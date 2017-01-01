السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوتي أخواتي طالب مشورة ورأي بارك الله فيكم شوفو كيما نعرفو كامل حنا المسلمين الربا حرام ولو واحد بالمية حرام وهاذي لا نقاش فيها حتى وحللوه بعض كبار الائمة بالنسبة للمقيمين بالخارج ما دخلتليش راسي واعتبرتها شبهة ومن الاحسن الابتعاد عن الشبهات طبعا وانا اليوم كاري وراهم يديولي في دراهم بزاف ،وزيد الواحد لڤا روحو متغرب ويتمرمد وماهو داير فيها والو ... الحمد لله طبعا على كل حال يا جماعة ما تعتابرونيش نجري ورا الدنيا هاذي سنة الحياة وابسط مطالب الانسان فالدنيا سكن واسع وحتى عشت طول عمري في باطة كبريت نڤول الحمد لله بصح الانسان يتسبب والباقي على ربي ولڤيت واحد العفسة هنا تخليني نشري دار بالشويه بلا فوائد ولا قرض بنكي ربوي بصح تتطلب صبر وانتظار وهي حاطين الشيوخة والعجايز اعلانات عند النوتار والأجونس بلي يبيعو ديارهم بصح يڤعدو فيهم حتى يموتو ونمدلهم غير عشرين بالمية المرة الاولى ومن بعد كل شهر يديولي مبلغ ثاني ميش كبير خلاص وهوما هكذاك حتى يخرجو من الدار ويروحو لدار العجزة ولا يموتو ... يعني نڤعد كاري من جهة ونخلص فيهم من جهة اخرى حتى يدي ربي أمانتو وساعات كاين غير الشيخ وحدو وساعات العجوز وحدها وساعات مع بعض ،يعني ما نديش الدار حتى يموت اخر واحد فيهم المليحة فيها انها مكانش ربا وڤلت اخيرا لڤيت منفذ واللي ميش مليحة اني شريت دار وبالاك ما نسكنش فيها على عشرة او خمساش عام او اكثر .. الا اذا قررو يروحو لدار العجزة والأعمار بيد الله طبعا ... طبعا كلش موثق وقانوني حرت كيفاه ندير والله حرت ،من جهة عاجبتني الفكرة ومن جهة حاس راني نقمر والله اعلم حبيت ندير لولادي دار ما صلحتش معايا حتى عفسة وفالبلاد رآهم يبيعو في ارض خارج المدينة بمليار ورانا رايحين بيها يخي الصح يتڤال ساعات نلڤى هنا فالمدينة وين ساكن دار طالعة قل من مليار وفي بلادي من مليار وطلع وراه اللي يحصل على مليار تحتو .... إلا صحاب ....،. -------________------- خاوتي خواتاتي نتمنى منكم كل الجدية فالنصح ونستنى ردودكم بفارغ الصبر ديرو رواحكم تنصحو في خوكم بارك الله فيكم مسبقا احترامي وتقديري