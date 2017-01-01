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طالب مشورة !!!!!!

الموضوع في 'منتدى الإستفسارات في شتى المجالات' نشر بواسطة حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 15:34.

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  1. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
    إخوتي أخواتي طالب مشورة ورأي
    بارك الله فيكم

    شوفو كيما نعرفو كامل حنا المسلمين الربا حرام ولو واحد بالمية حرام وهاذي لا نقاش فيها
    حتى وحللوه بعض كبار الائمة بالنسبة للمقيمين بالخارج ما دخلتليش راسي واعتبرتها شبهة ومن الاحسن الابتعاد عن الشبهات طبعا

    وانا اليوم كاري وراهم يديولي في دراهم بزاف ،وزيد الواحد لڤا روحو متغرب ويتمرمد وماهو داير فيها والو ...
    الحمد لله طبعا على كل حال يا جماعة ما تعتابرونيش نجري ورا الدنيا هاذي سنة الحياة وابسط مطالب الانسان فالدنيا سكن واسع

    وحتى عشت طول عمري في باطة كبريت نڤول الحمد لله
    بصح الانسان يتسبب والباقي على ربي

    ولڤيت واحد العفسة هنا تخليني نشري دار بالشويه بلا فوائد ولا قرض بنكي ربوي بصح تتطلب صبر وانتظار وهي
    حاطين الشيوخة والعجايز اعلانات عند النوتار والأجونس بلي يبيعو ديارهم بصح يڤعدو فيهم حتى يموتو
    ونمدلهم غير عشرين بالمية المرة الاولى ومن بعد كل شهر يديولي مبلغ ثاني ميش كبير خلاص وهوما هكذاك حتى يخرجو من الدار ويروحو لدار العجزة ولا يموتو ...
    يعني نڤعد كاري من جهة ونخلص فيهم من جهة اخرى حتى يدي ربي أمانتو
    وساعات كاين غير الشيخ وحدو وساعات العجوز وحدها وساعات مع بعض ،يعني ما نديش الدار حتى يموت اخر واحد فيهم

    المليحة فيها انها مكانش ربا وڤلت اخيرا لڤيت منفذ
    واللي ميش مليحة اني شريت دار وبالاك ما نسكنش فيها على عشرة او خمساش عام او اكثر ..
    الا اذا قررو يروحو لدار العجزة
    والأعمار بيد الله طبعا ...
    طبعا كلش موثق وقانوني
    حرت كيفاه ندير والله حرت ،من جهة عاجبتني الفكرة ومن جهة حاس راني نقمر والله اعلم
    حبيت ندير لولادي دار ما صلحتش معايا حتى عفسة
    وفالبلاد رآهم يبيعو في ارض خارج المدينة بمليار ورانا رايحين بيها
    يخي الصح يتڤال
    ساعات نلڤى هنا فالمدينة وين ساكن دار طالعة قل من مليار وفي بلادي من مليار وطلع وراه اللي يحصل على مليار تحتو ....
    إلا صحاب ....،. -------________-------
    خاوتي خواتاتي نتمنى منكم كل الجدية فالنصح ونستنى ردودكم بفارغ الصبر
    ديرو رواحكم تنصحو في خوكم

    بارك الله فيكم مسبقا
    احترامي وتقديري

     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 15:34
    #1
  2. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    من حقك تجري على مصلحتك و هذا من واجبك كمسؤول على عايلة
    انا رايحة ننصحك كاخت و نعتبرك خويا و ما نبغيلكش الضر
    انا في رايي الفكرة ماشي مليحة
    اول حاجة تقمر بدراهمك و القرار في يديهم حتى يموتو و حتى واحد ما راه عارف وقتو و انت ما راكش ضامن يموتو قبلك هادي سنة الحياة
    ربما يعيشو بزاف ويلا حابو يقعدو فيها حتى يموتو و انت كما لي شرا الحوت في لبحر
    اذا عندك رغبة باش تتدخل للبلاد     انا من رايي تشري ارض في بلادك و تبن كما راهم يديرو كامل المهاجرين نتاعنا
    عندي خويا عايش لهيه و عندو دار و رزق هنا
    و بنت خويا عندها 7 سنين زواج شرات ارض و قريب يبداو لبنيان
    يعني ماشي حاجة صعيبة
    هذي نصيحتي ليك و الله يجيب لك الخير
     
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    أم منيــــــر, ‏22 جانفي 2018 على 15:49
    #2
  3. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالاخت الكريمة
    عندك الحق فيها بصح هنا كل شهر يديو مبلغ وفالبلاد لازم تحطلهم كاش للاسف والبنك نتاوعنا كامل بالربا وانا للاسف هاذي كاش ما نحصلهاش ...
    والحمد لله على كل حال العفاف والكفاف حاب ندير دار بالحلال باه يباركلي ربي فيها ...
    وزيدي الاخت باه ندير دار لازم وين مستقر فالخدمة يعني ندير دار نروح ليها شهر فالعام وانا محشور لهنا جاتني بزاف

