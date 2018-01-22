هل من مترحم وثبت الله اجركم 22/01/2018

هل من مترحم وثبت الله اجركم وصلني الان خبر وفاة دايم ربي في ملكه انا لله وانا اليه راجعون توفي خال والدتي اسمه إبراهيم عن عمر يناهز 90 سنة الساكن بسطيف اليوم 22/01/2018 الدفن غدا ليوم 23/01/2018 إن شاء الله صلاة الظهر دعاء للمتوفى اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه - اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه - اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار - اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس - اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار - اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء - اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض - اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين - اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كان قد أساء فتجاوز عن إساءته - يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار - اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا - اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام - اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت - اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران - اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك - اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك ثبت الله أجركم إخوتي في الله