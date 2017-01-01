كف عن تدمير نفسك

#لا_تقارن_نفسك_بأحد هل تعلم ما هو سبب كل معاناتك النفسية..؟السبب هو انك تقارن نفسك بالناس الذين من حولك.. لا تقل يا اخي فلان افضل مني..ولا تقولين يا اختي فلانة افضل مني.. لا تقارن نفسك باحد..انت مخلوق عظيم وفي داخلك اشياء متميزة فلا تقارنها باحد..لا يهمك احد لا دكتور ولا استاذ ولا اي كان.. بل الاهم ان تكون انت منفرد بشيء خاص بك..عندك اشياء تميزك عن باقي الناس..هذا هو الاهم.. مقارنة نفسك بالاخرين ستسبب لك الكثير من المشاكل النفسية المعقدة.. من ابرزها ان هذه المقارنة ستجعلك تفقد تقديرك لذاتك..وتنظر الى نفسك نظرة محبطة ومتشاءمة وتدخل في حوار سلبي مع نفسك.. كذلك اذا قارنت نفسك بالاشخاص ستشعر بالدونية وستحس ان حياتك لا طعم لها مقارنة بحياة الاخرين.. ساعطيك سر..ابتداءا من هذه اللحظة تعامل بشكل بسيط في هذه الحياة ولا تعتبر نفسك اقل من الناس..لا تعط القيمة لاشخاص وانت لا تعطيها لنفسك.. كن واثق من نفسك..وتعامل مع الناس بشكل عادي..يعني اليوم لا تنظر الى الدكتور انه ات من كوكب اخر..او الى الاستاذ انه شخص لا يوجد مثله..اليوم لازم تسترد القيمة التي فقدتها في حياتك نتيجة هذه الاشياء..وتضع كل انسان في مكانه ولا تعطيه اكثر مما يستحق..لانك انت الافضل وتستحق الافضل..لا تقارن نفسك لا باستاذ ولا بدكتور ولا بمحاضر..انت انسان مختلف فكن مختلفا رجاءا..كن انت ولا تكن أحدا لا تعرفه..اعرف نفسك وقارن نفسك اليوم بنفسك في الامس هذا هو الاهم.. يعني دائما لازم تعرف اذا كانت حياتك في طريقها للتحسن ام لا..كيف ستعرف ذلك..؟ اذا قارنت نفسك اليوم بشخصك في الامس.. اما اذا استمريت تقارن نفسك بالدكتور او من يكون فستبقى في مكانك ولن يكون لك اي هوية تميزك عن الاخرين وستفقد تقديرك لذاتك.. لذلك من هذه اللحظة قرر انك تتخلى عن تدمير نفسك بالمقارنة بينك وبين ناس اخرين..وقارن نفسك بنفسك فذلك هو الصح..لانه اذا لم تكن انت فلا داعي لكي تعيش هذه الحياة.. الكل يردد معي انا الافضل واستحق الافضل ومن اليوم لن اقارن نفسي باي احد وساقارن نفسي بنفسي لانني الافضل..