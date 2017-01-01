فائِدة ( في صيام التطوع ) قد لا يعلمها كثير من الناس!

بسم الله .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلي الله عليه و سلم يأتيني فيقول: أعِندكِ غداء؟ فأقول: لا، قالت: فيقول: إني صائم، قالت: فأتاني يوماً، فقلتُ: يا رسول الله! إِنَّهُ أُهديت لنا هدية، قال: و ما هي؟ قُلتُ: حَيْسٌ، قال: أَمَّا إني أصبحت صائماً: ثُم اكل" (١)



-قولها:" فيقول : أعندك غداء" الغداء هو ما يؤكل في اول النهار.

-قولها:"فأقول : لا" اي: لا يوجد غداء، "فيقول : إني صائم" يعقد نية الصيام من ذاك الوقت، و صيام النَّفل لا يُشترط فيه تبييت النية، فإذا اصبح الإنسان و لم يأكل و لم يشرب، ثم بدا له في أثناء النهار أن يمضي يومه صائماً؛ فله ذلك، بخلاف صيام الفريضة؛ فإنه يُشترط فيه تبييتُ النية من الليل، لما رواه الدَّارقطني (٢) و غيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه و سلم قال : "مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصَّيَامَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ؛ فَلاَ صِيَامَ لَهُ"



- قوله: " اما إني أصبحتُ صائماً قالت: ثُم اكل" في هذه الجملة السابقة بيان أنه صلي الله عليه و سلم يأتي فلا يجد طعاماً، و لم يكن نوي صياماً فينويه في الحال، أمَّا هنا فقد نوي صياماً، ثمَّ وجد طعاماًبعد مجيئه إليّ البيت فأفطر، و في هذا دليل علي أن الصائم المتطوع له أن يفطر في أي وقتٍ من نهاره؛ فهو أمير نفسه.



(١): أخرجه مسلم(١١٥٤)، و الترمذي في جامعه.

(٢):في سننه(٢٢١٣)



المصدر: شمائل النبي صلي الله عليه و سلم للترمذي بشرح العلامة عبد الرزاق العباد البدر حفظه الله.