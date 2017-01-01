نعم انه الشاب هههه

الموضوع في 'ركن النكت والطرائف' نشر بواسطة عماد خطاب, 22 جانفي 2018 على 01:46.
ههههههههه مسنطح
هههههههههههههههههه
حقيقة هههههه طمع يفسد الطبع
أراد خطبتها....
ﻓﻘﺎﻟﺖ له ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻤﻞ؟
ﻓﻘﺎﻝ أمنح السعادة للناس...
ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻟﻪ ﻫﺬﺍ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻧﻚ ﺳﺘﻤﻨﺤﻨﻲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ أنا أيضا؟
فقال لها : علاش انتي تاني تضربي زطلة
مزطول يجري في الدار و زدم في يماه
قاتلو :العمى يعميك ماشفتنيش
قالها :شايفك من قبل بصح والله ما علابالي وين
الطفل الجزائري هو
كائن يأكل النمل والتراب لكن امه لا. تتركه يشرب القازوز لأنه مضر بالصحة خخخخخ
راك فاهم تحية للامهات الجزائريات
شاب جزائري مسنطح فتح حديقة حيوانات
دار الدخول ب 1000دج واحد ما دخل
دارو ب 500دج واحد ما دخل
دارو ب200 دج واحد ما دخل
كره و دار الدخلة باطل
ايا دخلو الغاشي و حبيبنا كي شاف الغاشي كثرو بزاف غلق الأبواب و طلق السبع
وقالهم :الخرجة بمليون يا كلاب
خخخخخخخخ
واحد مزطول حاب يعاون يماه في رمضان
يخدم معاها البوراك
5 دقايق وتعطيه الحاجة بمقلة على الراس
قالها علاش يما
قاتلو يا الحمار ماشي شرط تلحسها قبل ما تغلقها خخخخخخخخخ
الله غالب موالف ههههه بالزطلة
ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺒﺚ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ !!
ﺇﻗﻠﺐ ﻛﻠﻤﺔ " فيس بوك "
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" ﺗﻄﻠﻊ ﻣﻌﺎﻙ " كوب سيف " /
... و أخذ أول حرفين(ك.و) و آخر حرفين (ي.ف) تصير ((كويف))
وهي كلمه
ليس لديها أي معنى ﺷﻜﺮاً ﻋﻠﻰ ﺣﻤاسك
(( هتلر )) :- هو الذي قتل اليهود بربع شلاغم
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((نيوتن)) :- هو الذي اكتشف جاذبية الأرض بتفاحة
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((اوبرا)) :- المرأة التي أحبها العآلم
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((جيغيفارا)) :- الذي أسس الثورة في الكرة الأرضية
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((اناعماد خطاب)) :- من جعل للعالم طعم أحلى
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((أنت)) :- مادرت والو قاعد غير تقرا
يا خويا دير كومونتار تدخل معانا التاريخ... ...ههههه
يتبع
عماد خطاب
أفصل بين الأسماء بالفاصلة ( , ).