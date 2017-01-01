نعم انه الشاب هههه

شاب جزائري مسنطح فتح حديقة حيوانات

دار الدخول ب 1000دج واحد ما دخل

دارو ب 500دج واحد ما دخل

دارو ب200 دج واحد ما دخل

كره و دار الدخلة باطل

ايا دخلو الغاشي و حبيبنا كي شاف الغاشي كثرو بزاف غلق الأبواب و طلق السبع

وقالهم :الخرجة بمليون يا كلاب

خخخخخخخخ ​