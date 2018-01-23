كيف تخلص من غضبك

تمرين كيف تتخلص من الغضب و تتحكم في نفسك .

اولا و قبل ان نبدأ التمرين ادهب الان و اعمل بحت عن اضرار الغضب و كل شيء يتسبب فيه شاهد فيديوهات و اقرا مواضيع و حمل صور اعمل بحت شامل عن الغضب هذا اذا كنت تريد حقا ان تتخلص من هذه العادة السلبية و تتحكم في حياتك اكثر و تنعم بالراحة و الهدوء .

اذا عملت البحت و كنت مستعد تماما فهيا لنبدأ معا التمرين .

1) اكتب جميع الاضرار و الاشياء السلبية التي تسببت فيها هذه العادة في حياتك (ممكن ضياع فرص ، هدم علاقات، امراض...)

اكتب على الاقل 10 اشياء خسرتهم او تسببت فيهم هذه العادة .

2) بعد ان كتبت جميع النتائج السلبية لهذه القناعة الان لنفترض انك تخلصت من هذه العادة ما هي الاشياء التي ستتغير في حياتك ؟ ما هي النتائج الايجابية التي ستحصل عليها ؟ ماذا ستكتسب من خلال التخلص من هذه العادة ؟ ...

اكتب على الاقل 10 من الاشياء الايجابية التي ستحصل عليها.

3) ارجع الى النتائج الايجابية و اطرح هذه الاسئلة و اجب بصراحة لان الاجابة عليها هي من ستحدد نجاح التمرين .

كيف يمكن ان تكون هذه العادة سخيفة او مضحكة ؟

هل كان الشخص الذي تعلمت منه هذه العادة يستحق ان اقتدي به ؟

(ملاحظة الغضب ليس وراتي لا تقل لي ان ابي او امي تتعصب كثيرا لذلك ان كذلك اتعصب )

ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها عاطفيا ان لم اتخلص من العادة ؟

ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها ماليا ان لم اتخلص من هذه العادة ؟

ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها جسديا (الامراض ) ان لم اتخلص من هذه العادة ؟

ما هي التكلفة النهائية التي سادفعها من ناحية علاقاتي و اسرتي و اولادي ان لم اتخلص من هذه العادة؟

4) ارجع الى الاشياء الايجابية التي كتبتها و اطرح هذه الاسئلة عليها:

ما تاثيرها على حياتك و على عائلتك و اصدقائك و كل من حولك؟

ما هي الاشياء التي ستتغير في شخصيتك و ما هي الصفات الايجابية التي ستمتلكها باقلاعك عن هذه العادة ؟

5)يجب ان تكتب بدائل لهذه العادة مثل:

اذا كنت لا تجلس مع نفسك كثيرا عليك ان تخصص ساعة لتجلس فيها مع نفسك .

عندما تحس انك بدات تغضب اكسر النمط و ابتعد عن ذلك الشيء سواء كان شخص او كنت تناقش موضوع او اخبار سلبية ...

اصنع لنفسك عادات ايجابية تهدؤك و تعطيك الطاقة و الحماس مثل (القراءة ، الرياضة، هوايات، التكلم مع الاشخاص الايجابيين...)

6) الان بدأ التمرين الحقيقي ، الان بعد ان انتهيت يجب عليك ان تربط الغضب بالالم او التكلفة_تدكر الفيديوهات و الصور و الموضوعات التي قراتها عن مخاطر الغضب_ و انك اذا غضبت سيحصل معك نفس الشيء و تدكر ما الذي سيحصل للناس القريبين منك ...

و اخيرا يجب ان تتدكر ان الغضب ليس وراتي بل هو سلوك و انت باستطاعتك ان تتحكم فيه و تقرر ان لا تغضب فانت هو المتحكم الوحيد في سلوكك فاذا غضبت فاعلم انك انت من سمحت للاخرين ان يغضبوك و اذا كانت في حوادت و افكار و اشخاص بالتحديد يتسببون لك في الغضب (طبق تمرين التخلص من الافكار السلبية) لتتخلص من اصل المشكلة .