  1. إنطلاق المسابقة الكبرى للمة مميـــزون ملحق خاص و هام بخصوص مسابقة مميزون و إضافة عناوين جديدة مسابقة كيكة أو حلوى لعيد اللمة الـ12 أرسم/ي عبّر/ي بالقلم والريشة مسابقة للاحتفال بعيد اللمة مسابقة {أُكتب قصَّة} مسابقة أناقة حواء في منزلها
    إخفاء الملاحظة

هل من مترحم وثبت الله اجركم 22/01/2018

الموضوع في 'ركن التعزية والمواساة' نشر بواسطة عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 18:20.

  1. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,720
    الإعجابات المتلقاة:
    6,783
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    هل من مترحم وثبت الله اجركم
    وصلني الان خبر وفاة
    دايم ربي في ملكه انا لله وانا اليه راجعون توفي خال والدتي اسمه إبراهيم
    عن عمر يناهز 90 سنة الساكن بسطيف
    اليوم
    22/01/2018
    الدفن غدا ليوم 23/01/2018 إن شاء الله
    صلاة الظهر

    [​IMG]
    دعاء للمتوفى

    اللهم طيب ثراه و اكرم مثواه واجعل الجنة مستقره و مأواه
    - اللهم نور مرقده و عطر مشهده و طيب مضجعه
    - اللهم آنس وحشته و ارحم غربته و قه عذاب القبر و عذاب النار
    - اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
    - اللهم فسح له في قبره و اجعله روضة من رياض الجنة و لا تجعله حفرة من حفر النار
    - اللهم انقله من ضيق اللحود و القبور إلى سعة الدور و القصور مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين و الصالحين والشهداء
    - اللهم اجعل له من فوقه و من تحته و من أمامه و من خلفه و عن يمينه و عن يساره نورا من نورك يا نور السماوات و الأرض
    - اللهم أبدله دارا خيرا من داره و أهلا خيرا من أهله و أزواجا خيرا من أزواجه واسكنه فسيح جناتك في الدراجات العلي آمين
    - اللهم إن كان قد أحسن فزد في إحسانه و إن كان قد أساء فتجاوز عن إساءته
    - يا أكرم من سئل و يا أوسع من جاد بالعطايا … خفف أحماله و حط من أوزاره واجعله في مقام من قام لك بالقرآن أناء الليل و أطراف النهار
    - اللهم كن له بعد الحبيب حبيبا و لدعاء من دعا له سامعا و مجيبا و اجعل له من فضلك و رحمتك و جنتك حظا و نصيبا
    - اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان و من توفيته منا فتوفه على الإسلام
    - اللهم إنا نسألك توبة قبل الموت و راحة عند الموت و مغفرة بعد الموت
    - اللهم اجعل لنا عملا يؤنسنا في قبرنا إذا أوحشنا المكان و لفظتنا الأوطان و فارقنا الأهل و الجيران
    - اللهم هب لنا نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك و ترضى بقضائك تقنع بعطائك
    - اللهم أغفر لحيينا و ميتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرينا و كبيرنا و جميع موتى المسلمين و المسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية و لنبيك بالرسالة و ماتوا على ذلك
    ثبت الله أجركم إخوتي في الله

     
    زهرة البليدة, ♥نجلاء♥ و Malika Tlm معجبون بهذا.
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 18:20
    #1
  2. Malika Tlm

    Malika Tlm :: نجمة اللمة ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏3 مارس 2014
    المشاركات:
    3,740
    الإعجابات المتلقاة:
    10,878
    نقاط الجوائز:
    191
    الجنس:
    أنثى
    رحمه الله برحمته الواسعة
    وجعله الله من ا هل الجنة يااارب
    انا لله وانا اليه راجعون
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    Malika Tlm, ‏22 جانفي 2018 على 18:28
    #2
  3. زهرة البليدة

    زهرة البليدة :: عضو متألق ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏12 مارس 2016
    المشاركات:
    4,026
    الإعجابات المتلقاة:
    7,578
    نقاط الجوائز:
    691
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    at my hôûsSSse
    رحمه الله

    وصبر اهله
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    زهرة البليدة, ‏22 جانفي 2018 على 18:35
    #3
  4. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,720
    الإعجابات المتلقاة:
    6,783
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    [​IMG]
     
    mansouria Rima معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 18:37
    #4
  5. mansouria Rima

    mansouria Rima :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏الإثنين
    المشاركات:
    2
    الإعجابات المتلقاة:
    7
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    Batna Algeria
    الرحمة الواسعة
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    mansouria Rima, ‏22 جانفي 2018 على 18:44
    #5
  6. ♥نجلاء♥

    ♥نجلاء♥ :: عضو مُتميز ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏22 نوفمبر 2017
    المشاركات:
    518
    الإعجابات المتلقاة:
    915
    نقاط الجوائز:
    31
    الجنس:
    أنثى
    الإقامة:
    عالمي الخاص
    انا لله وانا اليه راجعون
    ربي يرحمو ويوسع عليه ويصبر اهلو
    عظم الله اجركم أخي عماد
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    ♥نجلاء♥, ‏22 جانفي 2018 على 18:45
    #6
  7. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,720
    الإعجابات المتلقاة:
    6,783
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    adem03.gif

     
    ♥نجلاء♥ معجب بهذا.
    عماد خطاب, ‏22 جانفي 2018 على 19:00
    #7
  8. SWITH PRO

    SWITH PRO :: عضو منتسِب ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏7 جانفي 2018
    المشاركات:
    32
    الإعجابات المتلقاة:
    13
    نقاط الجوائز:
    3
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    سكيكدة
    انا لله وانا اليه راجعون الهم اغفر وارحم
     
    عماد خطاب معجب بهذا.
    SWITH PRO, ‏27 جانفي 2018 على 20:12
    #8
  9. عماد خطاب

    عماد خطاب :: عضو فعّال ::

    تاريخ التسجيل:
    ‏30 جانفي 2016
    المشاركات:
    2,720
    الإعجابات المتلقاة:
    6,783
    نقاط الجوائز:
    111
    الجنس:
    ذكر
    الإقامة:
    موزمبيق
    [​IMG]
     
    عماد خطاب, ‏27 جانفي 2018 على 22:08
    #9

مشاركة هذه الصفحة