    والله رأيك على العين والراس وفادني بزاف ربي يحفظك
    انا اصلا ميش مرتاح لهاذ الفكرة بزاف بصح لڤيتها ڤلت ندي رأيكم
    بارك الله فيك
    احترامي وتقديري

     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 16:00
    #3
  4. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    1. صراحة الفكرة معجبتنيش لانه كأنك تشري الحوت في البحر ،لكان العجوز هذي عاشت 100سنة و لا محبتش تروح لدار العجزة كفاه الدير يعني راك تصرف عليها بيعة غير سليمة ابتعد عنها و ربي يفرح
    2. للمزاح راني خايفة تبقى تستنى حتى تروح انت لدار العجزة بعيد الشر عليك
     
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    ميلينا, ‏22 جانفي 2018 على 16:36
    #4
  5. أم منيــــــر

    أم منيــــــر
    :: مشرفة ::
    منتدى الحوار والنقاش الهادف     طاقم المشرفات

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    الله يكون في العون
    ايه علابالي بلي لكرا غالي تما قالولي
    انا قتلك اذا عندك رغبة باش تدخل للبلاد اما اذا باش تفوت شهر نتع عطلة تفوتوعند لفاميليا و هي جازت
    بارك الله فيك ما كانش حاجة خير من الحلال تعيش مرتاح و تموت مرتاح
    الله يسهل و الله يحفظك
     
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    أم منيــــــر, ‏22 جانفي 2018 على 17:00
    #5
  6. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    بغيت نفهم اخي حليم وقانون الارث تم كيفاه والسكن هدا يكتبلك مولاه ولا يخليك للورثة يغموك فالسكن والدراهم..
    وهاد الشيخ عربي ومسلم ولا اجنبي ? ممكن ادا عربي مسلم تقترح عليه تسكن معاه ادا تقدر منها تتهلى فيه في سبيل الله منها راك في دارك ادا يساعدك هاد الراي ولي ناكد عليها الوثائق ثم الوثائق والتسجيل الرسمي لدى الجهات المختصة ماتستناش حتى يموتو وتسجلها قادرين الورثة يطعنو ويدوها الدار وانت تشوف..
    صحا خويا حليم كاين عندهم طريقة الايجار الابدي ولي تخلصها انت نسبة قليلة انت نورمالمو تخلص فقط 20% من سعر الكراء والباقي على الحكومة وتبقى فيها الى الابد حتى ولادك من بعدك يبقو تم...
     
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    بشرى ملاك, ‏22 جانفي 2018 على 17:29
    #6
  7. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالاخت الكريمة
    هههه عجبتني هاذي نروح لدار العجزة والله عندك الحق
    بصح كتوضيح برك العجايز والشيوخة لهنا ما يهزوهمش ولادهم يعني يدبرو روسهم وحدهم
    وكي يشوفو رواحهم تعبو خلاص يدخلو لدار العجزة يسميوها هنا دار التقاعد وهي كي الفندق فيه جميع وسائل الراحة وهي ميش باطل لازم يخلصو باه يدخلو ليها علابيها يبيعو ديارهم بهاذ الطريقة باه يخلصو دار التقاعد ما تبقى من اعمارهم
    وكاينين يموتو وحدهم في ديارهم لانهم ما عندهمش باه يخلصو دار التقاعد ...هاذو الكفار للاسف
    فأنا ڤلت بالاك نحوس تطيح في شيخ ولا عجوز وحدهم يدخلو مباشرة لدار العجزة ونڤعد نخلص فيهم وانا ساكن فالدار { هذا رجائي من هاذ الفكرة }
    يعني انا ما نتمنى لحتى واحد الموت مهما كان راهم بشر ويبقاو متمسكين بالحياة لاخر لحظة
    صح هي فيها ڤريڤري بصح الحاجة الوحيدة اللي لڤيتها حلال هنا الله لا تربحهم
    يعطيك الصحة على النصيحة والله على راسي من فوڤ ربي يحفظك اختي الكريمة
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 17:34
    #7
  8. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    ايه غالي بزاف وزيد كل عام يصهدوك بالضرائب... الحمد لله على كل حال ...
    انا مالڤيتش خدمة ثم فالبلاد راني نحوس ما حبستش نشالله تجي فالصواب
    ربي يحفظك اختي على النصائح ودعاوي الخير على راسي من فوڤ
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 17:39
    #8
  9. NAPOLA

    NAPOLA :: عضو مُشارك ::

