5
  6. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    الطفل الجزائري هو
    كائن يأكل النمل والتراب لكن امه لا. تتركه يشرب القازوز لأنه مضر بالصحة خخخخخ
    راك فاهم تحية للامهات الجزائريات

     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:03
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    شاب جزائري مسنطح فتح حديقة حيوانات
    دار الدخول ب 1000دج واحد ما دخل
    دارو ب 500دج واحد ما دخل
    دارو ب200 دج واحد ما دخل
    كره و دار الدخلة باطل
    ايا دخلو الغاشي و حبيبنا كي شاف الغاشي كثرو بزاف غلق الأبواب و طلق السبع
    وقالهم :الخرجة بمليون يا كلاب
    خخخخخخخخ
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:05
    #7
  8. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    واحد مزطول حاب يعاون يماه في رمضان
    يخدم معاها البوراك
    5 دقايق وتعطيه الحاجة بمقلة على الراس
    قالها علاش يما
    قاتلو يا الحمار ماشي شرط تلحسها قبل ما تغلقها خخخخخخخخخ
    الله غالب موالف ههههه بالزطلة [​IMG]
     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:07
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    ggg.png

    ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺚ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ !!
    ﺇﻗﻠﺐ ﻛﻠﻤﺔ " فيس بوك "
    .
    .
    .
    .
    " ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻌﺎﻙ " كوب سيف " /
    ... و أخذ أول حرفين(ك.و) و آخر حرفين (ي.ف) تصير ((كويف))
    وهي كلمه
    ليس لديها أي معنى ﺷﻜﺮاً ﻋﻠﻰ ﺣﻤاسك


     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:10
    #9
  10. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

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    (( هتلر )) :- هو الذي قتل اليهود بربع شلاغم

    .

    ((نيوتن)) :- هو الذي اكتشف جاذبية الأرض بتفاحة

    .

    ((اوبرا)) :- المرأة التي أحبها العآلم

    .

    ((جيغيفارا)) :- الذي أسس الثورة في الكرة الأرضية

    .

    ((اناعماد خطاب)) :- من جعل للعالم طعم أحلى

    .

    ((أنت)) :- مادرت والو قاعد غير تقرا


    يا خويا دير كومونتار تدخل معانا التاريخ... ...ههههه


    752002u5xfnfaqr5.gif

    a23MG.gif

    694704v36lppcpnb.gif

    يتبع
    694704v36lppcpnb.gif

    [​IMG]
    عماد خطاب

     
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 02:20
    #10

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