كيف تخلص من غضبك

امنيات

امنيات

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#1
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#1
تمرين كيف تتخلص من الغضب و تتحكم في نفسك .
اولا و قبل ان نبدأ التمرين ادهب الان و اعمل بحت عن اضرار الغضب و كل شيء يتسبب فيه شاهد فيديوهات و اقرا مواضيع و حمل صور اعمل بحت شامل عن الغضب هذا اذا كنت تريد حقا ان تتخلص من هذه العادة السلبية و تتحكم في حياتك اكثر و تنعم بالراحة و الهدوء .
اذا عملت البحت و كنت مستعد تماما فهيا لنبدأ معا التمرين .
1) اكتب جميع الاضرار و الاشياء السلبية التي تسببت فيها هذه العادة في حياتك (ممكن ضياع فرص ، هدم علاقات، امراض...)
اكتب على الاقل 10 اشياء خسرتهم او تسببت فيهم هذه العادة .
2) بعد ان كتبت جميع النتائج السلبية لهذه القناعة الان لنفترض انك تخلصت من هذه العادة ما هي الاشياء التي ستتغير في حياتك ؟ ما هي النتائج الايجابية التي ستحصل عليها ؟ ماذا ستكتسب من خلال التخلص من هذه العادة ؟ ...
اكتب على الاقل 10 من الاشياء الايجابية التي ستحصل عليها.
3) ارجع الى النتائج الايجابية و اطرح هذه الاسئلة و اجب بصراحة لان الاجابة عليها هي من ستحدد نجاح التمرين .
كيف يمكن ان تكون هذه العادة سخيفة او مضحكة ؟
هل كان الشخص الذي تعلمت منه هذه العادة يستحق ان اقتدي به ؟
(ملاحظة الغضب ليس وراتي لا تقل لي ان ابي او امي تتعصب كثيرا لذلك ان كذلك اتعصب )
ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها عاطفيا ان لم اتخلص من العادة ؟
ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها ماليا ان لم اتخلص من هذه العادة ؟
ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها جسديا (الامراض ) ان لم اتخلص من هذه العادة ؟
ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها من ناحية علاقاتي و اسرتي و اولادي ان لم اتخلص من هذه العادة؟
4) ارجع الى الاشياء الايجابية التي كتبتها و اطرح هذه الاسئلة عليها:
ما تاثيرها على حياتك و على عائلتك و اصدقائك و كل من حولك؟
ما هي الاشياء التي ستتغير في شخصيتك و ما هي الصفات الايجابية التي ستمتلكها باقلاعك عن هذه العادة ؟
5)يجب ان تكتب بدائل لهذه العادة مثل:
اذا كنت لا تجلس مع نفسك كثيرا عليك ان تخصص ساعة لتجلس فيها مع نفسك .
عندما تحس انك بدات تغضب اكسر النمط و ابتعد عن ذلك الشيء سواء كان شخص او كنت تناقش موضوع او اخبار سلبية ...
اصنع لنفسك عادات ايجابية تهدؤك و تعطيك الطاقة و الحماس مثل (القراءة ، الرياضة، هوايات، التكلم مع الاشخاص الايجابيين...)
6) الان بدأ التمرين الحقيقي ، الان بعد ان انتهيت يجب عليك ان تربط الغضب بالالم او التكلفة_تدكر الفيديوهات و الصور و الموضوعات التي قراتها عن مخاطر الغضب_ و انك اذا غضبت سيحصل معك نفس الشيء و تدكر ما الذي سيحصل للناس القريبين منك ...
و اخيرا يجب ان تتدكر ان الغضب ليس وراتي بل هو سلوك و انت باستطاعتك ان تتحكم فيه و تقرر ان لا تغضب فانت هو المتحكم الوحيد في سلوكك فاذا غضبت فاعلم انك انت من سمحت للاخرين ان يغضبوك و اذا كانت في حوادت و افكار و اشخاص بالتحديد يتسببون لك في الغضب (طبق تمرين التخلص من الافكار السلبية) لتتخلص من اصل المشكلة .
 
HAMZA USMA

HAMZA USMA

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#2
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لاتتعب نفسك ف فهمي ف انا احيانا لا افهم نفسي
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#2
السلام عليكم ورحمة الله
لك كل الشكر والتقدير على مجهودك الرائع والمميز
بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز
نتمنى لك كل التوفيق والاستمرار والاستفادة
من مواضيعك المميزة
لك مني كل التحية وفائق احترامي
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو مُتميز ::
#3
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#3
بوركتي غاليتي على موضوعك القيم والمهم
مشكورةحبيبتي
🌹🌹🌹​
 
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