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    ربي يسهلك لما هو خير
     
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    NAPOLA, ‏22 جانفي 2018 على 17:41
    #9
  10. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
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    السلام عليكم
    أهلا بالاخت الكريمة

    لالا الاخت كلش قانوني بمجرد ما يخرجو يروحو لدار العجزة تولي الدار نتاعي قانونيا
    ونبقى نخلص كل شهر مبلغ يروح ليهم مباشرة
    في حال واحد يتلغى البيع اذا مات البايع عشرين يوم بعد العقد
    وحتى وتلغى يرجعولك دراهمك اللي مديتهم لأنك ما سكنتش فيها
    ما نقدرش نعرف هاذ الشيخ ولا هاذ العجوز عرب ولا ڤور لانهم دايرين الاعلان عن طريق لاجونس ولا نوتار حتى نروح نشوف الدار باه نتلاڤا معاهم
    يعني طرحت الفكرة كفكرة برك اذا كانت ميش مليحة ما نحوس ما نتعب روحي ..

    علابالك كون نسكن معاه وكشما يصرالو يڤولو هو اللي ڤتلو في جال الدار هاذي خطورة وهوما غير يسببو علينا لا سمح الله

    ربي يحفظك ختي على النصائح ما تخافيش الوراقي اختصاصي في هاذي نشالله ما تغيبليش ...شكرا على التنبيه
    بارك الله فيك ختي
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 17:48
    #10
  11. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    بارك الله فيك على دعاوي الخير ....
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 17:48
    #11
  12. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    و عليكم
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    اضحكتني أخي الصغير الطيب ،انا فهمت قصدك
    فك بصح الكفار و الله لا امان لهم سمعت على عجوز ماتت في دارها و مراحتش لدار العجزة هذي و المكتوب الي خلاني نحسد و نستغفر الله و نحمده انها كي ماتت وصات الوصية. لواحدة جزائرية و اعطاتها كل ثروتها هذي ارزاق الله
    ما زلت صغير زيد أصبر شوي و لم الدراهم و باذن الله تلقى حلول اخرى مع الوقت
     
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    ميلينا, ‏22 جانفي 2018 على 17:50
    #12
  13. بشرى ملاك

    بشرى ملاك :: مرشحة للإشراف ::
    منتدى الحياة الزوجية
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    صح عندك الحق غابتلي في تاع كاش مايصراله صح وادا تحس بيها تصدق وعلاش لا وحوس على شيخ كبير بزااااااااف راك فاهمني الاعمار بيد الله بصح حكم عقلك وبالتوفيق اخي
     
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    بشرى ملاك, ‏22 جانفي 2018 على 17:55
    #13
  14. ميلينا

    ميلينا :: عضو متألق ::

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    يعني عنده 99 باش لكان طول يزيد 5ولا6سنين
     
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    ميلينا, ‏22 جانفي 2018 على 17:58
    #14
  15. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    ههههههههه عجبتني... بزااااااف ...يعطيك الربح نشالله
    ربي يحفظك خويتي ويعطيك ما تتمناي نشالله
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 17:59
    #15
  16. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    أولا ربي يرزقك الحلال ويوفقك لكل خير
    خاطر الانسان لي يسعى باه يرضي ربي ويخاف من الحرام ولو كان جزء صغير
    ربي رايح يباركلو ويرزقو من عندو، يعني ماتخممش ربي رايح يرزقك من عندو بشي ما تتوقعوش خلاص
    أما فيما يخص الاستفسار لي حكيت عليه والله يا أخي انا ماعجبتنيش بزاف، راني عارفة نتا راك تخمم في وليداتك ماش في نفسك
    يعني راك تقول مهما ومانلحقش للدار بعيد الشر عليك يلحقولها ولادي ونديرلهم مستقبل، بصح كلي راك تشري في الحوت
    في البحر كيما قالو الأخوات، وظهرو هاد العجايز يعيشو 50 سنة خلاف تبقى تستنا فيهم؟ عجبتني بشرى كي قاتلك
    خير عجايز كبار خلاص هههههه يعني تنسف عليهم يموتو، بصح الشي لي محيرني هادو العجايز كي يديو مبلغ كبير
    تاع الدار تاعهم ومن بعد يموتو ولا يروحو لدار العجزة واش يديرو بيهم مالا؟ يخليوهم لولادهم زعما؟
    المهم يا خويا والله ماعلاباليش بالضبط بصح الانسان كي يدير حاجة يديرها باه يفرج على نفسو ويخرج من الغرقة
    كي تعود نتا عندك دار شاريها ومازلت عايش في الضيق وتسلك في الكراء كلي راك تجبد من زوج جهات
    بصح زيد خمم مليح وشوف واش يقولولك بقية الاعضاء وزيد سقسي مليح عليها قبل مادير هاد الخطوة
    وتعرف الشي لي بالضبط لي ماش عاجبني هي حتى ولو الدار هادي رزقك وسلكتها بدراهمك تولي تدعي في قلبك
    الناس هادو يموتو باه تعيش مليح ههههه يعني فهمتني؟ يعني باه تلحق لحاجة تاعك تولي تتمنى حاجة ماش مليحة لناس خلاف
    وهذا حقك، ولكن ماتجي تديه بالسيف وحتى تكون فيها موت، المهم كيما مالفين ننصحو ديما الناس صلي استخارة
    واطلب من ربي يوجهك للطريق الصحيح بالاك ربي يبعتلك حاجة ولا اشارة تشجعك على هاد الامر ولا يجيك الفرج
    من جهة خلاف، وربي يوفقك ويرزقك دار وتكون ان شاء الله في بلادك وسط عايلتك
    بالتوفيق
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 جانفي 2018 على 18:28
    #16
  17. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

