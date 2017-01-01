طالب مشورة !!!!!!

السلام عليكم

من حقك تجري على مصلحتك و هذا من واجبك كمسؤول على عايلة

انا رايحة ننصحك كاخت و نعتبرك خويا و ما نبغيلكش الضر

انا في رايي الفكرة ماشي مليحة

اول حاجة تقمر بدراهمك و القرار في يديهم حتى يموتو و حتى واحد ما راه عارف وقتو و انت ما راكش ضامن يموتو قبلك هادي سنة الحياة

ربما يعيشو بزاف ويلا حابو يقعدو فيها حتى يموتو و انت كما لي شرا الحوت في لبحر

اذا عندك رغبة باش تتدخل للبلاد

انا من رايي تشري ارض في بلادك و تبن كما راهم يديرو كامل المهاجرين نتاعنا