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    السلام عليكم اخي
    ا ولا ربي يفرج عليك ويرزقك الله يااارب
    اما عن الفكرة هذي لا لا انا في نظري مش مليحة
    هذي مغامرة علي حسب علمي
    لانك تقدر مع الوقت تجمع المبلغ لي تحتاجوا ا حسن من الفكرة هذي
    هذا الرأي نتاعي ونشوفوا الاخوة واش يزيدوا يقولوا
    ربي يفتح عليك يااااارب
    تحياتي
    تقبل مروري اخي
     
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    Malika Tlm, ‏22 جانفي 2018 على 18:33
    #17
  18. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    أهلا بالاخت الكريمة
    صح الاخت عندك الحق وهاذي اي واحد يشوفها باينة ،بصح لڤيت فيها بصيص أمل وفيها ريحة حلال
    انا خزرت للجانب نتاع الحلال كثر ،واكيد كلي شرا الحوت فالبحر اخطارها كثر من ايجابياتها
    لالا والله ما نتمنالهم يموتو بصح هوما اللي حطو الشرط الغبي هذا هههه

    الدراهم يعيشو بيهم في دار العجزة لانها بالدراهم ،واذا ما راحوش يشربوهم شراب لاخر لحظة في حياتهم وخلاص رايحين يديرو الصلاح زعما .... ما شكيتش
    على العموم دراهمهم وهوما حرين ههههه
    انا غير كيما سمعت بيها نشالله نسقسي عليها مليح ونصلي صلاة الاستخارة وربي يفرج نشالله
    بارك الله فيك على النصائح اختي الكريمة
    وشكرا على دعاوي الخير ربي يعطيك ما تتمناي انشالله
    احترامي وتقديري
     
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    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 18:56
    #18
  19. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة :: مشرفة ::
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    خويا حليم، تفكرت حاجة
    ماتقدرش تتكلم مع الناس لي اخترتهم وتقولهم بلي اذا رايحين لدار العجزة
    تشري عليهم واذا مايروحوش لالا، يعني قبل ما تبدا تسلك تتفاهم مع أهل الدار تقولهم غير
    نكمل حق الدار تخرجو منها وتروحو لدار العجزة، قبلو تشري عليهم واذا ماقبلوش ماتشريش
    هل كاين امكانية هكا؟ وتاني حاجة يخي كي تفوت تكمل حق الدار يخي تولي على اسمك؟
    وتقدر تستلمها ولا هادا قانون سبيسيال حتى يحبو هوما يخرجو بإرادتهم؟
    وتاني هل يمكن انهم يروحو لدار العجزة ومن بعد تظهرلهم يرجعو لدارهم؟ يعني مادام سلكتها
    ومازال عندهم الحق يقعدو فيها، ولا بمجرد يهز حوايجو ويروحو لدار العجزة تولي باسمك؟
    الحكاية شوي معقدة، بصح اذا شايفها صح تخرج عليك اتوكل على ربي سبحانو وهو يسهلك كل صعب
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏22 جانفي 2018 على 19:03
    #19
  20. حلم كبير

    حلم كبير :: عضو متألق ::

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    السلام عليكم
    آمين أختي آمين

    صح مخاطرة كبيرة هاذ الحاجة
    بصح ڤال خونا المصري إيه رماك ع المر ڤالو اللي أمر منو
    نشالله نزيد ندقدس عليها مليح واذا كانت غير هكذا نصرف نظر
    ربي يحفظك على النصائح القيمة
    شكرا على المرور وعلى دعاوي الخير ربي يعطيك ما تتمناي
    احترامي وتقديري
     
    missing heart, بشرى ملاك و Malika Tlm معجبون بهذا.
    حلم كبير, ‏22 جانفي 2018 على 19:03
    #20
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